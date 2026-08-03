Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Arsenal 2026-27 home kitadidas
Traduzido por

Uniformes do Arsenal para 2026/27: novas camisas titular, reserva, terceira e de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

SHOPPING
Camisas de futebol
Arsenal
Arsenal Women

Adidas lança novo e ousado uniforme titular do Arsenal em homenagem a duas décadas no Emirates

Próximas partidas
ARS

ARS

WSL

01 de nov. de 2026

AVL

AVL

LIV

LIV

Premier League

01 de nov. de 2026

ARS

ARS

Adidas e Arsenal apresentaram oficialmente o novo uniforme titular do clube para a temporada 2026-27. O lançamento homenageia um marco na história do Arsenal: os 20 anos da mudança para o Emirates Stadium. A camisa combina a identidade tradicional do clube com elementos de design inspirados em sua atual casa.

A campanha de lançamento coloca os torcedores no centro das atenções e destaca a ligação entre os jogadores do Arsenal e sua torcida ao redor do mundo. O vídeo da campanha reúne nomes como Martin Ødegaard e Alessia Russo, além de torcedores do norte de Londres e de outros lugares, para relembrar momentos compartilhados no Emirates Stadium ao longo das últimas duas décadas.

A nova camisa titular do Arsenal, produzida pela adidas, mantém o tradicional vermelho e branco do clube e traz detalhes sutis ligados à arquitetura e à atmosfera do estádio. O uniforme será usado durante toda a temporada 2026-27, quando a equipe de Mikel Arteta buscará novamente disputar grandes títulos.

GOAL apresenta tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Arsenal para 2026-27, incluindo as datas de lançamento, os preços, a inspiração para o design e onde os torcedores podem comprá-los.

Compre os uniformes do Arsenal para 2026-27

  • Arsenal 2026-27 home kit Russoadidas

    Camisa titular do Arsenal para 2026-27: data de lançamento e preço

    A nova camisa titular do Arsenal mantém a identidade visual clássica do clube, com o corpo em vermelho intenso e mangas brancas em um modelo familiar e imediatamente reconhecível. A adidas incorporou referências discretas ao Emirates Stadium em todo o design, incluindo detalhes vermelhos texturizados pela camisa e uma gola redonda exclusiva, inspirada nas linhas curvas da cobertura do estádio.

    O uniforme titular se completa com calção branco com detalhes vermelhos e meias vermelhas da mesma cor da camisa, criando um visual equilibrado em campo. A adidas também equipou a camisa com sua mais recente tecnologia CLIMACOOL+ e tecidos leves desenvolvidos para melhorar a circulação de ar, o conforto e a respirabilidade dos jogadores durante partidas de alta intensidade.

  • Arsenal 26/27 away kitadidas

    Camisa reserva do Arsenal para 2026-27: data de lançamento e preço

    O uniforme reserva do Arsenal para 2026-27 reinventa uma das camisas mais icônicas do futebol e leva o espírito de uma das eras mais marcantes do clube a um novo capítulo para o campeão da Premier League. O modelo resgata o espírito do icônico design Bruised Banana, usado originalmente de 1991 a 1993, e chega após o título da Premier League conquistado pelo Arsenal em 2025/26. 

    Com base azul-marinho, a camisa apresenta uma estampa gráfica marcante, inspirada no padrão geométrico que tornou o modelo original tão característico. Reinterpretada de forma contemporânea, a estampa que cobre toda a peça combina tons de azul-marinho e amarelo, criando uma identidade visual dinâmica e inconfundivelmente ligada ao Arsenal. 

  • Arsenal third kit adidas

    Terceiro uniforme do Arsenal para 2026/27: data de lançamento e preço

    Arsenal State of Mind é a ideia de que o Arsenal é mais do que um clube. É um sentimento compartilhado de que tudo é possível. Uma mentalidade moldada por gerações de jogadores, torcedores e comunidades que sempre acreditaram em fazer as coisas de um jeito diferente, ir além e criar memórias que resistem ao tempo. O novo terceiro uniforme reflete esse espírito, enquanto o clube, campeão da Premier League e da Champions Cup, entra em uma nova era empolgante e segue elevando o nível e avançando. 

    Inspirado em uma cor intimamente ligada a alguns dos capítulos mais marcantes do Arsenal, o design combina tradição com uma identidade moderna e confiante. Uma nova interpretação do icônico grafismo de raio do clube foi incorporada ao tecido, dando uma expressão contemporânea a um símbolo que há muito faz parte da história do Arsenal.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
ARS

ARS

WSL

01 de nov. de 2026

AVL

AVL

LIV

LIV

Premier League

01 de nov. de 2026

ARS

ARS