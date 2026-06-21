Uma chance perdida por Bono... Será que o trem de Bouadi rumo ao Real Madrid vai partir?

O desempenho impressionante do jovem jogador não passou despercebido pelos olheiros dos grandes clubes europeus.

Nas últimas semanas, o nome de Bouadi foi associado a vários gigantes do futebol, com destaque para o Liverpool, da Inglaterra, e o Bayern de Munique, da Alemanha, antes que o Real Madrid entrasse com força nas negociações.

De acordo com reportagens da imprensa espanhola, a diretoria do clube real acompanha o jogador de perto e estuda agir seriamente para fechar a negociação durante a próxima janela de transferências de verão, no âmbito da política do clube de atrair os principais jovens talentos de todo o mundo.

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Apesar do grande interesse dos clubes europeus, a decisão final pode não estar ligada apenas ao valor da transação ou à vontade do Lille de vendê-lo.

O clube francês está bem ciente de que o valor do jogador subiu significativamente durante a Copa do Mundo, e espera-se que sua contratação gere uma disputa acirrada entre vários clubes após o término do torneio, o que pode transformar a negociação em um leilão aberto.

Mas, no fim das contas, a vontade do jogador continua sendo o fator decisivo, especialmente porque Bouadi tem agora a rara oportunidade de se transferir para um dos maiores clubes da história do futebol, ainda com apenas 18 anos de idade.