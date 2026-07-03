"Um pacote completo que dá dor de cabeça": Lothar Matthäus apresenta uma tese polêmica sobre o possível salário de Jürgen Klopp na DFB

No programa “Lothar legt los”, do jornal Bild, Matthäus afirmou: “O salário dele não será o mesmo de Nagelsmann, disso tenho certeza. Já conversei sobre isso com algumas pessoas. Klopp não irá para a DFB pelo salário anual que recebe no RB.”

Nagelsmann, que, segundo relatos unânimes da mídia, estaria prestes a se demitir, recebe cerca de sete milhões de euros por ano. Para o sucessor desejado, Klopp, seria necessário pagar uma quantia significativamente maior. “É um pacote salarial que dá dor de cabeça – sobretudo para os responsáveis da DFB”, afirmou Matthäus. Ele acredita “que Jürgen Klopp sabe qual é o seu valor de mercado. E, nesse caso, não dá para pensar em um salário anual na casa dos milhões de um só dígito.”

Não se sabe quanto Klopp ganha na Red Bull em seu cargo de Diretor Global de Futebol. As informações a respeito variam significativamente dependendo do meio de comunicação. É citada, conforme o caso, uma quantia entre 8 e 15 milhões de euros. A título de comparação: no Liverpool FC, ele teria recebido, no final das contas, 18 milhões de euros por ano.