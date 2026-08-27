Uniformes do Liverpool para 2026/27: novas camisas titular, reserva, terceira e de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

O Liverpool apresentou oficialmente seus uniformes titular e reserva para a temporada 2026-27, após retomar a parceria com a adidas. A nova camisa titular do clube traz de volta as três listras icônicas a Anfield, enquanto o uniforme reserva se inspira em modelos marcantes de meados da década de 1980, com um design branco e detalhes em vermelho e cinza.
GOAL mostra tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Liverpool para 2026-27, incluindo as datas de lançamento, os preços, as inspirações por trás dos modelos e onde os torcedores podem comprá-los.