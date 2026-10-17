O Al Hilal possui um dos melhores meio-campistas capazes de controlar o ritmo das partidas e criar oportunidades com passes excepcionais, mas o paradoxo é que o italiano Simone Inzaghi não aproveita o português Ruben Neves de forma condizente com o seu potencial, após utilizá-lo em funções e posições diferentes, longe do seu posto principal como primeiro volante, que poderia lhe dar uma influência maior na construção do jogo e na condução do sistema ofensivo do Zaeem.
E apesar de Neves seguir apresentando atuações chamativas desde a chegada de Inzaghi ao comando do Al Hilal, a maneira como é empregado abre espaço para questionamentos sobre o quanto a equipe realmente aproveita a sua principal qualidade. Em vez de lhe dar liberdade para controlar o meio-campo e distribuir os passes que rompem as linhas dos adversários, o jogador às vezes se vê na última linha, como se cumprisse um papel para compensar os problemas de construção a partir da defesa, em detrimento da sua capacidade de fazer a diferença nas regiões de maior impacto.