O Barcelona sofreu para controlar o meio-campo, já que os jogadores do Paris encontravam opções de passe disponíveis constantemente, enquanto Pedri parecia carregar sozinho o fardo de ligar os setores.

E o problema não era apenas a superioridade numérica, mas sim a movimentação do trio do Paris, Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz, que dava ao portador da bola soluções para superar a pressão.

Quando o Paris consegue ultrapassar a pressão, a defesa do Barcelona se vê obrigada a recuar e proteger os espaços, em vez de recuperar a bola em zonas avançadas. E é aqui que aparece a diferença entre a posse numérica e o controle real; ter a bola não significa impor o ritmo se a equipe é incapaz de impedir o adversário de chegar com facilidade ao último terço.

Segundo as estatísticas do site Flashscore, apesar da superioridade do Barcelona na posse de bola, com 53% contra 47% do Paris, e na precisão de passes, os números revelam um domínio parisiense mais claro no andamento do jogo ofensivo; o Paris finalizou 22 vezes contra 18 do Barcelona, sendo 15 finalizações no gol contra apenas 5, e registrou gols esperados (xG) de 3,73 contra 2,19, com 6 grandes chances contra 5, o que confirma que o trio de meio-campo parisiense (Vitinha, Neves e Ruiz) conseguiu transformar a posse relativamente menor em uma ameaça real e constante.