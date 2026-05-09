Mourinho também se pronunciou sobre a dimensão política do torneio. Embora o presidente da FIFA, Gianni Infantino, tenha confirmado a participação do Irã, os apelos por sua exclusão não cessam. Paolo Zampolli, enviado especial do presidente dos EUA, Donald Trump, insistiu veementemente para que a Itália fosse indicada como substituta do Irã, caso as tensões no Oriente Médio continuassem a se intensificar.

Mourinho tem uma opinião inequívoca sobre o assunto e se coloca em defesa dos atletas: “Uma coisa é política, outra é esporte”, enfatizou. Para ele, só conta o mérito esportivo: “Os jogadores iranianos que se classificaram para a Copa do Mundo, na qual participarão muitas seleções, merecem jogar lá.”