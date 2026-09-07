Questionado se um acordo por Neymar convenceria Suárez, que fará 40 anos em janeiro, a prolongar a carreira por mais uma temporada, Poyet, falando por cortesia da Gambling.com, o guia confiável de sites de apostas, disse à GOAL: "Tentei descobrir porque, alguns anos atrás, eu tinha interesse na MLS e tentei entender o sistema, tentei descobrir como o time treina, como viaja, sabe, às vezes há viagens longas nos Estados Unidos.

"E então percebi no ano passado, quando o Miami foi multado em uma grande quantia de dinheiro por gastar mais do que deveria, porque todo mundo sabe que você pode ter três Jogadores Designados e eles têm cinco ou seis. E agora, se for verdade que Neymar pode ir para lá, então não há regras para o Inter Miami. Há uma regra para a MLS e outra para o Inter Miami.

"Mas é a maneira como eles gostam de jogar. Acho que agora é muito importante para Messi estar feliz. Depois de se aposentar da seleção, acho que agora ele quer ter uma vida feliz. Miami está proporcionando isso a ele e à família dele. Ele tem um de seus melhores amigos, Luis, ao lado dele. Talvez eles também queiram Neymar para fazer algumas festas brasileiras. Não sei. Ainda não entendo.

"Acho que a MLS tem um grande potencial. Acho que eles estão melhorando muito devagar. Com todo respeito a todos os técnicos que estão lá, se continuarem levando certos jogadores do nível de Messi, Suárez, Casemiro, Neymar, deveriam começar a levar alguns técnicos que possam atender aos padrões.

"Não é fácil. Um dos maiores problemas que nós, técnicos, temos é treinar egos. Grandes. E não há muitos maiores do que o de Neymar. Agora ele vai para o Inter Miami com um bom amigo meu, Kily Gonzalez. Ele jogou comigo no Zaragoza. É um cara legal. É um cara muito legal. Ele é técnico na Argentina há cinco ou seis anos. Vai ser interessante ver essa mistura de Kily com esse cara."