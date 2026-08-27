Uniformes do Manchester City para 2026/27: novas camisas titular, reserva, terceira e de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

O uniforme titular do Manchester City para 2026-27 rompe com a tradição de usar uma única tonalidade e apresenta um degradê azul-celeste. A cor passa suavemente de um tom mais escuro nos ombros ao branco na barra inferior. O desenho busca representar, em uma linha do tempo visual, os diferentes tons de azul-celeste usados pelo clube ao longo de sua história.

Uma gola branca e barras brancas nas mangas emolduram o uniforme, que traz o escudo do clube em prata metálica monocromática e a marca do patrocinador no mesmo tom para reforçar a ideia de evolução moderna.

A versão réplica do uniforme custa £ 85, enquanto a versão autêntica está disponível por £ 125.











