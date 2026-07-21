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Juventus home kit 26/27 1adidas
Renuka Odedra

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Uniformes da Juventus 2026-27: novas camisas titular, visitante, terceira e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

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Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes da Juventus para a temporada 2026-27.

A Juventus e a adidas revelaram oficialmente o novo uniforme titular do clube para a temporada 2026-27, trazendo de volta as clássicas listras em preto e branco, com alguns toques inovadores.

O GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes da Juventus para 2026-27, incluindo datas de lançamento, preço, inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.

  • Juventus home kit 26/27 2adidas

    Uniforme titular da Juventus 2026-27, data de lançamento e preço

    O uniforme titular da Juventus para a temporada 2026-27 representa um retorno ousado à elegância sartorial que marcou as épocas mais prestigiadas do clube. Afastando-se dos padrões experimentais em forma de “código de barras” da temporada anterior, este uniforme se concentra em uma aplicação limpa e uniforme das icônicas listras verticais em preto e branco. O design é marcado por uma gola polo dobrável de inspiração retrô em branco impecável, que confere à camisa uma estética sob medida e de alta costura, destinada a ficar tão elegante nas ruas de Turim quanto no campo do Allianz Stadium.

    A característica marcante do uniforme deste ano é o uso intenso de detalhes em dourado metálico, substituindo os realces em rosa do ciclo anterior. Esse dourado cintilante é aplicado ao emblema simplificado da Juventus em forma de “J”, ao logotipo de desempenho da adidas e à marca do patrocinador, criando um contraste luxuoso contra o fundo monocromático.


  • Juventus 2026-27 away kitadidas

    Uniforme de visitante da Juventus 2026-27, data de lançamento e preço

    Antes de o preto e o branco se tornarem sinônimos da Juventus, havia o rosa. Usada pelo clube em seus primeiros anos, essa cor continua sendo um dos capítulos mais marcantes da história da Juventus. Para a temporada 2026-27, a adidas e a Juventus revelaram uma camisa alternativa moderna que homenageia as origens do clube, com uma base em rosa suave e um sutil padrão de zebra que se estende pelo tecido. A camisa apresenta detalhes em preto bem definidos na gola, nos punhos das mangas e nas icônicas três listras, contrastando com o logotipo da adidas inspirado na tradição e o clássico emblema da Juventus


  • Terceiro uniforme da Juventus 2026-27, data de lançamento e preço

    O terceiro uniforme adota uma abordagem muito mais ousada e dramática para a temporada 2026-27. Ele tem como base um elegante tom de preto e utiliza uma combinação marcante de detalhes em dourado e cinza para criar uma estética de alto contraste. A característica marcante dessa camisa é um gráfico intrincado de chamas ardentes estampado na metade inferior da peça. Ao contrário do uniforme de visitante, o terceiro uniforme volta a apresentar o logotipo moderno da adidas Performance, criando um design agressivo e contemporâneo, feito para se destacar tanto sob as luzes do estádio quanto como peça de streetwear.

    Atualmente, o lançamento do terceiro uniforme está previsto para agosto de 2026.


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