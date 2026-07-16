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Uma grande crise prestes a explodir: o presidente da Argentina defende os jogadores... e prevê uma punição da FIFA

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Espanha
Argentina
EUA
England

Ambiente tenso fora do campo

As repercussões do confronto entre Argentina e Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo de 2026 se estenderam para além do campo, depois que as comemorações da seleção argentina se transformaram em uma questão que gerou reações políticas e diplomáticas, abrindo caminho para uma ação oficial junto à Federação Internacional de Futebol (FIFA).

Isso ocorreu depois que o governo britânico solicitou à FIFA que abrisse uma investigação contra a seleção argentina, após a vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra em Atlanta e a classificação para a final da Copa do Mundo de 2026.

Após a partida, os jogadores argentinos colocaram no gramado uma bandeira branca com a inscrição em letras pretas: “As Ilhas Malvinas são argentinas”.

A FIFA havia incluído o emblema das Ilhas Malvinas (Falkland) e a guerra de 1982 na lista de símbolos políticos proibidos antes da partida entre os dois países.

  • Comentário de Mili: A atitude dos jogadores é compreensível

    O presidente argentino, Javier Milei, comentou hoje, quinta-feira, sobre o incidente, dizendo que se trata de “coisas que acontecem em campo com os jogadores” e que não fazem parte do conflito diplomático, acrescentando, em declarações à rádio “El Observador”: “Na pior das hipóteses, a Argentina receberá uma multa de 30 mil dólares. O comportamento dos jogadores é compreensível; a emoção tomou conta deles, o que dá margem a especulações sobre uma punição”.

    No entanto, as altas esferas políticas do Reino Unido não consideraram essa atitude inofensiva. De acordo com a “Sky News”, o governo de Keir Starmer apresentou um pedido oficial à FIFA para que investigue a seleção argentina por causa dessa bandeira, considerando que ela pode violar as regras que proíbem mensagens ou slogans políticos dentro do campo.

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  • Texto das regras da FIFA

    De acordo com os regulamentos do Conselho da Federação Internacional de Futebol (IFAB), órgão que rege as regras do jogo, o que os jogadores da Argentina fizeram pode ser passível de punição.

    O artigo 4º das regras do jogo, relativo ao equipamento dos jogadores, estabelece: “O equipamento não deve conter logotipos, mensagens ou imagens de caráter político, religioso ou pessoal. Os jogadores não podem exibir roupas íntimas que apresentem logotipos, mensagens ou imagens de caráter político, religioso ou pessoal, nem propagandas que não sejam o logotipo do fabricante”.

    Consequentemente, a regra indica que “em caso de qualquer infração, o jogador e/ou a equipe serão punidos pela entidade organizadora da competição, pela Federação Nacional de Futebol ou pela FIFA”.

    No entanto, o texto não especifica o tipo de punição, exceto pelo que foi esclarecido por Mili.

    Normalmente, a punição é uma multa financeira imposta à federação do país, ou seja, à Associação Argentina de Futebol (AFA). Contudo, a decisão de aplicar ou não a punição será tomada, em última instância, após a FIFA receber o relatório final da partida e considerar que o ocorrido justifica a punição.

    Nesse caso, a FIFA pode considerar a conduta dos jogadores argentinos como uma violação do Código de Conduta em campo, já que a entidade, liderada por Gianni Infantino, estabelece a lista completa de itens e elementos proibidos aos jogadores. 

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  • Declaração irônica... Resposta argentina

    Após o pedido oficial, um porta-voz do governo britânico esclareceu que qualquer possível punição “é uma questão que cabe à FIFA”, acrescentando, em tom irônico: “A Copa do Mundo pode não ser nossa, mas as Ilhas Malvinas são, com certeza, nossas”.

    O porta-voz enfatizou que “a posição do Reino Unido em relação às Ilhas Malvinas não mudou” e que o compromisso do governo com os habitantes do arquipélago “é inabalável”.

    Por sua vez, o presidente da Argentina defendeu a reivindicação da soberania sobre as Ilhas Malvinas (Falkland) e afirmou que a aproximação com o governo de Donald Trump nos Estados Unidos “permitiu que a ONU obrigasse a Inglaterra a sentar-se à mesa de negociações” com a Argentina sobre as ilhas, e reiterou sua defesa dos jogadores, dizendo: “É um sentimento que todos os argentinos compartilham, e é perfeitamente legítimo que eles o expressem e o façam. Mas isso não deve levar a interpretações errôneas: uma partida de futebol é apenas uma partida de futebol”.

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    E acrescentou: “Foi assim que o técnico (Lionel Scaloni) entendeu, e foi assim que os veteranos entenderam; de fato, as Malvinas são argentinas, e vamos recuperá-las no plano diplomático, agindo com inteligência”.  Poucas horas antes da vitória da Argentina, Milí falou na quarta-feira e, sem citar nomes, criticou a vice-presidente Victoria Villarruel, que havia associado a partida à Guerra das Malvinas e descrito os ingleses como “piratas invasores”, dizendo: “Não devemos cair em slogans baratos, populistas e nacionalistas ultrapassados. Entendo que a situação é difícil, mas as Ilhas Malvinas serão recuperadas por meio de uma diplomacia sensata, e não com gestos nacionalistas baratos e miseráveis; e, se isso for levado ao âmbito internacional, será algo muito pobre e ruim.”

    E acrescentou: “Não se deve confundir as coisas. Nesse ponto, Scaloni foi muito claro, assim como os veteranos de guerra”.

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