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Renuka Odedra

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Uniformes da África do Sul para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

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Camisas de futebol
África do Sul
Copa do Mundo

A inspiração clássica combina com o toque moderno nos uniformes da África do Sul para 2026.

A África do Sul volta à Copa do Mundo da FIFA 2026 após 16 anos, e com isso surge uma nova onda de entusiasmo em torno dos uniformes, já que a seleção nacional inicia uma nova parceria com a adidas a partir de 2026. Inspirado na inesquecível camisa de 2010, o uniforme titular é um símbolo de orgulho neste momento decisivo para o futebol sul-africano, e o novo design homenageia esse legado ao mesmo tempo em que entra com confiança em uma nova era.

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Loja: Uniformes da África do Sul para a Copa do Mundo da FIFA 2026

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    Equipamento titular da África do Sul

    A parceria da África do Sul com a adidas, com início em 2026, começa com um novo uniforme titular tanto para a Bafana Bafana quanto para a Banyana Banyana. O design é uma evolução ousada de um modelo icônico que captura o espírito do futebol sul-africano.

    A camisa titular 2026/27 mantém a inconfundível base amarela com detalhes em verde, uma paleta de cores sinônimo de orgulho nacional. Detalhes sofisticados e uma construção refinada modernizam a silhueta, resultando em uma camisa voltada para o desempenho, feita para atender às exigências do futebol global de hoje.

    Mais notavelmente, o design atualizado presta homenagem às 12 línguas oficiais da África do Sul — um reflexo poderoso da diversidade, unidade e amor compartilhado pela nação pelo futebol. Os elementos gráficos sutis tecidos no tecido simbolizam as muitas vozes que se unem nos estádios por todo o país e ao redor do mundo. Os preços ficam em aproximadamente £85 para a réplica para adultos, £120 para a versão autêntica de jogador e cerca de £60 para crianças, dependendo do revendedor.

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    Uniforme de visitante da África do Sul

    A camisa de visitante é uma afirmação ousada nos icônicos tons de verde e dourado da África do Sul — uma combinação de cores profundamente enraizada em sua identidade esportiva. Combinando tradição e sofisticação, um verde tradicional serve de base, com detalhes em branco e dourado na gola, uma homenagem ao prestígio e à evolução do futebol no país. Detalhes em dourado e branco adornam os punhos e os logotipos, refletindo uma elegância atemporal, ao mesmo tempo em que simbolizam a ambição da nação de brilhar no maior palco do futebol.

    Os preços ficam em aproximadamente £85 para a réplica para adultos, £120 para a versão autêntica de jogador e cerca de £60 para crianças, dependendo do revendedor.

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