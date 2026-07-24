Com a icônica base branca do clube como pano de fundo, a camisa combina elementos clássicos com texturas refinadas e detalhes sutis, resultando em um design que transmite sofisticação e modernidade, ao mesmo tempo em que mantém a clareza que define o Real Madrid em casa.

Detalhes em verde escuro emolduram o design na gola e nos punhos das mangas, que apresentam padrões intricados no tecido, inspirados na geometria dos diamantes e pérolas presentes na coroa do clube, traduzindo o artesanato e a excelência em uma estética moderna de alto desempenho. As três listras da adidas nos ombros apresentam um toque inesperado de rosa, conectando a camisa à identidade mais ampla da temporada e, ao mesmo tempo, adicionando energia ao visual geral.

O uniforme já está à venda, com preço inicial da réplica para adultos a partir de cerca de £80 e da versão autêntica de jogador a partir de £110.



