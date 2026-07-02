Uniformes de Portugal para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

A PUMA apresentou uma interpretação moderna da identidade característica de Portugal com um design inspirado na força do Atlântico e na paixão que move o futebol do país. A camisa titular de 2026 apresenta um fundo vermelho intenso sobreposto por sutis motivos gráficos inspirados nas ondas, criando movimento e profundidade ao mesmo tempo em que presta homenagem às raízes marítimas de Portugal. Detalhes em verde na gola e nas mangas acentuam o contraste visual e reforçam o orgulho nacional.

No que diz respeito ao desempenho, a versão Authentic utiliza o tecido de ponta ULTRAWEAVE da PUMA — uma construção ultraleve e respirável, projetada para oferecer mobilidade ideal. A camisa Replica integra o RE: FIBRE, incorporando pelo menos 95% de resíduos têxteis reciclados, elevando a sustentabilidade sem sacrificar o conforto ou o estilo. Projetada para se destacar em campo e no dia a dia, ela personifica o espírito de “por amor à camisola”.

Os preços da linha seguem a estrutura padrão da PUMA para a Copa do Mundo, com camisas infantis a partir de £60 e as versões para adultos geralmente a partir de cerca de £85, dependendo do acabamento e do caimento.