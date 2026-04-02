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Vá embora nos seus termos... Gerrard revela sua opinião sobre a saída de Salah

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Lenda do Liverpool relembra ter passado pelo mesmo cenário que Salah

A lenda do Liverpool, Steven Gerrard, revelou o que disse a Mohamed Salah, estrela dos Reds, durante o desentendimento do jogador com o técnico Arne Slot em dezembro passado, indicando, ao mesmo tempo, que a iminente saída do ala egípcio é do interesse de todos.

Salah, de 33 anos, anunciou na semana passada que deixará o “Anfield” no final da temporada, encerrando assim nove anos fantásticos no clube.

O anúncio veio quatro meses depois de ele acusar o Liverpool de abandoná-lo e “jogá-lo debaixo do ônibus”, enquanto alegava não ter mais nenhum relacionamento com Slot.

Leia também: Klopp: O grande mérito pelo desempenho do Liverpool é de Salah... e isso é realmente o que ele merece


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    Uma despedida adequada para todos

    Gerrard deu sua opinião sobre a saída de Salah de Merseyside e revelou que ainda mantém contato com o jogador egípcio por mensagens de texto.

    Em declarações publicadas pelo jornal “Daily Mail” sobre a saída de Salah, Gerrard disse: “Acho que isso é do interesse de todos. Na minha opinião, o momento é oportuno”. 

    E acrescentou: “É claro que ele teve desentendimentos com o técnico. Não sei em que nível, mas ele deu a entrevista que, acredito, virá a se arrepender mais tarde”.

    E continuou: “Mas isso me indicou que havia um problema. Acredito também que, mesmo antes disso, o Liverpool queria oferecer a Mohamed Salah um contrato de apenas um ano, em vez de dois, mas, devido à sua temporada excepcional e aos seus números fantásticos, acabaram oferecendo-lhe um contrato de dois anos”.

    A lenda do Liverpool continuou: “Para mim, não vi isso como nada além de um ano nesse nível. Todos nós jogamos durante esses anos, e acho que é do interesse de todos que isso termine, mas também que termine de acordo com as condições de Mohamed Salah”.

    Leia também: Xeque-mate... O jogo acabou: Salah cai na armadilha da grande farsa


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    Vá embora nos seus termos

    Gerard revelou o que aconteceu entre ele e Salah após a famosa entrevista, dizendo: “Conversei com ele sobre aquela entrevista na época e disse: ‘Não repita o que você fez e deixe as coisas em dúvida. Falei diretamente com ele’”.

    Ele explicou: “Ele me manda mensagens de vez em quando, ou eu mando uma mensagem para ele, e isso é melhor se eu for a algum lugar com o Leo. Só para que o Leo (filho de Gerard) possa vê-lo”. 

    E acrescentou: “Não sou muito próximo dele, mas isso me deu a oportunidade de dizer a ele: ‘Estive aqui por oito ou nove anos, vim para cá e conquistei esse legado. Apenas saia nos seus próprios termos, da maneira certa’”.

    Salah, que ocupa o terceiro lugar na lista de artilheiros do Liverpool com 255 gols, tem enfrentado dificuldades para balançar as redes com a regularidade de sempre nesta temporada, tendo marcado apenas cinco gols em 22 partidas da Premier League até o momento.

    A queda de rendimento levou Klopp a deixar o ala egípcio de fora durante a janela de transferências de inverno, quando o Liverpool passava por um momento difícil, o que levou Salah a criticar na zona mista após o emocionante empate de 3 a 3 dos Reds com o Leeds no Estádio Elland Road antes do Natal.

    Gerrard continuou: “Salah ainda está um pouco afetado pelo incidente. Ele era um jogador reserva que entrava e saía do time naquela época. Ele estava incomodado. Mas achei que foi uma pena ele partir em janeiro e simplesmente ir embora”.

    Ele acrescentou: “Eu entendo os dois lados. Agora, depois de analisar a situação, entendo os dois lados.”

  • O mesmo cenário

    O ex-capitão do Liverpool explicou como consegue se identificar com Salah, relembrando o desentendimento que teve com Brendan Rodgers no final de sua passagem de 17 anos por Anfield.

    Ele acrescentou: “Passei por algo semelhante com o Brendan. Mas, quando olho para isso agora, já estou fora do jogo e menos emocional, dá para entender a situação do ponto de vista do Brendan”.

    E continuou: “Talvez você não seja o mesmo jogador aos 34 ou 35 anos. Não faz sentido jogar cada minuto de cada partida só porque você é o capitão do time, mas, naquele momento, não é fácil quando você está no elenco e está prestes a enfrentar o Manchester United, por exemplo, e é um jogador reserva”.

    E completou: “Você olha para os jogadores que estão em campo e acha que está no mesmo nível deles, se não melhor. É uma situação difícil para um jogador. Passei pela mesma situação no Rangers com Jermain Defoe, que foi ótimo comigo e era o melhor do time”.

    Ele observou: “O melhor profissional com quem você trabalhará queria jogar mais e disputar cada minuto de cada partida, pois estava na mesma situação em que eu me encontrava sob o comando de Brendan.”

    E concluiu: “Mas, como técnico, você tem que fazer o que é certo e o que é melhor para a equipe. Se um jogador está abaixo do seu nível, não está jogando ou não consegue cumprir a função que você espera, você, como técnico, precisa tomar decisões importantes.”

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