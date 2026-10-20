O Barcelona teve dificuldades para controlar o meio-campo, já que os jogadores do Paris encontravam opções de passe o tempo todo, enquanto Pedri parecia carregar sozinho o peso de conectar as linhas.

O problema não era apenas a superioridade numérica, mas sim a movimentação do trio do Paris, Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz, que dava ao portador da bola soluções para superar a pressão.

Quando o Paris conseguia ultrapassar a pressão, a defesa do Barcelona se via obrigada a recuar e proteger os espaços, em vez de recuperar a bola em zonas avançadas. E é aqui que aparece a diferença entre a posse numérica e o controle efetivo; ter a bola não significa impor o ritmo se a equipe é incapaz de impedir que o adversário chegue com facilidade ao último terço.

De acordo com as estatísticas do site Flashscore, e apesar da superioridade do Barcelona na posse de bola, com 53% contra 47% do Paris, e na precisão dos passes, os números revelam um domínio parisiense mais claro sobre o jogo ofensivo; o Paris finalizou 22 vezes contra 18 do Barcelona, sendo 15 chutes no gol contra apenas 5, e registrou gols esperados (xG) de 3,73 contra 2,19, com 6 grandes chances contra 5, o que confirma que o trio de meio-campo do Paris (Vitinha, Neves e Ruiz) conseguiu transformar a posse relativamente menor em uma ameaça real e constante.