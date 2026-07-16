Uma grande crise prestes a explodir: presidente da Argentina defende os jogadores... e prevê punição da Fifa

As repercussões do confronto entre Argentina e Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo de 2026 se estenderam para além do campo, depois que as comemorações da seleção argentina se transformaram em uma questão que gerou reações políticas e diplomáticas, abrindo caminho para uma ação oficial junto à Federação Internacional de Futebol.

Isso ocorreu depois que o governo britânico solicitou à Federação Internacional de Futebol (FIFA) que abrisse uma investigação contra a seleção argentina, após a vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra em Atlanta e a classificação para a final da Copa do Mundo de 2026.

Após a partida, os jogadores argentinos colocaram no gramado uma bandeira branca com a inscrição em letras pretas: “As Ilhas Malvinas são argentinas”.

A FIFA havia incluído o emblema das Ilhas Malvinas (Falkland) e a guerra de 1982 na lista de símbolos políticos proibidos antes da partida entre os dois países.