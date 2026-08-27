Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Man City home 26/27 kit 2PUMA
Renuka Odedra
Traduzido por

Uniformes do Manchester City para 2026/27: novas camisas titular, reserva, terceira e de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

SHOPPING
Camisas de futebol
Manchester City
Manchester City Women

Novos uniformes do Manchester City para 2026-27 são revelados

O tema central que une a coleção de uniformes do Manchester City para 2026-27 é “Não é o City de sempre”. A PUMA e o clube usam o tema da campanha para desafiar os modelos tradicionais e estáticos de uniformes e celebrar uma cultura de evolução constante, ambição incansável e disposição para fazer as coisas de maneira diferente.

Confira com o GOAL tudo o que você precisa saber sobre o uniforme titular do Manchester City para 2026-27, incluindo data de lançamento, preço, vazamentos e detalhes do design.

  • Man City 26/27 kit 2PUMA

    Camisa titular do Manchester City para 2026-27: data de lançamento e preço

    O uniforme titular do Manchester City para 2026-27 rompe com a tradição de usar uma única tonalidade e apresenta um degradê azul-celeste. A cor passa suavemente de um tom mais escuro nos ombros ao branco na barra inferior. O desenho busca representar, em uma linha do tempo visual, os diferentes tons de azul-celeste usados pelo clube ao longo de sua história.

    Uma gola branca e barras brancas nas mangas emolduram o uniforme, que traz o escudo do clube em prata metálica monocromática e a marca do patrocinador no mesmo tom para reforçar a ideia de evolução moderna.

    A versão réplica do uniforme custa £ 85, enquanto a versão autêntica está disponível por £ 125.




  • Man City away kit 26/27 PUMA

    Uniforme reserva do Manchester City para 2026-27: data de lançamento e preço

    Em preto e amarelo marcantes e com um enxame de abelhas operárias, este uniforme tem como elemento central um dos símbolos mais reconhecíveis da cidade: a abelha de Manchester. Ela já estava nas ruas de Manchester muito antes de aparecer em uma camisa de futebol, como símbolo do trabalho árduo, da união e da resiliência que definem a cidade. O uniforme visitante de 2026-27 coloca a abelha em destaque, com um design que remete ao barulho da torcida visitante e à identidade das ruas de Manchester.


  • Manchester City 26-27 third kitPUMA

    Terceiro uniforme do Manchester City para 2026-27: data de lançamento e preço

    Pela primeira vez no futebol profissional, torcedores tiveram a oportunidade de criar um uniforme usando inteligência artificial, e o modelo vencedor, desenvolvido por um torcedor, será usado em campo nesta temporada. O terceiro uniforme de 2026-27 foi criado com o PUMA AI Creator, uma ferramenta personalizada de inteligência artificial generativa que transforma instruções escritas em designs de uniformes em segundos.

    Lançado em dezembro de 2024, o AI Creator deu aos torcedores influência direta sobre a criação por meio de instruções e ferramentas intuitivas de edição, sem exigir experiência em design. Torcedores do Manchester City de mais de 200 países apresentaram suas ideias para o terceiro uniforme, resultando em mais de 180 mil camisas diferentes.


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google