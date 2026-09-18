Isak descreveu sua transferência bombástica para o Liverpool como uma "decisão fácil". O jogador de 26 anos trocou o Newcastle por Merseyside no último dia da janela de transferências, em setembro de 2025, em uma enorme demonstração de ambição.

Sua chegada envolveu uma taxa de transferência recorde no futebol britânico de £125 milhões, colocando grandes expectativas sobre seus ombros. No entanto, sua tão aguardada temporada de estreia em Anfield não saiu exatamente como o planejado.

Isak inicialmente teve dificuldades para encontrar sua melhor forma com a camisa vermelha, marcando apenas três gols na liga. Uma grave fratura na perna então deixou o internacional sueco fora de ação de dezembro até abril, atrapalhando bastante seu primeiro ano sob os holofotes de Anfield.