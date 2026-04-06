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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

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Uma palavra que resume a crise... Slot está a um passo da demissão

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Terremoto em Anfield

O jornal britânico “Daily Mail” revelou que o técnico holandês Arne Slot corre sério risco de perder o cargo à frente da comissão técnica do Liverpool, devido à queda nos resultados e ao aumento das dúvidas sobre a capacidade da equipe de recuperar o equilíbrio nesta fase decisiva da temporada.

O jornal explicou que os resultados costumam ser o fator decisivo no destino dos treinadores, mas que certos comportamentos dentro de campo podem acelerar esse destino. Esse é o cenário que assombra Slot atualmente, ao mesmo tempo em que a delegação do Liverpool se dirige a Paris para disputar um confronto decisivo.

De acordo com a reportagem, Slott vive sob pressão crescente, apesar da existência de justificativas reais que foram utilizadas como atenuantes ao longo da temporada. A equipe perdeu grande parte de seu poder ofensivo, que foi um dos fatores-chave para a conquista do título da Premier League. Além disso, o craque Mohamed Salah foi afetado física e mentalmente, enquanto o atacante Alexander Isak sofreu com a falta de preparação física no início de sua trajetória na equipe, antes de sofrer uma fratura na perna.

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  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Declarações que revelam o que está por trás

    Apesar dessas circunstâncias, o jornal considera que o desempenho da equipe ultrapassou os limites aceitáveis de queda de rendimento à medida que o fim da temporada se aproxima, o que ficou claramente evidente durante o último confronto contra o Manchester City, quando a equipe pareceu sofrer de um desequilíbrio coletivo evidente, que se traduziu na perda do compromisso com as regras básicas mais elementares em campo.

    Nesse contexto, ocorreu um breve diálogo na sala de coletivas de imprensa do Estádio Al-Ittihad entre o jornalista Ian Ledeman e Slot, em que o jornalista apontou os erros defensivos graves que levaram aos gols sofridos, especialmente aqueles que se originaram de lances de lateral, além da falta de marcação por parte de jogadores como Florian Wirtz e Virgil van Dijk.

    Slot respondeu dizendo que não concorda totalmente com essa análise, afirmando que sua equipe não deixa de correr ou lutar em todos os ataques, mas reconheceu, ao mesmo tempo, a existência de erros evidentes em momentos decisivos, como o mau aproveitamento dos cruzamentos ou a perda de concentração na marcação dentro da área, erros que custaram gols decisivos à equipe.


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    "Perda de concentração"... uma expressão que resume a crise

    Dois dias após essa partida, a avaliação do técnico pareceu mais severa e precisa, especialmente ao usar a expressão “perda de concentração” para descrever os erros, o que reflete a gravidade da crise mental pela qual a equipe está passando.

    Slott é conhecido por sua calma e franqueza ao lidar com a mídia, o que ficou evidente em suas declarações, que continham um certo reconhecimento implícito do problema, apesar de suas tentativas de minimizar sua gravidade.

    A verdade que se impõe, segundo a reportagem, é que os jogadores do Liverpool nesta temporada passaram a ser melhores em falar do que em agir. Em campo, a equipe apresenta um bom nível por alguns momentos, antes de desmoronar repentinamente na primeira prova de fogo.

    Após a partida contra o Manchester City, o capitão Virgil van Dijk e Dominik Szoboszlai dominaram a cena midiática, mas o desempenho de van Dijk, em particular, levantou questionamentos, já que ele foi um dos principais fatores da falha defensiva que contribuiu para a queda da equipe do topo da tabela para a zona de risco.

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  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    O teste de Paris... a última chance

    O jornal destaca que os jogadores não estão recuando ou deixando de dar o seu melhor de propósito, mas o que ocorre é uma mudança interna no nível de concentração, que pode ser sutil — de 5 a 10% —, mas que se torna uma diferença decisiva diante de grandes times como o Manchester City e o Paris Saint-Germain.

    Nestas circunstâncias, Klopp enfrenta um teste decisivo, pois precisa recarregar seus jogadores mental e fisicamente e infundir um espírito de fé e confiança na equipe antes do confronto esperado na França contra o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões.

    O “Daily Mail” afirma que o desempenho recente do Liverpool não dá muito otimismo aos torcedores, observando que um resultado aceitável em Paris, mesmo que seja um empate ou uma derrota por uma diferença mínima, pode dar ao técnico uma última chance em Anfield. Já o pior cenário pode abrir as portas para um fim iminente de sua trajetória no clube.

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