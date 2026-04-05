Mohamed Salah viveu mais uma noite trágica com o Liverpool, que já faz parte de uma narrativa dolorosa, já que o Manchester City encerrou a campanha dos Reds nesta temporada da FA Cup com quatro gols a zero, no sábado, em um cenário que volta a levantar a pergunta recorrente: o que aconteceu com o atual campeão da Premier League e sua principal estrela?

No centro dessa derrota cruel, há uma história menor que causa espanto, cujo protagonista é Marc Guihi, zagueiro do Manchester City que veio do Crystal Palace no último inverno e se tornou um pesadelo pessoal que persegue o ícone do Liverpool por onde quer que ele vá. pois, em todas as vezes que os caminhos de Mohamed Salah e Mark Joye se cruzaram nesta temporada, o egípcio saiu perdedor.

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