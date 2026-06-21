Uma sugestão de despedida?… Renard explica a crise na Tunísia após a eliminação da Copa do Mundo

Além disso, Elias Al-Sakheiri, capitão da seleção tunisiana, apresentou um pedido de desculpas sincero ao público tunisiano, reconhecendo que o desempenho da equipe nas partidas contra a Suécia e o Japão foi “vergonhoso” e inaceitável, e ressaltando que os jogadores assumem total responsabilidade pelos resultados desastrosos na Copa do Mundo.
De acordo com a Rádio Jawhara, Al-Sakheiri afirmou, em declarações após a derrota por 4 a 0 para o Japão na manhã de domingo, em Monterrey: “Pedimos desculpas ao povo tunisiano... e precisamos assumir nossas responsabilidades. Não estávamos no nível esperado para disputar a Copa do Mundo”.
O capitão das “Águias de Cartago” reconheceu que a equipe realmente carece do nível necessário para competir neste torneio, afirmando: “A verdade é que não temos o nível que nos qualifica para disputar um torneio dessa magnitude. A participação na Copa do Mundo exige um trabalho profundo e contínuo ao longo de anos”.
Leia também: Duas versões sobre uma negociação bombástica… Será que o astro da Premier League está perto do Real Madrid?
Al-Sakheiri defendeu a elaboração de um “plano de ação e projeto futuro” abrangente para impulsionar o futebol tunisiano, com foco na formação a partir das categorias de base e juvenis, e afirmou: “Se quisermos desenvolver o futebol tunisiano, é preciso trabalhar em vários níveis, seguindo o exemplo de várias seleções africanas”.