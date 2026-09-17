A Roma surgiu como a principal surpresa da Serie A após uma reformulação física e mental completa sob o comando de Gian Piero Gasperini. Em entrevista exclusiva à La Gazzetta dello Sport, o ex-meio-campista da Roma Luigi Di Biagio elogiou a evolução tática agressiva do clube.

Os métodos de alta intensidade de Gasperini incutiram uma mentalidade vencedora implacável em todo o elenco.

"Sempre disse que a Roma poderia ser uma surpresa: apostei neles no ano passado e vou reiterar isso neste ano pelo Scudetto", disse Di Biagio à La Gazzetta dello Sport. "O Gasp pode realmente incomodá-los. A Roma é uma surpresa muito agradável e merece tudo pelo que está fazendo."