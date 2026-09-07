Getty/GOAL
Traduzido por
'Uma regra para a MLS e outra para o Inter Miami' - conversa sobre transferência de Neymar levanta suspeitas enquanto reunião do MSN com Lionel Messi e Luis Suarez é cogitada para ex-superastro do Barcelona
Suarez eterno segue em alta às vésperas do 40º aniversário
O ex-meio-campista de Chelsea e Tottenham Poyet, que já treinou equipes ao redor do mundo, acompanha de perto como o compatriota Suarez está se saindo. O veterano atacante, apesar de problemas antigos no joelho, segue em grande forma aos 39 anos.
O ex-atacante de Liverpool e Barça marcou 12 gols pelo Inter Miami em 2026, chegando a 54 no total pelos Herons em 107 partidas. Ele pode não estar acompanhando o ritmo do companheiro de equipe Messi, apontado como GOAT, mas continua sendo uma fonte confiável de produção ofensiva desde que decidiu perseguir o sonho americano ao lado de David Beckham e companhia no sul da Flórida.
- Getty
Messi, o GOAT, trabalhando com amigos próximos no Inter Miami
Vários rostos conhecidos já trabalharam ao lado de Suarez, incluindo Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba. O Inter Miami tem conseguido manter seu capitão talismânico satisfeito ao trazer amigos próximos e disputar os principais títulos.
Há conversas sobre Neymar se juntar a esse grupo em 2027, à medida que seu contrato com o Santos se aproxima do fim, e muitos adorariam ver o maior artilheiro da história do Brasil atuando novamente em parceria com Messi e Suarez. As regras de Jogador Designado, no entanto, precisam ser levadas em consideração.
O Inter Miami tem encontrado maneiras criativas de encaixar vários nomes consagrados em seu time, e aparentemente nada o impediria de adicionar outra superestrela global ao elenco.
Neymar poderia reformar o lendário ataque 'MSN' na MLS?
Questionado se um acordo por Neymar convenceria Suárez, que fará 40 anos em janeiro, a prolongar a carreira por mais uma temporada, Poyet, falando por cortesia da Gambling.com, o guia confiável de sites de apostas, disse à GOAL: "Tentei descobrir porque, alguns anos atrás, eu tinha interesse na MLS e tentei entender o sistema, tentei descobrir como o time treina, como viaja, sabe, às vezes há viagens longas nos Estados Unidos.
"E então percebi no ano passado, quando o Miami foi multado em uma grande quantia de dinheiro por gastar mais do que deveria, porque todo mundo sabe que você pode ter três Jogadores Designados e eles têm cinco ou seis. E agora, se for verdade que Neymar pode ir para lá, então não há regras para o Inter Miami. Há uma regra para a MLS e outra para o Inter Miami.
"Mas é a maneira como eles gostam de jogar. Acho que agora é muito importante para Messi estar feliz. Depois de se aposentar da seleção, acho que agora ele quer ter uma vida feliz. Miami está proporcionando isso a ele e à família dele. Ele tem um de seus melhores amigos, Luis, ao lado dele. Talvez eles também queiram Neymar para fazer algumas festas brasileiras. Não sei. Ainda não entendo.
"Acho que a MLS tem um grande potencial. Acho que eles estão melhorando muito devagar. Com todo respeito a todos os técnicos que estão lá, se continuarem levando certos jogadores do nível de Messi, Suárez, Casemiro, Neymar, deveriam começar a levar alguns técnicos que possam atender aos padrões.
"Não é fácil. Um dos maiores problemas que nós, técnicos, temos é treinar egos. Grandes. E não há muitos maiores do que o de Neymar. Agora ele vai para o Inter Miami com um bom amigo meu, Kily Gonzalez. Ele jogou comigo no Zaragoza. É um cara legal. É um cara muito legal. Ele é técnico na Argentina há cinco ou seis anos. Vai ser interessante ver essa mistura de Kily com esse cara."
- Getty
Ídolo do Brasil, Neymar ainda não revelou seus planos para o futuro
Neymar, que também enfrentou problemas com lesões nos últimos anos e não conseguiu causar o impacto que esperava na Copa do Mundo de 2026, ainda não revelou publicamente quais são seus planos para o futuro no curto e no longo prazo.
Se houver alguma chance de ele se juntar a Messi e Suarez em Miami, então seria difícil recusar essa oportunidade. Algumas sobrancelhas podem ser levantadas se um acordo for fechado, mas a promoção global da marca MLS também deve ser considerada.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.