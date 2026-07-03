O ex-capitão da seleção alemã destacou que, no caso de Klopp, não só seria necessário pagar uma indenização à Red Bull, mas também que os custos salariais do ex-técnico do BVB e do Liverpool seriam significativamente superiores aos do atual técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann (38).
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"Um pacote completo que dá dor de cabeça": Lothar Matthäus apresenta uma tese polêmica sobre o possível salário de Jürgen Klopp na DFB
No programa “Lothar legt los”, do jornal Bild, Matthäus afirmou: “O salário dele não será o mesmo de Nagelsmann, disso tenho certeza. Já conversei sobre isso com algumas pessoas. Klopp não irá para a DFB pelo salário anual que recebe no RB.”
Nagelsmann, que, segundo relatos unânimes da mídia, estaria prestes a se demitir, recebe cerca de sete milhões de euros por ano. Para o sucessor desejado, Klopp, seria necessário pagar uma quantia significativamente maior. “É um pacote salarial que dá dor de cabeça – sobretudo para os responsáveis da DFB”, afirmou Matthäus. Ele acredita “que Jürgen Klopp sabe qual é o seu valor de mercado. E, nesse caso, não dá para pensar em um salário anual na casa dos milhões de um só dígito.”
Não se sabe quanto Klopp ganha na Red Bull em seu cargo de Diretor Global de Futebol. As informações a respeito variam significativamente dependendo do meio de comunicação. É citada, conforme o caso, uma quantia entre 8 e 15 milhões de euros. A título de comparação: no Liverpool FC, ele teria recebido, no final das contas, 18 milhões de euros por ano.
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Jürgen Klopp tem contrato com a Red Bull até 2029
O contrato de Klopp com a fabricante austríaca de refrigerantes vai até o final de 2029. Não parece haver uma cláusula de rescisão estabelecida por escrito; fala-se apenas de um acordo verbal nesse sentido. Para levá-lo à DFB, portanto, serão necessárias, em primeiro lugar, negociações com a diretoria da Red Bull, liderada pelo diretor esportivo Oliver Mintzlaff (50).
No entanto, o jornal “Bild” relata que essas conversas podem se tornar bastante complicadas. A contratação de Klopp estaria “longe de ser um processo simples”, afirma a reportagem. A Red Bull provavelmente exigirá uma indenização na casa dos milhões de um dígito. Para a DFB, o pagamento de tal valor seria uma novidade, já que a federação nunca pagou uma indenização pela contratação de um novo técnico da seleção nacional.
Apesar do desafio financeiro hercúleo para a maior federação esportiva do mundo, muitos indícios apontam para a contratação de Klopp. Que ele assumirá a seleção nacional em crise é “tão certo quanto o amém na igreja”, cita a revista *Spiegel* um “influente executivo de alto escalão de um clube de ponta” da Bundesliga.
No entanto, Nagelsmann ainda está no cargo na DFB. No entanto, de acordo com relatos coincidentes da mídia, o ex-técnico do FC Bayern decidiu aceitar a “ponte dourada” que a diretoria da federação lhe ofereceu após a desastrosa fase final da Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México. Assim, Nagelsmann se afasta voluntariamente, evitando assim uma demissão. Ele deve receber uma indenização de sete milhões de euros. Seu contrato vai até 2028.
As passagens de Jürgen Klopp como técnico principal
Período Clube 2001 - 2008 FSV Mainz 05 2008 - 2015 Borussia Dortmund 2015 - 2024 FC Liverpool
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