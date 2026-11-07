A Roma manteve a campanha invicta na Série A italiana, após atropelar o visitante Sassuolo por 3 a 0, na noite deste sábado, pela 11ª rodada, permanecendo ao lado da Lazio como os dois únicos times que não foram derrotados na competição nesta temporada.
A Roma abriu o placar aos 27 minutos, com Mario Hermoso, e Sebastian Walukiewicz, jogador do Sassuolo, acrescentou um gol contra aos 30 minutos, antes de Rodrigo Mora decretar o terceiro aos 58 minutos.
A Roma elevou sua pontuação para 27 pontos, na segunda colocação provisoriamente, a um ponto de distância da líder Lazio, que jogará contra o Napoli amanhã, enquanto a pontuação do Sassuolo estacionou nos 8 pontos, na 17ª posição.