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Sam Smith Wrexham goal 2025-26Getty
Renuka Odedra

Traduzido por

Uniformes do Wrexham para a temporada 2026-27: novas camisas titular, visitante, terceira e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

CULTURE
Camisas de futebol
Wrexham

Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Wrexham para a temporada 2026-27.

Ryan Reynolds, Rob McElhenney e a fabricante de camisas Macron mantêm os detalhes do design em sigilo absoluto até a revelação oficial do clube. Tradicionalmente, o Wrexham só divulga seus temas ou camisas quando a janela de transferências de verão se abre, geralmente por volta de julho, pouco antes de suas turnês de pré-temporada e da próxima campanha da EFL.

O GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Wrexham para a temporada 2026-27, incluindo datas de lançamento, preço, inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.

  • Uniforme titular do Wrexham para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    Depois que o uniforme titular da temporada 2025-26 apostou forte em uma estética retrô dos anos 1980 (com listras finas brancas e uma gola branca bem marcante), os primeiros rumores entre os entusiastas de uniformes indicam que a Macron voltará a um design vermelho liso mais elegante, minimalista e ultramoderno.

    Espera-se um relevo sutil e texturizado incorporado ao tecido, em vez de detalhes brancos contrastantes chamativos, possivelmente combinado com uma gola redonda simples.


  • Wrexham 26-27 away kit Macron

    Uniforme de visitante do Wrexham 2026-27, data de lançamento e preço

    O uniforme alternativo do Wrexham para a temporada 2026-27, na cor cinza antracite escuro, apresenta gola mandarim e um design marcado por um grafismo sublimado que combina o fundo escuro com linhas vermelhas, inspirado nas pedreiras de ardósia do Norte do País de Gales. Refletindo nossa herança industrial e cultural, o design da camisa é complementado por uma fita de silicone na bainha com a inscrição: “Ein Tir, Ein Hysbryd – Nossa Terra, Nosso Espírito”.


  • Terceiro uniforme do Wrexham para a temporada 2026-27: data de lançamento e preço

    Os uniformes anteriores exibiram frases como “Wrexham is the Name”, homenagens ao Desastre da Mina de Gresford e “Don’t forget where you came from”. Espera-se que as camisas da temporada 2026-27 apresentem uma nova letra de música oculta ou uma frase em galês localizada, impressa dentro da gola ou ao longo da bainha interna inferior.


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