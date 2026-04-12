Uma situação complicada ameaça a remontada... Uma crise sufocante coloca o sonho do Barcelona contra o Atlético à mercê do vento

O Barcelona se prepara para enfrentar uma difícil missão contra o Atlético de Madrid, na próxima terça-feira, na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, no Estádio Metropolitano de Riad.

O Barcelona buscará a virada e compensar a derrota por 2 a 0 sofrida na partida de ida, no Estádio Camp Nou, contra o Atlético de Madrid, para avançar às semifinais.

O Barcelona precisará vencer por uma diferença de três gols para se classificar para as semifinais da competição, título que não conquista desde 2015.

Mas o alemão Hans Flick, técnico do Barcelona, enfrenta um verdadeiro dilema antes desse confronto tão esperado contra seu adversário feroz.