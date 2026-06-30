Uma ilusão que precisa acabar o mais rápido possível! A suposta “classe mundial” da seleção alemã é uma mentira

Isso se encaixa perfeitamente na crônica da crise contínua dos últimos anos. Após a eliminação na fase de grupos nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, bem como a eliminação nas quartas de final do Euro 2024, disputado em casa, o futebol alemão se vê mais uma vez diante de um cenário desolador.

No entanto, quem atribuir as causas do fracasso principalmente ao técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, ou mesmo à falta de sorte em campo, ignora uma problemática estrutural que acompanha a seleção da DFB há quase uma década. “Sempre nos faltou alguma coisa, inclusive hoje”, disse Kai Havertz após a primeira derrota na disputa de pênaltis da história da Alemanha em Copas do Mundo.

O que esse “algo” indefinido significa é óbvio e, ao mesmo tempo, a principal lição deste torneio. Ela é a seguinte: o futebol alemão, em seu nível mais alto, está a milhas de distância da classe mundial individual necessária para ser competitivo nesse patamar, de acordo com suas próprias expectativas.