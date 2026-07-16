Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
Inter Milan 26-27 home kitNike
Renuka Odedra

Traduzido por

Uniformes do Inter de Milão 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

SHOPPING
Camisas de futebol
Inter de Milão
Inter

Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Inter de Milão para a temporada 2026-27.

O tema central da coleção de uniformes do Inter de Milão para a temporada 2026-27 gira em torno de “Made of Milano”, combinando a elegância sartorial profundamente enraizada na cidade com subculturas esportivas distintas e a nostalgia da era de ouro dos anos 90.

A Nike e o clube se afastaram dos padrões abstratos e experimentais dos últimos anos para ancorar a identidade desta temporada no tecido cultural de Milão e na tradição do clube.

Deixe a GOAL apresentar tudo o que você precisa saber sobre o uniforme titular do Inter de Milão para a temporada 2026-27, incluindo data de lançamento, preço, vazamentos e detalhes do design.

  • Inter Milan 26-27 home kit 1Nike

    Uniforme titular do Inter de Milão 2026-27, data de lançamento e preço

    O uniforme titular do Inter de Milão para a temporada 2026-27 é caracterizado por uma combinação das cores Preto e Azul de Lyon, em homenagem à histórica camisa do Inter de 1998, enquanto os detalhes em Dourado Universitário remetem ao amarelo do swoosh da Nike e ao emblema do clube daquele uniforme icônico.

    O retorno da gola traz um toque de tradição de volta a uma silhueta contemporânea, enquanto, no interior, a inscrição “Inner Pride” traz a frase “Made of Milano” — um conceito que destaca o vínculo inquebrável entre o Inter e a cidade. Esse conceito também se reflete nos detalhes gráficos do uniforme, com as bordas das listras finalizadas em um estilo inspirado no corte das tesouras de alfaiate, uma referência direta à tradição de alfaiataria e manufatura de Milão.

    A réplica do uniforme custa £89,99, enquanto a versão autêntica está disponível por £134,99.

  • Inter Milan 26-27 away kitNike

    Uniforme de visitante do Inter de Milão 2026-27, data de lançamento e preço

    O Inter de Milão está adotando uma abordagem inesperada para o uniforme de visitante da temporada 2026-27, buscando inspiração no maior passatempo dos Estados Unidos. Criado em parceria com a Nike, o uniforme reinterpreta elementos característicos do design do beisebol — desde listras azuis até uma gola em contraste — por meio da identidade própria do Inter, resultando em uma camisa que se encaixa tão bem no estilo streetwear quanto em campo. 

    A coleção também marca uma estreia para o clube em seus mais de 100 anos de história. Em vez do tradicional emblema, o Inter estreia um ousado monograma “IM” inspirado nas letras gigantes há muito associadas aos uniformes de beisebol, dando a um dos emblemas mais reconhecíveis do futebol um tratamento novo e voltado para a moda. 


  • Terceiro uniforme do Inter de Milão para a temporada 2026-27: data de lançamento e preço

    Para o terceiro uniforme, a Nike está relembrando o passado lendário do clube, inspirando-se na era de Ronaldo, de 1997-98. A paleta de cores gira em torno do cinza ferro, preto e amarelo Tour, uma combinação que se tornou icônica no final dos anos 90. As primeiras previsões sugerem que o uniforme terá uma faixa horizontal central na parte da frente, imitando as listras cinza e pretas do design original da Umbro. Ao combinar esses elementos retrô com tecidos técnicos modernos, o terceiro uniforme foi projetado para evocar nostalgia, mantendo ao mesmo tempo um visual discreto e de alta visibilidade sob as luzes do estádio.


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google