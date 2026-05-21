Uniforme do Rangers 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

Imagens que circularam nas redes sociais mostravam jogadores do time principal, como Connor Barron, posando com o uniforme ainda não lançado, dando aos torcedores uma prévia definitiva do que esperar. A reação da torcida do Ibrox tem sido extremamente positiva, com muitos elogiando a combinação elegante do design, que mistura corte moderno e influências retrô.

O GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Rangers para a temporada 2026-27, incluindo datas de lançamento, preço, inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.