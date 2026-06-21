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Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Uma sugestão de despedida?… Renard explica a crise na Tunísia após a eliminação da Copa do Mundo

H. Renard
E. Skhiri
Tunísia x Japão
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Confissão dolorosa do capitão das Águias de Cartago

Hervé Renard, técnico da seleção tunisiana, expressou sua grande decepção com o desempenho da equipe na humilhante derrota por 4 a 0 para o Japão, na manhã deste domingo, na segunda rodada do Grupo 6 da Copa do Mundo.

O técnico francês destacou a existência de uma “grave falta de comunicação” entre as linhas, especialmente na defesa, o que levou a esse resultado.

Com esse resultado, a seleção tunisiana foi eliminada precocemente da Copa do Mundo, antes mesmo de sua última partida na fase de grupos, marcada para a manhã da próxima sexta-feira contra a Holanda.

  • O gol logo no início desestabiliza o time de Renard

    Em sua primeira declaração após a partida disputada no Estádio de Monterrey, Renard disse, à rede BeIN Sports, que sua equipe sofreu um gol logo no início (4º minuto) “que afetou significativamente o ânimo dos jogadores” diante da seleção japonesa, que ele descreveu como “de alto nível”, reconhecendo que a fragilidade defensiva persistiu no segundo tempo, quando a equipe não conseguiu proteger seu gol “da maneira ideal”. 

    O técnico francês de 57 anos, que assumiu o cargo no lugar de Sabri Lamouchi após a goleada sofrida contra a Suécia por 5 a 1, acrescentou: “Temos problemas em todas as linhas, especialmente na defesa. Percebi uma grave falta de comunicação entre os jogadores, o que nos levou a cometer uma quantidade enorme de erros pelos quais pagamos um preço altíssimo”.

    E enfatizou: “Nosso desempenho foi totalmente inaceitável e não esteve à altura de um torneio do porte da Copa do Mundo. Precisamos reconhecer isso e não procurar desculpas”.

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  • Uma dica de que está de partida?

    Renard reconheceu que preparou a equipe para a partida em “pouco tempo”, mas ressaltou que acompanhou várias partidas anteriores da seleção tunisiana e que possui um conhecimento abrangente do futebol tunisiano, devido à sua experiência anterior como técnico de outras seleções africanas.

    Ele esclareceu que não entrará em detalhes sobre o período pós-Copa do Mundo, o que pode ser interpretado como um indício de que não continuará no cargo após o torneio, ao afirmar: “Vim para treinar a seleção durante a Copa do Mundo; portanto, não posso abordar, neste momento, o que acontecerá após o torneio”.

    E concluiu dizendo: “Não vou jogar a responsabilidade para os outros; assumo total responsabilidade pela partida de hoje”, segundo reportagem da rádio tunisiana Jawhara FM em seu site.

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  • Al-Sakheeri: Uma confissão dolorosa

    Além disso, Elias Al-Sakheiri, capitão da seleção tunisiana, apresentou um pedido de desculpas sincero ao público tunisiano, reconhecendo que o desempenho da equipe nas partidas contra a Suécia e o Japão foi “vergonhoso” e inaceitável, e ressaltando que os jogadores assumem total responsabilidade pelos resultados desastrosos na Copa do Mundo.

    De acordo com a Rádio Jawhara, Al-Sakheiri afirmou, em declarações após a derrota por 4 a 0 para o Japão na manhã de domingo, em Monterrey: “Pedimos desculpas ao povo tunisiano... e precisamos assumir nossas responsabilidades. Não estávamos no nível esperado para disputar a Copa do Mundo”.

    O capitão das “Águias de Cartago” reconheceu que a equipe realmente carece do nível necessário para competir neste torneio, afirmando: “A verdade é que não temos o nível que nos qualifica para disputar um torneio dessa magnitude. A participação na Copa do Mundo exige um trabalho profundo e contínuo ao longo de anos”.

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    Al-Sakheiri defendeu a elaboração de um “plano de ação e projeto futuro” abrangente para impulsionar o futebol tunisiano, com foco na formação a partir das categorias de base e juvenis, e afirmou: “Se quisermos desenvolver o futebol tunisiano, é preciso trabalhar em vários níveis, seguindo o exemplo de várias seleções africanas”.

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