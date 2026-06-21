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Uma chance perdida por Bono... Será que o trem de Bouadi rumo ao Real Madrid vai partir?

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A. Bouaddi
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O Real Trono aguarda o maestro do Marrocos

Em cada edição da Copa do Mundo, surge um jovem astro que se destaca no cenário mundial e obriga os grandes clubes da Europa a redefinir suas prioridades no mercado de transferências.

E na Copa do Mundo de 2026, parece que o marroquino Ayoub Bouadi está caminhando com passos firmes nessa direção, depois de ter passado de um talento promissor a um dos nomes mais cobiçados do Velho Continente.

O jogador de 18 anos precisou de apenas duas partidas para confirmar que possui qualidade suficiente para atuar nos mais altos níveis, depois de liderar a seleção do Marrocos a resultados notáveis na fase de grupos, começando pelo empate com o Brasil e seguindo com a vitória sobre a Escócia, em um grupo que muitos consideraram o mais difícil do torneio.

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    Controle total do meio-campo

    O que Bouadi apresentou não foi apenas uma boa atuação de um jovem jogador participando de um grande torneio, mas sim uma verdadeira demonstração das habilidades de um jogador com uma personalidade excepcional em campo.

    Contra o Brasil, o jogador do Lille não se contentou em apenas acompanhar grandes nomes como Casemiro, Fabinho e Bruno Guimarães; ele se destacou em muitos momentos da partida como o jogador mais influente no meio-campo, seja na recuperação de bola, na construção de jogadas ou no controle do ritmo do jogo.

    O cenário se repetiu contra a Escócia, quando a seleção marroquina impôs seu domínio no meio-campo, e Bouadi foi um dos principais responsáveis por essa superioridade, confirmando que sua atuação contra o Brasil não foi apenas uma exceção ou um momento passageiro.

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    A Europa abre suas portas

    O desempenho impressionante do jovem jogador não passou despercebido pelos olheiros dos grandes clubes europeus.

    Nas últimas semanas, o nome de Bouadi foi associado a vários gigantes do futebol, com destaque para o Liverpool, da Inglaterra, e o Bayern de Munique, da Alemanha, antes que o Real Madrid entrasse com força nas negociações.

    De acordo com reportagens da imprensa espanhola, a diretoria do clube real acompanha o jogador de perto e estuda agir seriamente para fechar a negociação durante a próxima janela de transferências de verão, no âmbito da política do clube de atrair os principais jovens talentos de todo o mundo.

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    Apesar do grande interesse dos clubes europeus, a decisão final pode não estar ligada apenas ao valor da transação ou à vontade do Lille de vendê-lo.

    O clube francês está bem ciente de que o valor do jogador subiu significativamente durante a Copa do Mundo, e espera-se que sua contratação gere uma disputa acirrada entre vários clubes após o término do torneio, o que pode transformar a negociação em um leilão aberto.

    Mas, no fim das contas, a vontade do jogador continua sendo o fator decisivo, especialmente porque Bouadi tem agora a rara oportunidade de se transferir para um dos maiores clubes da história do futebol, ainda com apenas 18 anos de idade.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Será que ele segue um caminho diferente do de Bono?

    A ironia interessante é que a possível transferência de Bouadi para o Real Madrid pode trazer à memória outra história relacionada ao futebol marroquino.

    No verão de 2023, Yassine Bono esteve perto de vestir a camisa do Real Madrid após a lesão do goleiro belga Thibaut Courtois, mas o goleiro marroquino acabou optando por se transferir para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, em uma decisão que, na época, foi associada ao projeto esportivo e à oferta financeira que lhe foi feita.

    Três anos depois, Bouadi se vê diante de uma oportunidade semelhante, mas em uma fase diferente de sua carreira no futebol, já que ainda está no início do caminho e busca construir seu nome entre os grandes nomes do esporte.