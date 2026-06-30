A avaliação de Joshua Kimmich foi tão certeira quanto contundente: “Não jogamos bem contra nenhum adversário. Por três vezes, tivemos grandes dificuldades contra seleções que não são de nível mundial. Isso é um fato. Merecemos totalmente a eliminação”, disse ele após a vergonhosa eliminação da seleção alemã na Copa do Mundo, nas oitavas de final contra o Paraguai.
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Uma ilusão que precisa acabar o mais rápido possível! A suposta “classe mundial” da seleção alemã é uma mentira
Isso se encaixa perfeitamente na crônica da crise contínua dos últimos anos. Após a eliminação na fase de grupos nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, bem como a eliminação nas quartas de final do Euro 2024, disputado em casa, o futebol alemão se vê mais uma vez diante de um cenário desolador.
No entanto, quem atribuir as causas do fracasso principalmente ao técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, ou mesmo à falta de sorte em campo, ignora uma problemática estrutural que acompanha a seleção da DFB há quase uma década. “Sempre nos faltou alguma coisa, inclusive hoje”, disse Kai Havertz após a primeira derrota na disputa de pênaltis da história da Alemanha em Copas do Mundo.
O que esse “algo” indefinido significa é óbvio e, ao mesmo tempo, a principal lição deste torneio. Ela é a seguinte: o futebol alemão, em seu nível mais alto, está a milhas de distância da classe mundial individual necessária para ser competitivo nesse patamar, de acordo com suas próprias expectativas.
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O problema da Alemanha: “Não é o nível de excelência de que se precisa”
Uma análise dos elencos da concorrência internacional deixa clara essa lacuna. Nações como França, Espanha, Inglaterra ou a Argentina, atual campeã mundial, contam com um grande número de jogadores profissionais que desempenham papéis de destaque em clubes de ponta da Europa e são desafiados semanalmente no mais alto nível. Mesmo no banco de reservas dessas seleções, há qualidade que poderia assumir o papel de jogadores-chave na seleção alemã.
Em comparação direta, porém, a seleção alemã apresenta uma certa aleatoriedade. O ex-técnico da seleção alemã, Joachim Löw, comentou no programa “Doppelpass” do canal Sport1, no outono passado, que a seleção alemã tem “problemas há alguns anos” em certas posições. “Já temos jogadores de grande qualidade em algumas posições, mas não nessa mesma qualidade em outras, não aquele nível de classe mundial necessário para quem quer disputar títulos a sério”, foi seu veredicto.
Isso também se refletiu na preparação para a Copa do Mundo. A situação do elenco obrigou Nagelsmann a realizar experimentos quase contínuos. A convocação de vários estreantes não foi uma demonstração de luxo no elenco, mas sim uma prova da busca constante por uma formação que funcionasse.
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A eliminação da seleção alemã da Copa do Mundo é “o resultado de anos de erros de gestão”
Até pouco antes do início do torneio, questões táticas e de escalação essenciais permaneciam, em grande parte, sem resposta. A escolha do lateral esquerdo estava tão em aberto quanto a estrutura da dupla de meio-campistas. O debate sobre a melhor posição para Kimmich também marcou todo o mandato de Nagelsmann. No centro do ataque, faltava um atacante de alto nível internacional.
“Essas questões não surgem do nada na seleção principal; elas são o resultado de anos de erros de gestão”, afirmou recentemente Tobias Haupt ao site t-online.de. Ele sabe do que está falando, afinal, o profissional de 42 anos foi diretor da Academia da DFB de 2018 a 2023. “Há deficiências em vários setores; falta classe individual na maioria das posições”, disse Mats Hummels, como especialista na MagentaTV. “Temos isso em muito poucos jogadores. Falta resiliência, falta aquela vontade incondicional de vencer, de fazer de tudo para isso.”
Essa inquietação foi acompanhada por discussões constantes no meio, por exemplo, sobre a convocação de Leroy Sané e a ausência de um talento em boa fase como Said El Mala, ou ainda o retorno de Manuel Neuer. Devido a essas mudanças constantes, dificilmente foi possível estabelecer hierarquias claras. Assim, basicamente, a equipe não conseguiu, em nenhum momento, se entrosar e desenvolver um eixo estável.
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Notação de qualidade significativamente inferior em comparação com os campeões da Copa do Mundo de 2014
À equipe atual falta, no mínimo, um verdadeiro líder que assuma a liderança tanto na hierarquia quanto no aspecto esportivo. O fato de Nagelsmann ter convocado Toni Kroos para a Eurocopa há dois anos diz muito a esse respeito. Afinal, Kroos garantia classe internacional e estabilidade; seus sucessos no Real Madrid falam por si mesmos. No entanto, após sua aposentadoria definitiva, surgiu um vácuo que até hoje não foi preenchido de forma adequada. Não há nenhum jogador no elenco atual capaz de assumir o controle de uma partida em momentos críticos e trazer tranquilidade.
Mesmo uma comparação com a seleção campeã mundial de 2014 deixa claro a perda de qualidade que se desenvolveu. A conquista do título no Brasil foi resultado de um desenvolvimento orgânico de anos sob o comando de Löw. A equipe se formou ao longo de vários torneios, superou contratempos e amadureceu coletivamente.
Mas, acima de tudo, o elenco contava com um número muito maior de jogadores de nível internacional. Kroos e Sami Khedira jogavam no Real Madrid, enquanto Bastian Schweinsteiger, Hummels, Thomas Müller e Philipp Lahm estavam no auge de suas carreiras. A geração atual está muito longe de possuir essa solidez em termos de profundidade do elenco.
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A Alemanha carece de jogadores considerados de “classe mundial”
"Vejo justamente a defesa do Bayern já em nível de classe mundial: Kimmich, Pavlovic, Jonathan Tah, também Goretzka e, claro, Musiala, quando está em plena forma", disse Schweinsteiger, por exemplo, mas acrescentou ao mesmo tempo: "Esses são jogadores que estão próximos do nível mundial de ponta. O que define uma equipe de classe mundial, porém, é a consistência. A Espanha ou a França vêm demonstrando, há anos, uma consistência que se define pelo fato de estarem sempre presentes e atuarem no mais alto nível quando é preciso.”
Os grandes nomes da seleção atual possuem, sem dúvida, um enorme potencial. Jogadores como Musiala, Florian Wirtz, Havertz, Nico Schlotterbeck ou Felix Nmecha têm as qualidades necessárias para atingir o nível mundial. No entanto, no alto nível internacional, em suas carreiras até agora — em alguns casos ainda jovens —, faltaram-lhes momentos decisivos e a consistência necessária para, juntos, conduzirem uma equipe por um grande torneio.
Todos os jogadores mencionados, ao contrário, têm apresentado repetidas quedas significativas de desempenho tanto em seus clubes quanto na seleção nacional. Nenhum deles mereceu ainda o título de “classe mundial”; eles precisam conquistá-lo ao longo de anos. No momento, isso não é suficiente para atender às expectativas da DFB.
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Qualidade na seleção alemã: “Será que eles conseguem manter um desempenho consistente ao longo dos anos?”
"Wirtz e Musiala são jogadores excepcionais", afirmou também Haupt. "No caso dos dois, porém, não se pode esquecer que eles já tiveram que superar lesões muito graves e, no momento, ainda não estão de volta ao auge de seu desempenho. Ainda assim, a categoria de Messi ou Mbappé é, naturalmente, outra história, pois esses jogadores marcam o futebol mundial há muitos anos. Para Wirtz e Musiala, o desafio agora é dar o próximo passo. Será que eles conseguirão causar impacto de forma constante ao longo dos anos? Para isso, precisam de confiança, funções bem definidas e um ambiente que proteja seus pontos fortes.”
A seleção alemã, em termos de qualidade, simplesmente não está à altura das melhores do mundo há anos; a imagem historicamente construída de uma equipe imbatível em torneios está definitivamente perdida. Isso ficou comprovado na péssima atuação contra o Paraguai. Um confronto direto com a França nas oitavas de final, como previsto, talvez tivesse mostrado de forma ainda mais clara a distância em relação às principais nações.
Alemanha: Balanço da seleção nacional desde a Copa do Mundo de 2014
Competição Rodada Adversário na eliminação Euro 2016 Semifinal França (0 a 2) Copa do Mundo de 2018 Fase de grupos Coreia do Sul (0 a 2) Euro 2021 Oitavas de final Inglaterra (0 a 2) Copa do Mundo de 2022 Fase de grupos Costa Rica (4 a 2, eliminada por diferença de gols) Eurocopa 2024 Quartas de final Espanha (1 a 2 na prorrogação) Copa do Mundo de 2026 Oitavas de final Paraguai (3 a 4 nos pênaltis)