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Portugal 2026 World Cup home kit PUMA
Angelica Daujotas

Traduzido por

Uniformes de Portugal para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

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Do campo ao oceano, o uniforme titular de Portugal para 2026 transmite o poder marítimo e a paixão nacional

A seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, contará com um novo uniforme titular da PUMA que combina herança cultural com desempenho de ponta. O clássico vermelho intenso retorna com uma nova identidade ousada; detalhes inspirados em ondas percorrem a camisa, simbolizando as águas do Atlântico que moldaram a história da nação e ecoando o espírito destemido que Portugal traz ao cenário mundial. Detalhes em verde na gola e nas bordas reforçam as cores icônicas do país, criando um visual que transmite tradição e, ao mesmo tempo, ousadia e modernidade.

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Loja: Uniformes de Portugal para a Copa do Mundo da FIFA 2026

  • Portugal 2026 World Cup home kit close upPUMA

    Uniforme titular de Portugal

    A PUMA apresentou uma interpretação moderna da identidade característica de Portugal com um design inspirado na força do Atlântico e na paixão que move o futebol do país. A camisa titular de 2026 apresenta um fundo vermelho intenso sobreposto por sutis motivos gráficos inspirados nas ondas, criando movimento e profundidade ao mesmo tempo em que presta homenagem às raízes marítimas de Portugal. Detalhes em verde na gola e nas mangas acentuam o contraste visual e reforçam o orgulho nacional.

    No que diz respeito ao desempenho, a versão Authentic utiliza o tecido de ponta ULTRAWEAVE da PUMA — uma construção ultraleve e respirável, projetada para oferecer mobilidade ideal. A camisa Replica integra o RE: FIBRE, incorporando pelo menos 95% de resíduos têxteis reciclados, elevando a sustentabilidade sem sacrificar o conforto ou o estilo. Projetada para se destacar em campo e no dia a dia, ela personifica o espírito de “por amor à camisola”.

    Os preços da linha seguem a estrutura padrão da PUMA para a Copa do Mundo, com camisas infantis a partir de £60 e as versões para adultos geralmente a partir de cerca de £85, dependendo do acabamento e do caimento.

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  • Uniforme de visitante da seleção de Portugal

    O uniforme alternativo de Portugal para 2026 ainda não foi apresentado oficialmente, mas os primeiros rumores apontam para uma estética contemporânea que complementa os temas inspirados no oceano do uniforme titular. Embora os detalhes ainda sejam especulativos, espera-se que o uniforme alternativo apresente uma paleta de cores refinada e uma abordagem gráfica moderna, oferecendo um contraste renovado em relação ao tradicional visual vermelho e verde do uniforme titular. Se confirmado, isso proporcionaria um equilíbrio visual dinâmico na coleção da Seleção de Portugal para a Copa do Mundo e poderia se tornar um dos uniformes de visita mais marcantes do torneio.

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