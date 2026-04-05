Uma recomendação inesperada... Bruno Fernandes indica seu sucessor no Manchester United

O Manchester United se prepara para um verão agitado no mercado de transferências, com a diretoria dos Red Devils disposta a reforçar o elenco e preparar o futuro do meio-campo.

Reportagens do jornal britânico “Mirror” revelaram que o capitão da equipe, o português Bruno Fernandes, indicou um jovem jogador da Premier League como seu possível sucessor em Old Trafford.

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