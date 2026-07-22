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Angelica Daujotas

Traduzido por

Uniforme do Manchester United 2026-27: novas camisas titular, visitante, terceira e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

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Manchester United Women

Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Manchester United para a temporada 2026-27.

O Manchester United e a adidas revelaram oficialmente o novo uniforme titular do clube para a temporada 2026-27, trazendo de volta um visual clássico inspirado nos uniformes icônicos dos Reds da década de 1970.

A nova camisa combina elementos retrô com tecnologia moderna de desempenho, trazendo de volta a gola polo, detalhes listrados e referências sutis à histórica conquista da Copa Nacional de 1977 pelo United.

O GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Manchester United para 2026-27, incluindo datas de lançamento, preço, inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.

  • Man Utd 2026-27 home kit closeadidas

    Uniforme titular do Manchester United para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    O novo uniforme titular do Manchester United da adidas para a temporada 2026-27 foi lançado oficialmente em 14 de maio de 2026.

    A camisa titular do Manchester United para a temporada 2026-27 traz a adidas revisitando uma das estéticas retrô mais reconhecíveis do clube.

    Uma base vermelha lisa é combinada com uma gola polo clássica e punhos listrados nas mangas, criando um visual refinado inspirado nos uniformes do United da década de 1970. O design faz referência específica ao uniforme usado durante a conquista da Copa Nacional de 1977 pelo clube, sendo que 2026 marca o 50º aniversário desse sucesso.

    As três listras brancas da adidas e a marca se destacam nitidamente contra o fundo vermelho, enquanto detalhes em preto são sutilmente integrados por toda a camisa para manter a paleta de cores tradicional do clube.

    Uma das novidades de destaque é a inscrição “United” colocada na nuca, reforçando a identidade e a tradição do clube.


  • Manchester United 26-27 away kit adidas

    Uniforme de visitante do Manchester United para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    O uniforme de visitante do Manchester United para a temporada 2026/27 revisita uma das identidades mais icônicas do clube em jogos fora de casa, sob uma perspectiva moderna. Com uma base em azul royal ousado, a camisa combina elementos clássicos com texturas refinadas e detalhes sutis, resultando em um design que transmite sofisticação e modernidade, ao mesmo tempo em que mantém a clareza e a confiança há muito associadas ao Manchester United em partidas fora de casa.

    Um elemento central da camisa é o padrão gráfico de listras tonais que percorre todo o tecido, adicionando profundidade e movimento ao design, ao mesmo tempo em que faz referência aos históricos uniformes azuis de visitante do clube. Detalhes em vermelho e branco emolduram o visual na gola em V e nos punhos das mangas, criando um contraste marcante com a base azul-escura, mantendo-se fiel à identidade essencial do Manchester United.


  • Terceiro uniforme do Manchester United para a temporada 2026-27: data de lançamento e preço

    Imagens vazadas da terceira camisa do Manchester United sugerem que a adidas está se inspirando na Rosa de Lancashire para o uniforme alternativo do clube.

    Espera-se que a camisa tenha uma base em tom de branco-sujo com detalhes em verde-escuro e marrom, criando uma das paletas de cores mais originais da história recente dos uniformes do clube.

    De acordo com as imagens vazadas, o padrão da Rosa de Lancashire terá destaque em todo o design e se estenderá até o short, criando um visual coeso em todo o uniforme.

    Diferentemente da camisa de visitante, espera-se que a terceira camisa utilize o logotipo moderno da adidas Performance em vez do Trefoil retrô.

    Atualmente, o lançamento do terceiro uniforme está previsto para agosto de 2026.



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