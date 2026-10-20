A derrota do Barcelona para o Paris Saint-Germain pelo placar de 4 a 2 revelou uma lacuna na equipe do técnico Flick quanto ao controle do meio-campo, ao enfrentamento da pressão e à proteção dos espaços defensivos. E, apesar de o time catalão ter conseguido empatar duas vezes, não conseguiu manter seu equilíbrio, enquanto o Paris seguiu ameaçando até decidir o confronto com total confiança.
A diferença ficou evidente na capacidade do Paris de retomar rapidamente a iniciativa após cada gol do Barcelona. E esse é um ponto fundamental na disputa da Liga dos Campeões da Europa, que o Barça espera reconquistar, uma competição em que o talento individual não basta se faltar o equilíbrio que protege a equipe nos momentos mais difíceis da partida, como aconteceu hoje.