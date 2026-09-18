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“Uma decisão fácil” - Alexander Isak fala sobre transferência recorde para o Liverpool e superação de pesadelo com lesão
Uma chegada recordista a Anfield
Isak descreveu sua transferência bombástica para o Liverpool como uma "decisão fácil". O jogador de 26 anos trocou o Newcastle por Merseyside no último dia da janela de transferências, em setembro de 2025, em uma enorme demonstração de ambição.
Sua chegada envolveu uma taxa de transferência recorde no futebol britânico de £125 milhões, colocando grandes expectativas sobre seus ombros. No entanto, sua tão aguardada temporada de estreia em Anfield não saiu exatamente como o planejado.
Isak inicialmente teve dificuldades para encontrar sua melhor forma com a camisa vermelha, marcando apenas três gols na liga. Uma grave fratura na perna então deixou o internacional sueco fora de ação de dezembro até abril, atrapalhando bastante seu primeiro ano sob os holofotes de Anfield.
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Sem arrependimentos pela mudança para Merseyside
Apesar das dificuldades no início e de um longo período no departamento médico, o atacante insiste que nunca duvidou da própria escolha. Questionado se em algum momento se arrependeu da transferência de grande repercussão na temporada passada, Isak foi completamente enfático na resposta.
"Não, nunca. Eu nunca pensaria dessa forma", disse ele ao The Football Interview, da BBC Sport. "[Liverpool] é um clube enorme, e tudo sobre o clube deixou isso bem claro. E a ambição do clube e a vontade do clube de me contratar também. Isso foi uma grande parte disso."
Promessas quebradas em St James' Park
A preparação para a transferência recorde de Isak esteve longe de ser simples. O atacante perdeu totalmente a pré-temporada do Newcastle em meio à intensa especulação sobre seu futuro no clube.
Em vez disso, ele passou um período treinando em seu ex-clube, a Real Sociedad, para manter a forma física. Isak revelou que promessas feitas a ele durante sua passagem por St James' Park foram "quebradas", o que acabou abrindo caminho para sua lucrativa transferência para o Liverpool.
Ao refletir sobre sua longa reabilitação após a fratura na perna, ele disse: "[A fratura na perna] foi difícil. Qualquer pessoa que teve uma lesão longa saberia. Mas, por outro lado, quando você está em um bom momento e quando se sente bem, não tende muito a olhar para trás porque isso realmente não traz benefício algum."
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Voando novamente
Isak agora está colhendo os frutos de seu trabalho duro nos bastidores. Totalmente recuperado e brilhando mais uma vez, ele teve um início arrasador na nova campanha da Premier League.
Em apenas quatro partidas da liga nesta temporada, o artilheiro sueco já marcou três vezes. Esse número impressionante iguala toda a sua produção na liga em seu ano de estreia marcado por lesões, comprovando que ele deixou para trás de vez as dificuldades do início.
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