Uma sugestão de despedida?… Renard explica a crise na Tunísia após a eliminação da Copa do Mundo

Hervé Renard, técnico da seleção tunisiana, expressou sua grande decepção com o desempenho da equipe na humilhante derrota por 4 a 0 para o Japão, na manhã deste domingo, na segunda rodada do Grupo 6 da Copa do Mundo.

O técnico francês destacou a existência de uma “grave falta de comunicação” entre as linhas, especialmente na defesa, o que levou a esse resultado.

Com esse resultado, a seleção tunisiana foi eliminada precocemente da Copa do Mundo, antes mesmo de sua última partida na fase de grupos, marcada para a manhã da próxima sexta-feira contra a Holanda.