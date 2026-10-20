Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP
Traduzido por

Uma aposta que ameaça o prestígio do Barcelona: Flick paga o preço dos cálculos do Clássico no Parc des Princes

Especiais e Opinião
Análises
PSG x Barcelona
PSG
Barcelona
Liga dos Campeões
H. Flick
França
Espanha
Alemanha

Aposta perdida em Paris

A derrota do Barcelona para o Paris Saint-Germain por 4 a 2, na terça-feira, expôs uma lacuna na equipe do técnico Flick no controle do meio-campo, no trato com a pressão e na proteção dos espaços defensivos.

Apesar de o time catalão ter buscado o empate duas vezes, não conseguiu manter seu equilíbrio, enquanto o Paris seguia ameaçando até decidir o confronto com total confiança.

A diferença ficou clara na capacidade do Paris de retomar rapidamente a iniciativa após cada gol do Barcelona. E esse é um ponto essencial na disputa da Liga dos Campeões da Europa, na qual o Barça espera reconquistar o título, já que o talento individual não basta quando falta o equilíbrio que protege a equipe nos momentos mais difíceis da partida, como aconteceu hoje.


  • A batalha do meio-campo: Pedri sozinho não basta

    O Barcelona sofreu para controlar o meio-campo, já que os jogadores do Paris encontravam opções de passe disponíveis constantemente, enquanto Pedri parecia carregar sozinho o fardo de ligar os setores.

    E o problema não era apenas a superioridade numérica, mas sim a movimentação do trio do Paris, Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz, que dava ao portador da bola soluções para superar a pressão.

    Quando o Paris consegue ultrapassar a pressão, a defesa do Barcelona se vê obrigada a recuar e proteger os espaços, em vez de recuperar a bola em zonas avançadas. E é aqui que aparece a diferença entre a posse numérica e o controle real; ter a bola não significa impor o ritmo se a equipe é incapaz de impedir o adversário de chegar com facilidade ao último terço.

    Segundo as estatísticas do site Flashscore, apesar da superioridade do Barcelona na posse de bola, com 53% contra 47% do Paris, e na precisão de passes, os números revelam um domínio parisiense mais claro no andamento do jogo ofensivo; o Paris finalizou 22 vezes contra 18 do Barcelona, sendo 15 finalizações no gol contra apenas 5, e registrou gols esperados (xG) de 3,73 contra 2,19, com 6 grandes chances contra 5, o que confirma que o trio de meio-campo parisiense (Vitinha, Neves e Ruiz) conseguiu transformar a posse relativamente menor em uma ameaça real e constante.

    Leia também: Metade dos seus gols pelo Barcelona: Lucas Hernández renova o pesadelo blaugrana

  • A pressão revela o preço da defesa adiantada

    O Barcelona apostou na marcação alta e no adiantamento de sua linha defensiva, uma estratégia que lhe garante vantagem ofensiva quando dá certo, mas que se torna perigosa diante de uma equipe que domina o passe rápido e a exploração dos espaços nas costas dos defensores, e que sabe muito bem onde atacar para machucar o adversário.

    E aqui se destacou o papel do astro marroquino Achraf Hakimi em fornecer cruzamentos constantes, construindo o quarto gol de Ruiz, ficando a apenas um passo de igualar a marca de Samuel Eto'o (20) como maior garçom africano na Liga dos Campeões, enquanto hoje igualou o saldo de Mohamed Salah, ex-astro do Liverpool e atualmente no Trabzonspor, em número de assistências (19).

     Désiré Doué também aproveitou os espaços nas costas da linha adiantada para marcar o primeiro gol e construir o segundo a partir de um escanteio, conquistando o prêmio de melhor em campo.

    Assim, o problema não estava apenas no adiantamento da linha de trás, mas na ausência de pressão suficiente sobre o portador da bola e na dificuldade de fechar os ângulos de passe.

    Leia também: Um feito ausente há 19 anos: decisões de emergência viram de cabeça para baixo os cálculos de Paris e Barcelona

  • A conta do Clássico: a ausência de Rodri foi a causa da derrota?

    A decisão de Hansi Flick de manter Rodri Hernández no banco de reservas foi impactante, mas não explica a derrota sozinha. O treinador esclareceu que queria dar descanso ao jogador depois de ele ter disputado as três partidas anteriores por completo, reafirmando sua confiança em Marc Bernal, isso antes do confronto do Clássico diante do Real Madrid.

    Porém, Rodri não era apenas um meio-campista que poderia ser substituído por outro elemento; o time precisava de um jogador que o ajudasse a sair com a bola sob pressão, ditar o ritmo, oferecer equilíbrio entre o meio-campo e a defesa e manter a posse em outros momentos para acalmar a tempestade das transições rápidas e do ataque feroz do adversário.

    O Barcelona não conseguiu compensar essas funções da forma necessária, enquanto Pedri se viu obrigado a assumir múltiplas responsabilidades. O erro não estava necessariamente em dar descanso a Rodri, mas na ausência de um sistema capaz de resistir ao Paris na sua falta, uma questão que permanecerá em aberto sempre que Rodri estiver ausente: como substituí-lo?

    A gestão de cargas é importante, mas não deveria vir à custa do equilíbrio em um confronto dessa magnitude. 

    Leia também: Não há ninguém pior do que ele: Barcelona sozinho em uma casa negra na Liga dos Campeões


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google

  • As substituições: decisões que levantam pontos de interrogação

    A substituição de Pedri e Raphinha aos 60 minutos levantou questionamentos, especialmente porque o Barcelona precisava manter sua capacidade de organizar o jogo e resistir à pressão do Paris. E a entrada de Rodri não resolveu totalmente o problema. Além disso, a substituição de Espart após seu desempenho positivo, e a permanência de Gordon apesar de seu rendimento fraco durante toda a partida, abrem espaço para o debate sobre o quanto as substituições se ajustaram ao que os jogadores apresentaram e ao que a equipe necessitava, e sobre esses minutos que revelaram a incapacidade do time de manter seu equilíbrio após a reação.

    No confronto contra o Paris Saint-Germain nesta noite, Xavi Espart marcou o gol de empate após 74 minutos em campo, com um chute no gol e um xG de 0,29, completou 43 passes com 84% de precisão e venceu 4 desarmes e 5 recuperações de bola.

    Segundo as estatísticas da ESPN, Anthony Gordon completou os 90 minutos inteiros diante do Paris Saint-Germain marcando apenas 48 toques na bola, sem nenhum gol ou assistência, com xG zero e xA de 0,16, e sem nenhum chute no gol ou qualquer finalização em geral, tendo vencido apenas um duelo e interceptado uma bola.

    Será que o tempo o ajuda a ameaçar Salah? Guirassy invade a história da Liga dos Campeões


  • Uma lição do domínio do Paris: a distância entre o Barcelona e o sonho da orelhuda ainda é grande?

    O Paris demonstrou capacidade de manter o ataque e retomar a iniciativa sempre que o placar se alterava. Em contrapartida, o Barcelona apoiou-se mais na exploração dos espaços e em momentos individuais, mas não converteu suas chances em domínio contínuo, e é aqui que fica evidente a diferença: o Barcelona cria momentos perigosos, enquanto o atual campeão consegue impor seu estilo e um padrão recorrente de ameaça, conduzindo a partida para onde deseja.

    Por outro ângulo, a partida revelou que o Barcelona ainda precisa de mais equilíbrio para brigar com seriedade pela Liga dos Campeões. A equipe possui elementos capazes de fazer a diferença e demonstrou determinação ao buscar o empate duas vezes, mas seu talento e sua capacidade ofensiva não foram suficientes para compensar os problemas no meio-campo e na defesa. Em contrapartida, o Paris dispôs de múltiplas soluções: pressionou com eficácia, explorou os espaços, manteve o ataque e não perdeu a calma após sofrer os gols. E essas são características das quais qualquer equipe que almeja conquistar o título precisa.

    Leia também: Souness: o Arsenal pressiona os árbitros e seu astro é trapaceiro

Próximas partidas
PSG

PSG

Campeonato Francês

25 de out. de 2026

OL

OL

BAR

BAR

La Liga

25 de out. de 2026

RMA

RMA