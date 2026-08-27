Uniformes do Liverpool para 2026/27: novas camisas titular, reserva, terceira e de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

A nova camisa titular adidas do Liverpool para a temporada 2026-27 foi lançada oficialmente em 19 de maio de 2026.

Inspirado na clássica camisa titular adidas do Liverpool FC de 1989-91, reconhecida de imediato pelo padrão geométrico dinâmico e usada em um período vitorioso para o clube, quando o time de Kenny Dalglish conquistou o título da liga de 1989/90, o novo design celebra uma fase marcante da história do clube. A base em vermelho-escuro ganha destaque com uma estampa contemporânea que cobre toda a camisa, remetendo diretamente ao visual da peça original do fim dos anos 80, mas com um traço mais definido e moderno.

Os detalhes em branco no logo da adidas, no escudo do clube e nos acabamentos reforçam a estética clássica, enquanto a estampa integral repaginada transmite a energia e a atitude da cultura do futebol dos anos 80.