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Uma beleza que vale ser estudada! Por dentro do plano mestre da Roma turbinada para incomodar a campeã Inter
Análise tática identifica a Roma como candidata surpresa ao título
A Roma surgiu como a principal surpresa da Serie A após uma reformulação física e mental completa sob o comando de Gian Piero Gasperini. Em entrevista exclusiva à La Gazzetta dello Sport, o ex-meio-campista da Roma Luigi Di Biagio elogiou a evolução tática agressiva do clube.
Os métodos de alta intensidade de Gasperini incutiram uma mentalidade vencedora implacável em todo o elenco.
"Sempre disse que a Roma poderia ser uma surpresa: apostei neles no ano passado e vou reiterar isso neste ano pelo Scudetto", disse Di Biagio à La Gazzetta dello Sport. "O Gasp pode realmente incomodá-los. A Roma é uma surpresa muito agradável e merece tudo pelo que está fazendo."
- LaPresse
Esvaziamento inovador do meio-campo libera pontas que avançam
O esquema tático da Roma depende de uma dupla de volantes única formada por Bryan Cristante e Manu Kone. Cristante frequentemente recua em direção à linha defensiva durante a saída de bola para executar o esvaziamento do meio-campo característico de Gasperini, criando muito espaço para os pontas avançarem.
Esse movimento dinâmico tira os meio-campistas adversários de posição e acelera as transições pelo centro.
"Com Cristante, a Roma encontrou um meio-campista que dá suporte à saída de bola", detalhou Di Biagio à La Gazzetta dello Sport. "Ele e Kone frequentemente recuam em direção à linha defensiva e permitem que os pontas avancem. É o esvaziamento do meio-campo típico de Gasperini, uma beleza que vale a pena estudar."
Malen atua como o sistema solar central do ataque da Roma
Contratado no verão, Donyell Malen se firmou como o principal ponto de referência em torno do qual gira o ataque da Roma. Suas arrancadas incansáveis nos 30 metros finais criam espaço para companheiros criativos como Paulo Dybala e Matias Soule brilharem.
Sob o regime de preparação física de Gasperini, Dybala alcançou uma durabilidade física e uma consistência sem precedentes.
"Malen é quase o único jogador do time; ele é o sol, e todo o resto se move ao redor dele", observou Di Biagio à La Gazzetta dello Sport. "Ele ataca a profundidade e se torna incrivelmente decisivo. Dybala joga com uma consistência que não tinha no passado graças ao método de Gasperini."
- Insidefoto
Roma busca vitória de impacto no Stadio Olimpico
Embalada por uma onda de enorme entusiasmo da torcida na capital, a Roma vê o confronto contra a Inter como o teste definitivo de suas credenciais na briga pelo título. Conciliar os compromissos europeus e nacionais segue sendo o último obstáculo em seu desenvolvimento.
Com Mile Svilar oferecendo liderança confiável no gol, o time de Gasperini tem as ferramentas para sustentar uma disputa duradoura.
Uma vitória sobre a atual campeã consolidaria o status da Roma como candidata legítima ao Scudetto.
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