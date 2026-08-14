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Man Utd 2026-27 home kitadidas
Angelica Daujotas
Traduzido por

Uniformes do Manchester United para 2026-27: novas camisas titular, reserva, terceira e de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

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Camisas de futebol
Manchester United
Manchester United Women

Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Manchester United para a temporada 2026/27.

Manchester United e adidas apresentaram oficialmente o novo uniforme titular do clube para a temporada 2026/27, resgatando um visual clássico inspirado nos uniformes icônicos do Manchester United dos anos 1970.

A nova camisa combina elementos retrô com tecnologia moderna de desempenho. Ela traz de volta a gola polo, inclui detalhes listrados e faz referências discretas à histórica conquista do United em uma copa nacional em 1977.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Manchester United para 2026/27, incluindo as datas de lançamento, o preço, a inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.

  • Man Utd 2026-27 home kit closeadidas

    Camisa titular do Manchester United para 2026-27: data de lançamento e preço

    O novo uniforme titular do Manchester United, produzido pela adidas para a temporada 2026-27, foi lançado oficialmente em 14 de maio de 2026.

    Na camisa titular do Manchester United para 2026-27, a adidas revisita uma das estéticas retrô mais reconhecíveis do clube.

    A base vermelha lisa combina com uma gola polo clássica e punhos listrados nas mangas, criando um visual refinado inspirado nos uniformes do United da década de 1970. O design faz referência específica ao uniforme usado na conquista da copa nacional pelo clube em 1977, cujo 50º aniversário é celebrado em 2026.

    As três listras brancas da adidas e a marca se destacam sobre o vermelho da camisa, enquanto detalhes pretos aparecem de forma discreta em toda a peça para preservar a paleta de cores tradicional do clube.

    Uma das principais novidades é a inscrição “United” na parte de trás da gola, que reforça a identidade e a história do clube.


  • Manchester United 26-27 away kit adidas

    Uniforme reserva do Manchester United para 2026-27: data de lançamento e preço

    O uniforme reserva do Manchester United para 2026=27 revisita uma das identidades mais marcantes do clube fora de casa sob uma perspectiva moderna. Com uma base marcante em azul-royal, a camisa combina elementos familiares com texturas refinadas e detalhes discretos. O resultado é um design bem elaborado e moderno, que preserva a clareza e a confiança há muito associadas ao Manchester United como visitante.

    Um elemento central da camisa é a estampa de listras em diferentes tons de azul, desenvolvida para percorrer todo o tecido. Ela acrescenta profundidade e movimento ao design e faz referência aos históricos uniformes reservas azuis do clube. Detalhes em vermelho e branco completam o visual na gola em V e nos punhos das mangas, criando um contraste nítido com a base azul-escura sem deixar de refletir a identidade do Manchester United.


  • Man utd 26-27 third kit adidas

    Terceiro uniforme do Manchester United para 2026/27: data de lançamento e preço

    O terceiro uniforme do Manchester United para a temporada 2026-27 tem um design inspirado na cultura jovem, nas instituições comunitárias e no espírito criativo que moldaram gerações na região metropolitana de Manchester. Com base marfim, a camisa se inspira na rica identidade cultural da cidade e reúne referências à sua história e técnicas modernas de confecção em um mesmo design.

    Uma estampa floral exclusiva se espalha pela camisa, com ilustrações de rosas desenhadas à mão e incorporadas diretamente ao tecido. Inspirado em obras de arte presentes em espaços comunitários e instituições culturais de Manchester, incluindo o Salford Lads and Girls Club, o padrão dá profundidade sutil à camisa e cria uma identidade visual própria, ligada à cidade.

    Detalhes em bordô intenso aparecem no logotipo da adidas, na representação do diabo no escudo do clube, na gola e nos acabamentos das mangas, inspirados na arquitetura de tijolos vermelhos que caracteriza muitos dos edifícios históricos de Manchester. As três listras da adidas trazem detalhes contrastantes em verde, em referência às características portas verdes encontradas por toda a cidade, incluindo as do icônico Salford Lads and Girls Club.


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