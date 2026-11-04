"Um meio-campo sem igual": o trio do Paris supera os ídolos do Barcelona e do Real?

O desempenho excepcional do trio de meio-campo do Paris Saint-Germain, formado por Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz, abriu espaço para comparações históricas, depois que a equipe parisiense apresentou uma atuação brilhante diante do Villarreal, na terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, vencendo por 6 a 0.

Esse resultado voltou a colocar os holofotes sobre a força imensa do meio-campo do Paris, que não se contenta em controlar as partidas, mas impõe seu ritmo e facilita a tarefa dos demais companheiros, o que levou o programa "After Foot", da rádio francesa "RMC", a levantar um questionamento sobre o lugar desse trio entre os melhores meios-campos da história do futebol.

Diante da dificuldade de encontrar novas palavras para descrever o que o Paris vem apresentando, depois que a equipe passou a fazer com que o excepcional pareça habitual, de tanta sintonia e qualidade, as comparações históricas estiveram presentes durante a análise da partida, já que o programa dedicou grande espaço para falar sobre o trio que foi uma das principais razões do passeio parisiense na Espanha.

Os três meio-campistas marcaram metade dos gols do Paris na partida, depois que Fabián Ruiz anotou dois gols, após João Neves ter marcado o gol da abertura do placar, mas a influência deles não parou na contribuição em gols, estendendo-se à imposição do controle absoluto sobre o ritmo do jogo e à consolidação da superioridade coletiva da equipe.

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