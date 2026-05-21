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Rangers shirt Getty Images
Renuka Odedra

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Uniforme do Rangers 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

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Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Rangers para a temporada 2026-27.

Imagens que circularam nas redes sociais mostravam jogadores do time principal, como Connor Barron, posando com o uniforme ainda não lançado, dando aos torcedores uma prévia definitiva do que esperar. A reação da torcida do Ibrox tem sido extremamente positiva, com muitos elogiando a combinação elegante do design, que mistura corte moderno e influências retrô.

O GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Rangers para a temporada 2026-27, incluindo datas de lançamento, preço, inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.

  • Uniforme titular do Rangers para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    A característica que mais se destaca na camisa titular da temporada 2026-27, que vazou, é a introdução de um padrão de riscas verticais. Sobre a tradicional base em azul-real, a Umbro incorporou riscas brancas finas e bem definidas que percorrem a parte da frente do corpo e as mangas.

    A camisa também apresenta uma elegante gola em V, com detalhes em finas faixas vermelhas e brancas. Essa estética clássica tricolor se reflete perfeitamente nos punhos das mangas, integrando as riscas experimentais aos detalhes tradicionais do Rangers.


  • Uniforme de visitante do Rangers 2026-27, data de lançamento e preço

    Ao contrário do uniforme titular, que praticamente já foi revelado por meio de fotos vazadas da sessão fotográfica dos jogadores, a Umbro conseguiu manter em segredo os uniformes alternativo e de terceira opção para a temporada 2026-27. Ainda não há imagens vazadas definitivas nem descrições concretas do design circulando sobre esses uniformes.


  • Terceiro uniforme do Rangers 2026-27: data de lançamento e preço

    Ao contrário do uniforme titular, que praticamente já foi revelado por meio de fotos vazadas da sessão fotográfica dos jogadores, a Umbro conseguiu manter em segredo os uniformes alternativo e de terceira opção para a temporada 2026-27. Ainda não há imagens vazadas definitivas nem descrições concretas do design circulando sobre esses uniformes.