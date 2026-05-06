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Celtic 2026-27 home kitadidas
Renuka Odedra
Traduzido por

Uniformes do Celtic para 2026-27: novas camisas titular, reserva, terceira e de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

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Camisas de futebol
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Campeonato Escocês

Novo uniforme titular do Celtic para 2026-27 é revelado com referência aos históricos Leões de Lisboa.

A espera acabou. Celtic FC apresentou oficialmente seu uniforme titular de 2026-27, criado pela Adidas com inspiração em uma das maiores equipes da história do clube. Em homenagem aos lendários Leões de Lisboa e à campanha histórica que terminou com o título da Copa dos Campeões da Europa em 1966-67, a nova camisa combina a identidade icônica do Celtic com tecnologia moderna de desempenho.

A GOAL apresenta tudo o que você precisa saber sobre o uniforme titular do Celtic para 2026-27, incluindo data de lançamento, preço, vazamentos e detalhes do design.

  • Celtic FC Home kitadidas

    Camisa titular do Celtic para 2026-27: data de lançamento e preço

    Além da inspiração histórica, o novo uniforme titular do Celtic FC mantém a identidade inconfundível do clube, com as tradicionais listras horizontais verdes e brancas como base do design. O visual clássico ganha detalhes modernos e discretos, incluindo três listras perfuradas ao longo dos ombros, além de um logotipo e um escudo lenticulares aplicados a quente, que mudam de aparência conforme o ângulo de visão. Esses acabamentos dão à camisa um toque mais contemporâneo sem se afastar da tradição.

    A estética é limpa e inspirada na história do clube, evocando deliberadamente a simplicidade da era dos Leões de Lisboa. Texturas refinadas no tecido e áreas de ventilação projetadas para esse fim são integradas ao design. O resultado é um uniforme que equilibra nostalgia e inovação, uma homenagem moderna a uma das equipes mais emblemáticas da história do futebol.



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    Uniforme reserva do Celtic para 2026-27: data de lançamento e preço

    Para o uniforme reserva, a adidas aposta na nostalgia dos anos 90 ao trazer de volta o clássico logotipo Trefoil, atualmente reservado aos seus designs de lifestyle de elite. O uniforme tem listras verticais pretas e de um verde-escuro profundo e pálido. Um detalhe singular da camisa é o padrão em zigue-zague nas bordas das listras, que remete ao design visto nas antigas caixas de tênis da adidas Originals.


  • Celtic 2026-27 kit adidas

    Terceiro uniforme do Celtic para 2026-27: data de lançamento e preço

    O terceiro uniforme é talvez o mais artístico do conjunto, inspirado na arquitetura e nos azulejos de Lisboa. A base em tom de branco-sujo ou creme serve de tela para uma estampa gráfica em estilo de mosaico. A estampa é uma homenagem direta aos famosos azulejos encontrados do lado de fora do Estádio Nacional, onde o troféu foi conquistado. Detalhes em dourado e verde-escuro nas mangas dão um toque sofisticado.


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