O ex-capitão do Liverpool explicou como consegue se identificar com Salah, relembrando o desentendimento que teve com Brendan Rodgers no final de sua passagem de 17 anos por Anfield.
Ele acrescentou: “Passei por algo semelhante com o Brendan. Mas, quando olho para isso agora, já estou fora do jogo e menos emocional, dá para entender a situação do ponto de vista do Brendan”.
E continuou: “Talvez você não seja o mesmo jogador aos 34 ou 35 anos. Não faz sentido jogar cada minuto de cada partida só porque você é o capitão do time, mas, naquele momento, não é fácil quando você está no elenco e está prestes a enfrentar o Manchester United, por exemplo, e é um jogador reserva”.
E completou: “Você olha para os jogadores que estão em campo e acha que está no mesmo nível deles, se não melhor. É uma situação difícil para um jogador. Passei pela mesma situação no Rangers com Jermain Defoe, que foi ótimo comigo e era o melhor do time”.
Ele observou: “O melhor profissional com quem você trabalhará queria jogar mais e disputar cada minuto de cada partida, pois estava na mesma situação em que eu me encontrava sob o comando de Brendan.”
E concluiu: “Mas, como técnico, você tem que fazer o que é certo e o que é melhor para a equipe. Se um jogador está abaixo do seu nível, não está jogando ou não consegue cumprir a função que você espera, você, como técnico, precisa tomar decisões importantes.”