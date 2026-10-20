A derrota do Barcelona para o Paris Saint-Germain por 4 a 2, na terça-feira, expôs uma lacuna na equipe do técnico Flick no controle do meio-campo, no trato com a pressão e na proteção dos espaços defensivos.
Apesar de o time catalão ter buscado o empate duas vezes, não conseguiu manter seu equilíbrio, enquanto o Paris seguia ameaçando até decidir o confronto com total confiança.
A diferença ficou clara na capacidade do Paris de retomar rapidamente a iniciativa após cada gol do Barcelona. E esse é um ponto essencial na disputa da Liga dos Campeões da Europa, na qual o Barça espera reconquistar o título, já que o talento individual não basta quando falta o equilíbrio que protege a equipe nos momentos mais difíceis da partida, como aconteceu hoje.