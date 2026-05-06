Uniformes do Celtic para 2026-27: novas camisas titular, reserva, terceira e de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

A espera acabou. Celtic FC apresentou oficialmente seu uniforme titular de 2026-27, criado pela Adidas com inspiração em uma das maiores equipes da história do clube. Em homenagem aos lendários Leões de Lisboa e à campanha histórica que terminou com o título da Copa dos Campeões da Europa em 1966-67, a nova camisa combina a identidade icônica do Celtic com tecnologia moderna de desempenho.

A GOAL apresenta tudo o que você precisa saber sobre o uniforme titular do Celtic para 2026-27, incluindo data de lançamento, preço, vazamentos e detalhes do design.