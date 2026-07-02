Uniformes de Portugal para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

A seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, contará com um novo uniforme titular da PUMA que combina herança cultural com desempenho de ponta. O clássico vermelho intenso retorna com uma nova identidade ousada; detalhes inspirados em ondas percorrem a camisa, simbolizando as águas do Atlântico que moldaram a história da nação e ecoando o espírito destemido que Portugal traz ao cenário mundial. Detalhes em verde na gola e nas bordas reforçam as cores icônicas do país, criando um visual que transmite tradição e, ao mesmo tempo, ousadia e modernidade.
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