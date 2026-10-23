Serie A, 7ª rodada

Torino 3 x 2 Monza

Gols: 39' Fitz-Jim (T), 47' Varela (M), 61' Belghali (T), 73' Vlasic (T), 90'+4' gol contra de Patterson (M).





Torino e Monza se enfrentaram às 20h45 no Estádio Olímpico Grande Torino, na abertura da sétima rodada da Serie A, em um momento de grande entusiasmo para as duas equipes.

O Torino de Ignazio Abate conquistou a terceira vitória consecutiva: depois do 2 a 1 sobre a Udinese e do 3 a 0 sobre o Parma, nesta noite venceu por 3 a 2, com gols de Fitz-Jim (seu primeiro na Serie A), Varela, Belghali, Vlasic e um gol contra de Patterson. O Torino chegou aos 13 pontos e ultrapassou a Juventus.

Do outro lado, o Monza de Ivan Juric, ex-Torino, voltou a contar com um gol de Gustavo Varela: o atacante do Monza marcou nove gols em oito partidas entre a Serie A e a Copa da Itália e, no momento, divide a artilharia do campeonato com Raimondo, do Frosinone. Ele é o quarto mais jovem a marcar pelo menos sete gols nas primeiras sete partidas; o último havia sido Umberto Guarnieri, em 1939.



