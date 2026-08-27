Uniformes do Manchester City para 2026/27: novas camisas titular, reserva, terceira e de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

O tema central que une a coleção de uniformes do Manchester City para 2026-27 é “Não é o City de sempre”. A PUMA e o clube usam o tema da campanha para desafiar os modelos tradicionais e estáticos de uniformes e celebrar uma cultura de evolução constante, ambição incansável e disposição para fazer as coisas de maneira diferente.
Confira com o GOAL tudo o que você precisa saber sobre o uniforme titular do Manchester City para 2026-27, incluindo data de lançamento, preço, vazamentos e detalhes do design.