O problema central está na necessidade de o Al Hilal melhorar a saída de bola desde o fundo, especialmente quando enfrenta adversários que apostam na pressão alta e no fechamento dos espaços.

E diante do fato de os zagueiros centrais não terem sempre a capacidade suficiente de construir o jogo e enviar passes longos precisos para o terço final, parece que Inzaghi recorre a Neves para ajudar a superar a pressão em zonas mais recuadas.

Mas essa solução traz um custo técnico evidente: quando Neves recua para o lado dos defensores, o Al Hilal perde um jogador capaz de controlar o ritmo do meio-campo e orientar o jogo a partir da profundidade, além de ficar distante das regiões em que poderia passar a bola para os atacantes e criar oportunidades com maior eficácia. Afinal, o português não tem apenas precisão no passe: ele também sabe ler os espaços e identificar o momento certo de levar a bola da fase de construção para o ataque.

É verdade que Neves consegue enviar bolas longas bem executadas ao último terço mesmo desde posições mais recuadas, mas sua presença na posição de primeiro volante lhe dá opções mais amplas, seja pelo passe vertical entre as linhas, pela mudança de direção do jogo, ou por receber a bola sob pressão e reorganizar a jogada.

Daí que o problema não está em sua capacidade de cumprir funções defensivas, mas no exagero em utilizá-lo longe da região que lhe garante o maior impacto possível.