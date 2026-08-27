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Renuka Odedra
Traduzido por

Uniformes do Liverpool para 2026/27: novas camisas titular, reserva, terceira e de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

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Camisas de futebol
Liverpool
Liverpool FC Women

Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Liverpool para a temporada 2026/27.

O Liverpool apresentou oficialmente seus uniformes titular e reserva para a temporada 2026-27, após retomar a parceria com a adidas. A nova camisa titular do clube traz de volta as três listras icônicas a Anfield, enquanto o uniforme reserva se inspira em modelos marcantes de meados da década de 1980, com um design branco e detalhes em vermelho e cinza.

GOAL mostra tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Liverpool para 2026-27, incluindo as datas de lançamento, os preços, as inspirações por trás dos modelos e onde os torcedores podem comprá-los.

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    Camisa titular do Liverpool para 2026-27: data de lançamento e preço

    A nova camisa titular adidas do Liverpool para a temporada 2026-27 foi lançada oficialmente em 19 de maio de 2026.

    Inspirado na clássica camisa titular adidas do Liverpool FC de 1989-91, reconhecida de imediato pelo padrão geométrico dinâmico e usada em um período vitorioso para o clube, quando o time de Kenny Dalglish conquistou o título da liga de 1989/90, o novo design celebra uma fase marcante da história do clube. A base em vermelho-escuro ganha destaque com uma estampa contemporânea que cobre toda a camisa, remetendo diretamente ao visual da peça original do fim dos anos 80, mas com um traço mais definido e moderno.

    Os detalhes em branco no logo da adidas, no escudo do clube e nos acabamentos reforçam a estética clássica, enquanto a estampa integral repaginada transmite a energia e a atitude da cultura do futebol dos anos 80.

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    Uniforme reserva do Liverpool para 2026-27: data de lançamento e preço

    O uniforme reserva do Liverpool para a temporada 2026-27 foi apresentado oficialmente pela adidas, com inspiração nas camisas usadas pelo clube fora de casa em meados da década de 1980.

    Com base branca, a camisa traz detalhes em vermelho e cinza. O retorno do logo Trefoil da adidas aparece ao lado de um escudo histórico com o Liver bird, mantendo a estética retrô introduzida com a nova parceria com a adidas.

    Uma padronagem discreta, tecida no material, é inspirada em antigos ingressos de jogos em Anfield e presta homenagem a gerações de torcedores do Liverpool.

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    Terceiro uniforme do Liverpool para 2026/27: data de lançamento e preço

    O terceiro uniforme do Liverpool para a temporada 2026-27 tem um design ousado, inspirado na rica tradição europeia do clube e em algumas das noites mais memoráveis da história de Anfield. Combinando uma estética preta elegante com detalhes metálicos e inovações modernas voltadas ao desempenho, a camisa foi criada para celebrar a atmosfera única que a torcida do Liverpool produz sob os refletores nos dias de jogos europeus.

    Com uma base preta elegante, a camisa combina tons de preto intenso com detalhes em vinho e prata fosca. A paleta escura cria um visual sofisticado e contemporâneo, ao mesmo tempo que remete à atmosfera dos jogos disputados à noite sob os refletores do estádio.

    Um dos destaques do design é a estampa técnica sutil que cobre toda a camisa, criando textura e uma sensação de movimento. Inspirada na energia coletiva e no impacto visual da torcida do Liverpool durante os jogos europeus, a estampa homenageia os torcedores cujas vozes e presença ajudaram a definir algumas das maiores noites da história do clube.

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