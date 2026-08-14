Uniformes do Manchester United para 2026-27: novas camisas titular, reserva, terceira e de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

Manchester United e adidas apresentaram oficialmente o novo uniforme titular do clube para a temporada 2026/27, resgatando um visual clássico inspirado nos uniformes icônicos do Manchester United dos anos 1970.

A nova camisa combina elementos retrô com tecnologia moderna de desempenho. Ela traz de volta a gola polo, inclui detalhes listrados e faz referências discretas à histórica conquista do United em uma copa nacional em 1977.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Manchester United para 2026/27, incluindo as datas de lançamento, o preço, a inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.