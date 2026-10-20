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Uma aposta que ameaça o prestígio do Barcelona: Flick paga o preço dos cálculos do Clásico no Parc des Princes

Especiais e Opinião
Análises
PSG x Barcelona
PSG
Barcelona
Liga dos Campeões
H. Flick
França
Espanha
Alemanha

Aposta perdida em Paris

A derrota do Barcelona para o Paris Saint-Germain pelo placar de 4 a 2 revelou uma lacuna na equipe do técnico Flick quanto ao controle do meio-campo, ao enfrentamento da pressão e à proteção dos espaços defensivos. E, apesar de o time catalão ter conseguido empatar duas vezes, não conseguiu manter seu equilíbrio, enquanto o Paris seguiu ameaçando até decidir o confronto com total confiança.

A diferença ficou evidente na capacidade do Paris de retomar rapidamente a iniciativa após cada gol do Barcelona. E esse é um ponto fundamental na disputa da Liga dos Campeões da Europa, que o Barça espera reconquistar, uma competição em que o talento individual não basta se faltar o equilíbrio que protege a equipe nos momentos mais difíceis da partida, como aconteceu hoje.


  • A batalha do meio-campo: Pedri sozinho não basta

    O Barcelona teve dificuldades para controlar o meio-campo, já que os jogadores do Paris encontravam opções de passe o tempo todo, enquanto Pedri parecia carregar sozinho o peso de conectar as linhas.

    O problema não era apenas a superioridade numérica, mas sim a movimentação do trio do Paris, Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz, que dava ao portador da bola soluções para superar a pressão.

    Quando o Paris conseguia ultrapassar a pressão, a defesa do Barcelona se via obrigada a recuar e proteger os espaços, em vez de recuperar a bola em zonas avançadas. E é aqui que aparece a diferença entre a posse numérica e o controle efetivo; ter a bola não significa impor o ritmo se a equipe é incapaz de impedir que o adversário chegue com facilidade ao último terço.

    De acordo com as estatísticas do site Flashscore, e apesar da superioridade do Barcelona na posse de bola, com 53% contra 47% do Paris, e na precisão dos passes, os números revelam um domínio parisiense mais claro sobre o jogo ofensivo; o Paris finalizou 22 vezes contra 18 do Barcelona, sendo 15 chutes no gol contra apenas 5, e registrou gols esperados (xG) de 3,73 contra 2,19, com 6 grandes chances contra 5, o que confirma que o trio de meio-campo do Paris (Vitinha, Neves e Ruiz) conseguiu transformar a posse relativamente menor em uma ameaça real e constante.

  • A pressão revela o preço da defesa adiantada

    O Barcelona apostou na pressão alta e no avanço de sua linha defensiva, uma estratégia que lhe dá vantagem ofensiva quando dá certo, mas que se torna perigosa diante de uma equipe que domina o passe rápido e o aproveitamento dos espaços atrás dos defensores.

    O problema não estava apenas no avanço da linha de trás, mas na ausência de pressão suficiente sobre o portador da bola e na dificuldade de fechar os ângulos de passe. E quando o Barcelona falhou em recuperar a posse, seus jogadores se viram obrigados a correr em direção ao próprio gol, deixando o Paris livre para dar continuidade ao ataque.

    A equipe também sofreu no primeiro tempo, e seu goleiro Joan García teve de intervir em mais de uma ocasião para manter o time vivo na partida. Isso reflete o tamanho da pressão à qual o Barcelona foi submetido antes de conseguir reagir no placar.


  • O preço do clássico: a ausência de Rodri causou a derrota?

    A decisão de Hansi Flick de manter Rodri Hernández no banco de reservas foi marcante, mas não explica a derrota por si só. O treinador deixou claro que queria poupar o jogador após ele ter disputado as três partidas anteriores por completo, reforçando sua confiança em Marc Bernal, isso antes do clássico diante do Real Madrid.

    Mas Rodri não era apenas um meio-campista que poderia ser substituído por outro elemento; o time precisava de um jogador que o ajudasse a sair com a bola sob pressão, a ditar o ritmo, a oferecer o equilíbrio entre o meio-campo e a defesa, e a manter a posse de bola em outros momentos para acalmar a tempestade das transições rápidas e do ataque feroz do adversário.

    E o Barcelona não conseguiu compensar essas funções da forma necessária, enquanto Pedri se viu obrigado a assumir múltiplas responsabilidades. O erro não estava necessariamente em poupar Rodri, mas em não oferecer um sistema capaz de resistir ao Paris na sua ausência, uma pergunta que permanecerá sempre que Rodri faltar: como substituí-lo?

    A gestão de cargas é importante, mas não deveria vir às custas do equilíbrio em um confronto dessa magnitude. 


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  • As substituições: decisões que levantam pontos de interrogação

    A substituição de Pedri e Raphinha aos 60 minutos levantou questionamentos, principalmente porque o Barcelona precisava manter sua capacidade de organizar o jogo e resistir à pressão do Paris. E a entrada de Rodri não resolveu o problema por completo. Da mesma forma, a saída de Espart após sua atuação positiva, e a permanência de Jordan durante toda a partida, abrem espaço para o debate sobre o quanto as substituições se encaixaram com o que os jogadores apresentaram. Mas não é possível afirmar que uma decisão específica tenha causado a derrota; os problemas já existiam antes das mudanças. A prova disso é que o Barcelona voltou a empatar por 2 a 2 com um gol de Lamine Yamal aos 79 minutos, mas sofreu o gol de Vitinha apenas dois minutos depois, e em seguida Fabián Ruiz marcou o quarto gol aos 86 minutos. Esses minutos revelaram a incapacidade da equipe de manter seu equilíbrio após a reação, um problema que vai além do momento de uma única substituição.

  • Uma lição da hegemonia do Paris: a distância entre o Barcelona e o sonho da orelhuda ainda é grande?

    O Paris mostrou capacidade de manter o ataque e retomar a iniciativa sempre que o placar mudava. Em contrapartida, o Barcelona se apoiou mais na exploração dos espaços e nos lampejos individuais, mas não transformou suas chances em domínio sustentável, e é aqui que fica evidente a diferença: o Barcelona cria momentos de perigo, enquanto o atual campeão consegue impor seu estilo e um padrão repetido de ameaça, com o qual conduz a partida para onde deseja.

    E diante de um adversário desse nível, não basta chegar ao gol; é preciso aproveitar as chances e reduzir os espaços que permitem a ele responder.

    Por outro ângulo, a partida revelou que o Barcelona ainda precisa de mais equilíbrio para brigar de verdade pela Liga dos Campeões. A equipe possui elementos capazes de fazer a diferença e mostrou determinação ao buscar o empate por duas vezes, mas seu talento ofensivo não foi suficiente para compensar seus problemas no meio-campo e na defesa. Em contrapartida, o Paris dispôs de várias soluções; pressionou com eficiência, explorou os espaços, manteve o ataque e não perdeu a calma depois de sofrer os gols. E essas são qualidades de que necessita qualquer equipe que almeje a conquista do título.


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