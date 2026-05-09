Em entrevista à revista Sport Week, o técnico do Benfica afirmou: “Portugal é capaz de tudo. Eles têm uma geração incrível. Há um ano, conquistaram a Liga das Nações. Nós vencemos o Euro de 2016 e esta geração é tecnicamente superior àquela equipe. É claro que temos o Brasil de Carlo Ancelotti e a Argentina, mas Portugal pode vencer este Mundial.”
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"Uma geração incrível": José Mourinho vê um forte candidato ao título da Copa do Mundo
Mourinho também se pronunciou sobre a dimensão política do torneio. Embora o presidente da FIFA, Gianni Infantino, tenha confirmado a participação do Irã, os apelos por sua exclusão não cessam. Paolo Zampolli, enviado especial do presidente dos EUA, Donald Trump, insistiu veementemente para que a Itália fosse indicada como substituta do Irã, caso as tensões no Oriente Médio continuassem a se intensificar.
Mourinho tem uma opinião inequívoca sobre o assunto e se coloca em defesa dos atletas: “Uma coisa é política, outra é esporte”, enfatizou. Para ele, só conta o mérito esportivo: “Os jogadores iranianos que se classificaram para a Copa do Mundo, na qual participarão muitas seleções, merecem jogar lá.”
- AFP
Mourinho elogia Zidane
Mourinho também falou sobre outros assuntos. Quando questionado sobre o epítome da estética do futebol e um jogador que personificasse a elegância na perfeição, ele não hesitou. “O primeiro nome que me vem à mente é Zinedine Zidane”, disse Mourinho. “Marco Materazzi talvez fique bravo comigo por dizer isso, mas assistir Zizou jogando era pura beleza.”
Vale lembrar: entre Zidane e o ex-jogador de Mourinho, Materazzi, há um clima de gelo desde a lendária cabeçada na final da Copa do Mundo de 2006.
Mourinho revela qual é a sua cidade favorita
Além disso, Mourinho foi questionado sobre sua reputação de gênio tático. Seu ex-jogador na Roma, Nicolo Zaniolo, afirmou certa vez que o português conseguia prever quase com perfeição o que aconteceria em uma partida.
“Quase”, respondeu Mourinho. Uma previsão ficou especialmente gravada em sua memória: “Uma coisa que eu previ e que realmente aconteceu foi que Zaniolo marcaria o gol decisivo na final da Liga Conferência entre o meu time da Roma e o Feyenoord.”
Apesar de sua transferência para o Benfica, seu coração aparentemente ficou na capital italiana. Quando questionado sobre sua cidade favorita como técnico, ele respondeu: “O mais importante é estar com as pessoas que amo. Poderia até ser o Saara.” Mas então ele foi mais específico: “Para mim, pelo menos, Roma é a cidade mais bonita do mundo.”
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Mourinho vai voltar ao Real Madrid?
Enquanto isso, o retorno de Mourinho ao Real Madrid, que atravessa uma crise, parece estar cada vez mais concreto. Conforme noticiado pela Sky Sport, o português, que já treinou o Real Madrid entre 2010 e 2013, estaria agora na pole position — embora tenha duas exigências claras.
O próprio Mourinho não parece contrário, mas aparentemente exige, por um lado, “controle total” e, por outro, “grande poder de decisão nas transferências” para concordar com um novo compromisso com os Merengues.