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AS Roma v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Vídeo: a invencibilidade continua: Roma devora o Sassuolo

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Roma x Sassuolo
Roma
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Itália
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A Roma manteve a campanha invicta na Série A italiana, após atropelar o visitante Sassuolo por 3 a 0, na noite deste sábado, pela 11ª rodada, permanecendo ao lado da Lazio como os dois únicos times que não foram derrotados na competição nesta temporada.

A Roma abriu o placar aos 27 minutos, com Mario Hermoso, e Sebastian Walukiewicz, jogador do Sassuolo, acrescentou um gol contra aos 30 minutos, antes de Rodrigo Mora decretar o terceiro aos 58 minutos.

A Roma elevou sua pontuação para 27 pontos, na segunda colocação provisoriamente, a um ponto de distância da líder Lazio, que jogará contra o Napoli amanhã, enquanto a pontuação do Sassuolo estacionou nos 8 pontos, na 17ª posição.

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  • Domínio cedo dos donos da casa

    Os donos da casa impuseram seu domínio e decidiram o confronto com três gols, sendo um deles contra. O Sassuolo começou a partida com uma tentativa logo cedo, aos três minutos, mas o goleiro da Roma, Devis Vásquez, defendeu o chute de Nemanja Matic de fora da área.

    Os visitantes responderam com duas tentativas por meio de Sebastian Walukiewicz e Jay Idzes aos quatro minutos, antes de a Roma assumir a iniciativa ofensiva.

    Aos sete minutos, a defesa do Sassuolo bloqueou uma tentativa de Manu Koné, antes de o zagueiro Leonardo Balerdi desperdiçar outra chance aos 12 minutos. Em seguida, a Roma manteve a pressão após um escanteio de Rodrigo Mora aos 17 minutos e uma cabeçada de Bryan Cristante que a defesa afastou aos 18 minutos.

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  • 3 minutos para cumprir a missão no primeiro tempo

    O primeiro gol saiu aos 27 minutos, quando Mario Hermoso disparou um chute com a perna esquerda de dentro da área, que acabou alojando-se nas redes do Sassuolo, abrindo o placar.

    Três minutos depois, a Roma ampliou sua vantagem com um gol contra marcado pelo zagueiro do Sassuolo Sebastian Vlahovic, que errou ao marcar contra a própria meta.

    Antes do fim do primeiro tempo, a Roma tentou marcar o terceiro gol, mas o goleiro Arijanet Muric defendeu a finalização de Matias Soulé aos 40 minutos, enquanto Cristante desperdiçou uma chance de cabeça aos 44 minutos, encerrando o primeiro tempo com a Roma na frente por dois gols a zero.

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  • Golpe decisivo: Mora dá a palavra final

    E no início do segundo tempo, o Sassuolo fez duas substituições, mas a Roma continuou ameaçando seu gol; Donyell Malen desperdiçou duas chances consecutivas aos 48 e 49 minutos, antes de Moric defender seu chute aos 55 minutos.

    Aos 58 minutos, a Roma praticamente definiu o confronto ao marcar o terceiro gol, depois que Malen aproveitou um ataque bem organizado e passou a bola para Rodrigo Mora, que finalizou com o pé direito de dentro da área.

    Ibrahim Suleiman desperdiçou uma chance para o Sassuolo aos 62 minutos, enquanto as duas equipes fizeram várias substituições durante o segundo tempo.

    Em contrapartida, a Roma intensificou suas tentativas de ampliar o placar, e Moric defendeu um chute de Niccolò Pisilli aos 79 minutos, antes de Cristante e Baldi desperdiçarem outras duas chances.

    Nos minutos finais, o placar não mudou apesar das contínuas tentativas da Roma, e a partida terminou com a vitória dos donos da casa por 3 a 0.

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