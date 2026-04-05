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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

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Um pesadelo de cinco jogadas... O craque do City destrói os sonhos de Salah

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M. Salah
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Mais uma tragédia para o “Rei Egípcio” com o Liverpool

Mohamed Salah viveu mais uma noite trágica com o Liverpool, que já faz parte de uma narrativa dolorosa, já que o Manchester City encerrou a campanha dos Reds nesta temporada da FA Cup com quatro gols a zero, no sábado, em um cenário que volta a levantar a pergunta recorrente: o que aconteceu com o atual campeão da Premier League e sua principal estrela?

No centro dessa derrota cruel, há uma história menor que causa espanto, cujo protagonista é Marc Guihi, zagueiro do Manchester City que veio do Crystal Palace no último inverno e se tornou um pesadelo pessoal que persegue o ícone do Liverpool por onde quer que ele vá. pois, em todas as vezes que os caminhos de Mohamed Salah e Mark Joye se cruzaram nesta temporada, o egípcio saiu perdedor.

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  • A ascensão a partir do fundo do poço

    A trajetória de Marc Guehi não seguiu o caminho tradicional dos grandes clubes: ele começou na base do Chelsea, foi dispensado, voltou pelo Swansea City para subir degrau a degrau em direção ao seu sonho, até chegar ao Crystal Palace e, de lá, finalmente ingressar nas fileiras da elite em janeiro passado.

    O azul-celeste lutou para contratar Guehi com base na visão do técnico Pep Guardiola, que apostou em transformá-lo de um zagueiro de um time que luta pela sobrevivência e pelas surpresas em um pilar de um time que disputa todos os títulos. Em meio a tudo isso, começou a se formar a dramática história entre Guehi e Salah, que atingiu seu clímax na última temporada do jogador com os Reds.

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  • Um pesadelo que se repete... Joie tece os fios do nó

    A superioridade de Joe Hayward sobre Salah já não é apenas uma vantagem passageira em uma única partida, mas se tornou uma constante nesta temporada.

    O zagueiro inglês-marfinense enfrentou o astro egípcio em mais de uma ocasião, seja com a camisa do Crystal Palace ou após sua transferência para o Manchester City, e saiu vitorioso em cinco confrontos completos.

    Em todas as vezes, o resultado foi praticamente o mesmo: Salah fora do jogo, cercado e atordoado, sem o brilho de sempre, como se Joye conhecesse seus movimentos de antemão sempre que o enfrentasse e o sobrecarregasse com um fardo do qual o “Rei” não sabia como se livrar.

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    E Goihei conquistou três vitórias com o Crystal Palace e outras duas com o Manchester City, tornando-se o único jogador nas cinco principais ligas da Europa a derrotar o mesmo clube cinco vezes nesta temporada.

    Com o Crystal Palace, Goihei venceu o Liverpool uma vez nos pênaltis na Community Shield, outra vez na Premier League e outra na FA Cup, enquanto com o Manchester City conquistou vitórias sobre os Reds na Premier League e na FA Cup.

  • Três golpes decisivos... Adeus às taças

    A situação não se limitou aos jogos do campeonato, mas se estendeu às competições em que os pequenos detalhes fazem a diferença: as copas.

    Contra Joël, o Liverpool foi eliminado de três competições diferentes nesta temporada, todas em confrontos em que o zagueiro inglês esteve em grande destaque.

    Community Shield, League Cup e, depois, FA Cup... Uma taça após a outra, e um sonho se esvaindo a cada vez, enquanto o mesmo cenário se repete: Salah tenta, e Ghouchi fecha as portas na cara dos sonhos do astro dos Reds.

  • Derrotas em quatro campos

    O mais cruel nessa história é que as derrotas não estavam ligadas a um estádio específico ou a uma circunstância excepcional. Em quatro estádios diferentes (Wembley, Selhurst, Anfield, Etihad), o Liverpool foi derrotado em todas as competições nacionais com a presença de Jo-Ei, um indício claro de que a questão vai além do fator casa e da torcida.

    No entanto, Goiê não foi a única causa do problema, já que o Liverpool vem enfrentando mudanças mais profundas nesta temporada, que se somaram para formar falhas fatais e uma história triste que coincidiu com o fim da trajetória de Salah no estádio de Anfield, e Goiê foi a figura que esteve presente nos momentos mais dolorosos.

    Agora, não resta a Salah e ao Liverpool a Liga dos Campeões, onde os Reds se preparam para enfrentar o Paris Saint-Germain nas quartas de final. De qualquer forma, Goiê não poderá enfrentá-los em nenhuma fase posterior da competição continental, depois de ter sido eliminado pelo Real Madrid... Será que o milagre acontecerá e os Reds salvarão sua temporada na ausência do pesadelo chamado Salah?

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