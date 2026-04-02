Gerard revelou o que aconteceu entre ele e Salah após a famosa entrevista, dizendo: “Conversei com ele sobre aquela entrevista na época e disse: ‘Não repita o que você fez e deixe as coisas em dúvida. Falei diretamente com ele’”.

Ele explicou: “Ele me manda mensagens de vez em quando, ou eu mando uma mensagem para ele, e isso é melhor se eu for a algum lugar com o Leo. Só para que o Leo (filho de Gerard) possa vê-lo”.

E acrescentou: “Não sou muito próximo dele, mas isso me deu a oportunidade de dizer a ele: ‘Estive aqui por oito ou nove anos, vim para cá e conquistei esse legado. Apenas saia nos seus próprios termos, da maneira certa’”.

Salah, que ocupa o terceiro lugar na lista de artilheiros do Liverpool com 255 gols, tem enfrentado dificuldades para balançar as redes com a regularidade de sempre nesta temporada, tendo marcado apenas cinco gols em 22 partidas da Premier League até o momento.

A queda de rendimento levou Klopp a deixar o ala egípcio de fora durante a janela de transferências de inverno, quando o Liverpool passava por um momento difícil, o que levou Salah a criticar na zona mista após o emocionante empate de 3 a 3 dos Reds com o Leeds no Estádio Elland Road antes do Natal.

Gerrard continuou: “Salah ainda está um pouco afetado pelo incidente. Ele era um jogador reserva que entrava e saía do time naquela época. Ele estava incomodado. Mas achei que foi uma pena ele partir em janeiro e simplesmente ir embora”.

Ele acrescentou: “Eu entendo os dois lados. Agora, depois de analisar a situação, entendo os dois lados.”