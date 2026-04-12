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FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Uma situação complicada ameaça a remontada... Uma crise sufocante coloca o sonho do Barcelona contra o Atlético à mercê do vento

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
Liga dos Campeões
H. Flick
P. Cubarsi
G. Martin
R. Araujo
J. Kounde
Espanha
Alemanha
Uruguai
França

Tarefa difícil para o Barça na partida de volta das quartas de final

O Barcelona se prepara para enfrentar uma difícil missão contra o Atlético de Madrid, na próxima terça-feira, na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, no Estádio Metropolitano de Riad.

O Barcelona buscará a virada e compensar a derrota por 2 a 0 sofrida na partida de ida, no Estádio Camp Nou, contra o Atlético de Madrid, para avançar às semifinais.

O Barcelona precisará vencer por uma diferença de três gols para se classificar para as semifinais da competição, título que não conquista desde 2015.

Mas o alemão Hans Flick, técnico do Barcelona, enfrenta um verdadeiro dilema antes desse confronto tão esperado contra seu adversário feroz.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Crise na defesa do Barcelona

    Flick terá de encontrar soluções urgentes para uma grave crise que surgiu após a partida de ida e também após o clássico contra o Espanyol.

    O Barcelona consolidou a liderança da La Liga após vencer o Espanyol por 4 a 1, no sábado, mas o Barça recebeu uma má notícia com a saída de Gerard Martín no intervalo.

    Apesar da garantia de que não houve lesão, a saída de Gerard no intervalo gerou preocupações antes do confronto contra o Atlético de Madrid, especialmente diante da clara escassez de opções defensivas disponíveis para a próxima partida. 

    Flick tranquilizou a torcida, garantindo que a lesão do jogador não é grave e que acredita que ele poderá jogar na terça-feira contra o Atlético de Madrid.

     Resta saber como estará sua condição e se ele poderá começar na escalação titular ou ficará no banco de reservas por precaução.

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  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Ausência de Kubarsi e Christensen

    Hans Flick não poderá contar com todos os seus zagueiros, já que Andreas Christensen está lesionado há algum tempo e não voltará antes do final da temporada, assim como Pau Cubarsi, que está suspenso após ter sido expulso na partida de ida contra o Atlético de Madrid.

    A ausência de Kubarsi é um duro golpe para a defesa do Barcelona, já que ele é um dos pilares da equipe.

    Koparsy disputou nesta temporada 43 partidas em todas as competições, marcou um gol e acumulou 3.555 minutos em campo.

  • رونالد أراوخوAFP

    Falta de entrosamento entre Araujo e Eric Garcia

    A dupla Ronald Araújo e Eric García será a mais provável para começar contra o Atlético de Madrid na zaga, especialmente se Flick não preferir escalar Gerard Martín.

    O problema que o Barcelona enfrentará com essa dupla é que Flick os escalou em posições diferentes da zaga.

    Araújo disputou nesta temporada 33 partidas em todas as competições, mas atuou recentemente como lateral-direito, posição na qual jogou mesmo quando entrou como reserva na partida de ida contra o Atlético de Madrid.

    Já Garcia atuou como volante defensivo nas últimas partidas, incluindo a partida de ida, e, portanto, também está distante da zaga.

    Araújo e Garcia jogaram juntos na zaga apenas raramente nesta temporada, o que sugere falta de entrosamento e sintonia entre eles.

     Isso pode ser extremamente perigoso contra um time como o Atlético de Madrid, que é especialista em contra-ataques rápidos para marcar gols.

  • O Kondé joga na zaga?

    Há outra opção disponível para Hans Flick, mas será difícil: contar com Jules Koundé, que atuou quatro vezes na zaga nesta temporada, em um total de 42 partidas disputadas.

    Caso ele seja transferido para a zaga, Flick terá que preencher a lacuna que ele deixará na lateral direita; nesse caso, ele poderia escalar Araújo em seu lugar, mas o uruguaio, obviamente, não é como o francês.

    (Leia também)... Em números: o VAR criou a glória do Barcelona local às custas do Real Madrid?

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