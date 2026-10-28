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Newcastle United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Vídeo: A mãe de todas as catástrofes, Yaisle ameaça o Al-Ahly com um novo golpe

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Al-Shabab x Al-Ahli
Al-Shabab
Al-Ahli
Campeonato Saudita
I. Toney
Newcastle
Arábia Saudita
England

Notícia assustadora para a torcida do Raqi

O nome do alemão Matthias Jaissle voltou ao centro da polêmica no Al-Ahli saudita, depois que surgiram notícias sobre seu desejo de levar um dos principais astros do time durante a próxima janela de transferências de inverno.

O comunicador Khaled Al-Shenaif, apresentador do programa Doorina Ghair, falou, na terça-feira, sobre "uma notícia que circula dizendo que Jaissle deseja contratar Ivan Toney", mas sem esclarecer se isso ocorreria na próxima janela de transferências de inverno ou ao fim da temporada.

Al-Shenaif descreveu esse assunto como "a mãe de todas as catástrofes" caso aconteça, especialmente porque Toney é o pilar das vitórias do Al-Ahli desde o início da atual temporada, após a saída de vários astros ao fim da temporada passada, à frente deles o argelino Riyad Mahrez.

Por sua vez, o ex-astro do Al-Shabab e da seleção saudita comentou: "Se isso acontecer, será o golpe fatal para os torcedores do Al-Ahli".


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  • Fúria em dobro

    Isso acontece em um momento em que Toney apresenta números ofensivos impressionantes, tendo marcado 14 gols e dado duas assistências em 14 partidas, por todas as competições, nesta temporada.

    Essas notícias também aumentam a revolta da torcida do Al Ahly com o treinador alemão, que havia comandado a equipe durante a pré-temporada para o campeonato atual, antes de pedir demissão para treinar o Newcastle, o que levantou questionamentos pelo momento da decisão, especialmente porque o Al Ahly se preparava para uma nova temporada após ser campeão da Liga dos Campeões da Ásia de Elite pela segunda vez consecutiva.

    A torcida do Al Ahly considerou que o momento da saída de Jaïssle bagunçou o projeto da equipe, sobretudo porque ele tomou decisões chocantes antes de sua partida que contribuíram para a saída da dupla Riyad Mahrez e Franck Kessié.

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