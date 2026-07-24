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Real Madrid home 2026-27 kit 1adidas
Renuka Odedra

Traduzido por

Uniformes do Real Madrid 2026-27: novas camisas titular, visitante, terceira e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

Real Madrid
Real Madrid Femenino
CULTURE

Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Real Madrid para a temporada 2026-27.

Os uniformes da adidas para o Real Madrid na temporada 2026-27 apresentam uma combinação única de inovações históricas, uma estética inspirada no luxo e uma grande comemoração de aniversário.

O GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Real Madrid para a temporada 2026-27, incluindo datas de lançamento, preço, inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.

  • Real Madrid home 2026-27 kit 1adidas

    Uniforme titular do Real Madrid para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    Com a icônica base branca do clube como pano de fundo, a camisa combina elementos clássicos com texturas refinadas e detalhes sutis, resultando em um design que transmite sofisticação e modernidade, ao mesmo tempo em que mantém a clareza que define o Real Madrid em casa.

    Detalhes em verde escuro emolduram o design na gola e nos punhos das mangas, que apresentam padrões intricados no tecido, inspirados na geometria dos diamantes e pérolas presentes na coroa do clube, traduzindo o artesanato e a excelência em uma estética moderna de alto desempenho. As três listras da adidas nos ombros apresentam um toque inesperado de rosa, conectando a camisa à identidade mais ampla da temporada e, ao mesmo tempo, adicionando energia ao visual geral.

    O uniforme já está à venda, com preço inicial da réplica para adultos a partir de cerca de £80 e da versão autêntica de jogador a partir de £110.


  • Real Madrid 26-27 away kitadidas

    Uniforme de visitante do Real Madrid 2026-27, data de lançamento e preço

    O novo uniforme de visitante do Real Madrid para a temporada 2026-27 apresenta um design caracterizado por uma base em verde escuro e detalhes em off-white, reinterpretando uma combinação de cores já utilizada no passado com um toque moderno. Com uma base em verde escuro intenso, a camisa apresenta um visual tonal definido por um padrão projetado sob medida. Uma característica marcante da camisa é o corte moderno da gola, com acabamento refinado em branco-sujo. Esse detalhe se estende aos punhos das mangas e aos detalhes nos ombros, onde as três listras características da adidas criam contraste com a base mais escura, resultando em uma estética clean e sofisticada.


  • Terceiro uniforme do Real Madrid 2026-27: data de lançamento e preço

    O terceiro uniforme marca o tão aguardado retorno de uma combinação de cores em rosa vibrante, uma paleta favorita dos torcedores que estava ausente da linha há seis temporadas. Fortemente inspirado em formas geométricas e na arte latino-americana, a camisa apresenta um padrão gráfico abstrato de pontos que cobre todo o tronco em rosa brilhante.

    Para manter o design elegante, a adidas complementou o uniforme com detalhes em branco puro, incluindo uma gola em V clean, punhos largos nas mangas e logotipos monocromáticos. Assim como as outras camisas da coleção, as iniciais “RMCF” aparecem na parte de trás em uma fonte retrô estilizada, logo abaixo da linha da gola.

    O terceiro uniforme está previsto para ser lançado em agosto de 2026.


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