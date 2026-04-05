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Uma recomendação inesperada... Bruno Fernandes indica seu sucessor no Manchester United

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O Manchester United se prepara para um verão agitado no mercado de transferências, com a diretoria dos Red Devils disposta a reforçar o elenco e preparar o futuro do meio-campo.

Reportagens do jornal britânico “Mirror” revelaram que o capitão da equipe, o português Bruno Fernandes, indicou um jovem jogador da Premier League como seu possível sucessor em Old Trafford.

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    Bruno Fernandes indica seu sucessor

    O Manchester United está de olho em vários jogadores durante a janela de transferências de verão, mas Bruno Fernandes elogiou o potencial de Matheus Fernandes, estrela do West Ham, que poderia ocupar sua posição no futuro, especialmente com a possibilidade de saída da dupla “Casemiro e Manuel Ogarti”.

    Matheus Fernandes tem 21 anos e tem se destacado em seu time atual, apesar da instabilidade nos resultados e do risco de rebaixamento da Premier League, o que torna difícil para o West Ham mantê-lo, enquanto o Manchester United o coloca na lista dos principais candidatos.

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    O futuro meio-campo dos Diabos Vermelhos

    O Manchester United analisa opções para reforçar o meio-campo, com nomes de destaque como Elliot Anderson e Sandro Tonali, mas a recomendação do próprio capitão da equipe faz com que o caso de Matheus receba maior atenção.

    No âmbito internacional, Matheus foi convocado pela primeira vez para representar a seleção de Portugal durante os jogos internacionais de março e, com seu desempenho brilhante, parece que o Manchester United está estudando a possibilidade de contratá-lo, de acordo com reportagem do jornal “The Sun”.

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    O futuro de Bruno e a necessidade de renovação

    O contrato de Bruno Fernandes vai até 2027, e ele continua sendo o craque do time titular, mas a diretoria sabe que contar com o jogador de 31 anos não é uma opção para sempre, especialmente depois dos rumores sobre o interesse de clubes sauditas nele no verão passado, que não resultaram em sua saída.

    O relatório do Mirror indica que Matheus se transferiu para o West Ham no verão passado, vindo do Southampton por 40 milhões de libras após o rebaixamento deste último, e disputou 30 partidas em todas as competições, marcando três gols, o que atraiu a atenção de vários clubes europeus.

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    A concorrência do Manchester City

    Por outro lado, o Manchester United pode enfrentar a concorrência de seu rival, o Manchester City, que tem a vantagem de acompanhar o jogador de perto, especialmente porque o novo diretor esportivo, Hugo Viana, já supervisionou o primeiro contrato profissional de Matheus no Sporting de Lisboa e, possivelmente, está interessado em contratá-lo após a saída de Bernardo Silva neste verão.

    Os indícios apontam para que a contratação de Matheus reforce a política do Manchester United de contratar jovens jogadores com experiência na Premier League, como aconteceu com Matheus Cunha e Bryan Mbuemo no verão passado.

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