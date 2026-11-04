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"Um meio-campo sem igual": o trio do Paris supera os ídolos do Barcelona e do Real?

Villarreal x PSG
Villarreal
PSG
Liga dos Campeões
Vitinha
J. Neves
F. Ruiz
Luis Enrique
Barcelona
Real Madrid
Z. Zidane
L. Figo
Xavi Hernández
S. Busquets
Andrés Iniesta
Espanha
França
Portugal

O seis a zero do Villarreal abre espaço para comparações

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O desempenho excepcional do trio de meio-campo do Paris Saint-Germain, formado por Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz, abriu espaço para comparações históricas, depois que a equipe parisiense apresentou uma atuação brilhante diante do Villarreal, na terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, vencendo por 6 a 0.

Esse resultado voltou a colocar os holofotes sobre a força imensa do meio-campo do Paris, que não se contenta em controlar as partidas, mas impõe seu ritmo e facilita a tarefa dos demais companheiros, o que levou o programa "After Foot", da rádio francesa "RMC", a levantar um questionamento sobre o lugar desse trio entre os melhores meios-campos da história do futebol.

Diante da dificuldade de encontrar novas palavras para descrever o que o Paris vem apresentando, depois que a equipe passou a fazer com que o excepcional pareça habitual, de tanta sintonia e qualidade, as comparações históricas estiveram presentes durante a análise da partida, já que o programa dedicou grande espaço para falar sobre o trio que foi uma das principais razões do passeio parisiense na Espanha.

Os três meio-campistas marcaram metade dos gols do Paris na partida, depois que Fabián Ruiz anotou dois gols, após João Neves ter marcado o gol da abertura do placar, mas a influência deles não parou na contribuição em gols, estendendo-se à imposição do controle absoluto sobre o ritmo do jogo e à consolidação da superioridade coletiva da equipe.

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  • Status excepcional na história do futebol: com uma condição!

    Jean-Louis Tourre, editor-chefe da seção de futebol da "RMC Sport", considerou que o meio-campo do Paris é o melhor do mundo atualmente, e que ele pode até reservar um lugar excepcional na história do futebol, caso seus jogadores consigam manter o mesmo nível por um longo período.

    Tourre disse: "Quando avaliamos uma partida do Paris Saint-Germain, devemos começar pelo trio que está no meio-campo, pois são eles que tornam toda a partida fácil".

    E acrescentou: "Quando você coloca ao lado deles jogadores excepcionais como Doué ou Hakimi, eles fazem com que todos ao seu redor fiquem melhores. E com a presença desses jogadores, você pode apostar nos jovens, fazer rodízio e poupar os titulares em outras posições, porque você tem pilares entre os melhores jogadores do mundo em suas posições".

    E prosseguiu: "Não há quem se iguale a eles no mundo, e acredito que, mesmo na história do futebol, não haverá muitos como eles se mantiverem esse nível de desempenho por um longo período".

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  • Modelos lendários no Barcelona, no Real, no United e no Milan

    E embora o jornalista não tenha citado os nomes dos concorrentes do trio parisiense nessa comparação, falar dos melhores meios-campos da história traz à memória o dominante trio do Barcelona do fim da primeira década e início da segunda década do milênio, formado por Xavi Hernández, Sergio Busquets e Andrés Iniesta, de acordo com uma reportagem do próprio site RMC.

    E prosseguiu: "O futebol também já testemunhou outros exemplos históricos, como o meio-campo do Real Madrid comandado por Zinedine Zidane (além de Figo e Makélélé) em 2002, e o Milan, que contava com Gennaro Gattuso, Rivaldo, Andrea Pirlo e Clarence Seedorf, ao lado do Manchester United na era de Sir Alex Ferguson, com a presença de Paul Scholes, Roy Keane e Ryan Giggs".

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  • Neves explica as razões do domínio: o Paris impõe medo aos adversários?

    Por sua vez, o próprio João Neves afastou as comparações com lendas do esporte e explicou os motivos que garantem ao Paris esse domínio no meio-campo, rejeitando a ideia de que o time impõe medo aos seus adversários.

    Respondendo a uma pergunta sobre o quanto os adversários temem o Paris, o internacional português afirmou: "Não acredito nisso. Mostramos que queremos jogar com a bola, correr por todos os lados e defender da melhor maneira possível". E esclareceu: "Quando você não tem muito espaço ou tempo suficiente para lidar com a bola, o processo de jogo se torna mais difícil. Nós nos apoiamos na pressão alta, e vocês sabem o quanto nos movimentamos constantemente quando estamos com a posse de bola. São coisas que tentamos executar".

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