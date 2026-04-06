Uma palavra que resume a crise... Slot está a um passo da demissão

O jornal britânico “Daily Mail” revelou que o técnico holandês Arne Slot corre sério risco de perder o cargo à frente da comissão técnica do Liverpool, devido à queda nos resultados e ao aumento das dúvidas sobre a capacidade da equipe de recuperar o equilíbrio nesta fase decisiva da temporada.

O jornal explicou que os resultados costumam ser o fator decisivo no destino dos treinadores, mas que certos comportamentos dentro de campo podem acelerar esse destino. Esse é o cenário que assombra Slot atualmente, ao mesmo tempo em que a delegação do Liverpool se dirige a Paris para disputar um confronto decisivo.

De acordo com a reportagem, Slott vive sob pressão crescente, apesar da existência de justificativas reais que foram utilizadas como atenuantes ao longo da temporada. A equipe perdeu grande parte de seu poder ofensivo, que foi um dos fatores-chave para a conquista do título da Premier League. Além disso, o craque Mohamed Salah foi afetado física e mentalmente, enquanto o atacante Alexander Isak sofreu com a falta de preparação física no início de sua trajetória na equipe, antes de sofrer uma fratura na perna.

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