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Parma Calcio v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Varela não basta, e o Torino de Abate voa: 3 a 2 sobre o Monza e ultrapassagem da Juventus

Torino x A.C. Monza
Torino
A.C. Monza
Campeonato Italiano

Acompanhe com a gente, AO VIVO, a sétima rodada da Serie A.

Serie A, 7ª rodada

Torino 3 x 2 Monza

Gols: 39' Fitz-Jim (T), 47' Varela (M), 61' Belghali (T), 73' Vlasic (T), 90'+4' gol contra de Patterson (M).


Torino e Monza se enfrentaram às 20h45 no Estádio Olímpico Grande Torino, na abertura da sétima rodada da Serie A, em um momento de grande entusiasmo para as duas equipes.

O Torino de Ignazio Abate conquistou a terceira vitória consecutiva: depois do 2 a 1 sobre a Udinese e do 3 a 0 sobre o Parma, nesta noite venceu por 3 a 2, com gols de Fitz-Jim (seu primeiro na Serie A), Varela, Belghali, Vlasic e um gol contra de Patterson. O Torino chegou aos 13 pontos e ultrapassou a Juventus.

Do outro lado, o Monza de Ivan Juric, ex-Torino, voltou a contar com um gol de Gustavo Varela: o atacante do Monza marcou nove gols em oito partidas entre a Serie A e a Copa da Itália e, no momento, divide a artilharia do campeonato com Raimondo, do Frosinone. Ele é o quarto mais jovem a marcar pelo menos sete gols nas primeiras sete partidas; o último havia sido Umberto Guarnieri, em 1939.


  • OS GOLS E OS MELHORES LANCES

    90'+4' - GOL CONTRA DO TORINO, MONZA FA 3 A 2!  Patterson manda a bola para o próprio gol ao tentar afastar um cruzamento.


    73' - TERCEIRO DO TORINO, VLASIC! O croataaproveita um cruzamento desviado de Belghali, passa por Carboni com uma finta e depois vence Tornqvist para fazer 3 a 1.


    61' - TORINO VOLTA À FRENTE, BELGHALI! Chute colocado incrível do jogador do Torino. A bola, finalizada de fora da área, surpreende Tornqvist e deixa o placar em 2 a 1.


    47' - VARELA MARCA DE NOVO, MONZA EMPATA! O Monza chega ao empate. Comuzzo faz um recuo curto, Varela vai para cima da bola e, dentro da área, encobre Perri com um toque sutil: é o sétimo gol do atacante português na temporada.


    39' - TORINO NA FRENTE, FITZ-JIM ABRE O PLACAR! Simeone dá um passe em profundidade para a infiltração do holandês, que vence Tornqvist com um chute preciso de esquerda. É o primeiro gol do ex-Ajax na Serie A.

  • A FICHA TÉCNICA

    Torino-Monza 3-2

    Gols: 39' Fitz-Jim (T), 47' Varela (M), 61' Belghali (T), 73' Vlasic (T), 90'+4' gol contra de Patterson (M)


    TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali (Aboukhlal aos 84'), Fitz-Jim (Patterson aos 71'), Vlasic, Mandragora (Gineitis aos 49'), Cacciamani (Braganca aos 71'); Adams, Simeone (Kulenovic aos 71'). Téc.: Abate.


    MONZA (3-4-2-1): Törnqvist; Lucchesi (Kouadio aos 63'), Goglichidze, Carboni A. (Mout aos 85'); Birindelli, Ondoa (Folorunsho aos 63'), Akinsanmiro, Mangas; Robinson (Ngonge aos 79'), Mota (Cutrone aos 79'); Varela. Téc.: Juric.

    Cartões amarelos: Ismajli (T)

    Expulsos: -

    Assistências: Simeone (T), Gineitis (T)

    Árbitro: Marchetti

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