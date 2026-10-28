O nome do alemão Matthias Jaissle voltou ao centro da polêmica no Al-Ahli saudita, depois que surgiram notícias sobre seu desejo de levar um dos principais astros do time durante a próxima janela de transferências de inverno.

O comunicador Khaled Al-Shenaif, apresentador do programa Doorina Ghair, falou, na terça-feira, sobre "uma notícia que circula dizendo que Jaissle deseja contratar Ivan Toney", mas sem esclarecer se isso ocorreria na próxima janela de transferências de inverno ou ao fim da temporada.

Al-Shenaif descreveu esse assunto como "a mãe de todas as catástrofes" caso aconteça, especialmente porque Toney é o pilar das vitórias do Al-Ahli desde o início da atual temporada, após a saída de vários astros ao fim da temporada passada, à frente deles o argelino Riyad Mahrez.

Por sua vez, o ex-astro do Al-Shabab e da seleção saudita comentou: "Se isso acontecer, será o golpe fatal para os torcedores do Al-Ahli".





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