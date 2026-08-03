Uniformes do Arsenal para 2026/27: novas camisas titular, reserva, terceira e de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

Adidas e Arsenal apresentaram oficialmente o novo uniforme titular do clube para a temporada 2026-27. O lançamento homenageia um marco na história do Arsenal: os 20 anos da mudança para o Emirates Stadium. A camisa combina a identidade tradicional do clube com elementos de design inspirados em sua atual casa.

A campanha de lançamento coloca os torcedores no centro das atenções e destaca a ligação entre os jogadores do Arsenal e sua torcida ao redor do mundo. O vídeo da campanha reúne nomes como Martin Ødegaard e Alessia Russo, além de torcedores do norte de Londres e de outros lugares, para relembrar momentos compartilhados no Emirates Stadium ao longo das últimas duas décadas.

A nova camisa titular do Arsenal, produzida pela adidas, mantém o tradicional vermelho e branco do clube e traz detalhes sutis ligados à arquitetura e à atmosfera do estádio. O uniforme será usado durante toda a temporada 2026-27, quando a equipe de Mikel Arteta buscará novamente disputar grandes títulos.

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