Uma chance perdida por Bono... Será que o trem de Bouadi rumo ao Real Madrid vai partir?

Em cada edição da Copa do Mundo, surge um jovem astro que se destaca no cenário mundial e obriga os grandes clubes da Europa a redefinir suas prioridades no mercado de transferências.
E na Copa do Mundo de 2026, parece que o marroquino Ayoub Bouadi está caminhando com passos firmes nessa direção, depois de ter passado de um talento promissor a um dos nomes mais cobiçados do Velho Continente.
O jogador de 18 anos precisou de apenas duas partidas para confirmar que possui qualidade suficiente para atuar nos mais altos níveis, depois de liderar a seleção do Marrocos a resultados notáveis na fase de grupos, começando pelo empate com o Brasil e seguindo com a vitória sobre a Escócia, em um grupo que muitos consideraram o mais difícil do torneio.