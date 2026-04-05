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Um massacre anunciado... Oito vítimas no Manchester United em nome do negócio dos sonhos

Especiais e Opinião
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O Grande Plano de Limpeza

Parece que o Manchester United está prestes a viver um verão excepcional, que poderá remodelar completamente o time, no âmbito de um plano ousado liderado pelo novo proprietário, Sir Jim Ratcliffe, com o objetivo de promover uma revolução total dentro das paredes de “Old Trafford”.

De acordo com o que publicou o jornal britânico “Mirror”, a diretoria do clube se prepara para um mercado de transferências bastante movimentado, que testemunhará uma ampla onda de contratações acompanhada pela saída de um grande número de jogadores, no âmbito da busca por fechar um grande negócio durante o próximo verão.

Os relatos indicam que o objetivo principal é contratar uma das estrelas da Premier League, em uma transação que pode chegar a 100 milhões de libras esterlinas, o que leva a diretoria do United a considerar a venda de vários jogadores do time para garantir a liquidez necessária.

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  • Manchester United FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Nomes de peso na linha de frente

    De acordo com o jornal “The Sun”, a lista de possíveis saídas inclui nomes de peso, com destaque para Rasmus Højlund, Manuel Ogarti e Joshua Zirkzee, além de André Onana e Marcus Rashford.

    Espera-se que o Manchester United arrecade pelo menos 60 milhões de libras esterlinas com a venda de Hoiland e Rashford, especialmente devido às cláusulas de compra incluídas em seus empréstimos ao Napoli e ao Barcelona, respectivamente.

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  • Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Perdas calculadas e crise financeira adiada

    Por outro lado, o clube pode sofrer prejuízos financeiros com a saída de Ogarti e Zerkzi, enquanto as estimativas indicam que a venda de Onana exigiria pelo menos 19 milhões de libras esterlinas para evitar qualquer violação das regras de rentabilidade e sustentabilidade. Além disso, a saída de Tyrell Malacia, Jadon Sancho e Casemiro contribuirá para aliviar significativamente a carga salarial.

    A saída de Casemiro já foi confirmada, com a esperança de que o astro do Nottingham Forest, Elliot Anderson, seja seu substituto direto no meio-campo. No entanto, o interesse do clube não se limita apenas a esse nome, já que o United foi associado a vários meio-campistas de destaque, como Bruno Guimarães, Sandro Tonali, Adam Warton, João Gomes e Carlos Baleba.

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  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    O duelo de Manchester... O City entra na disputa

    Embora Anderson seja a primeira opção, a negociação não será fácil, tendo em vista o interesse do Manchester City, que pode buscar compensar uma possível ausência de seu craque Rodri nos próximos tempos.

    O reforço do meio-campo é uma prioridade máxima dentro do clube, independentemente de quem venha a assumir o cargo de treinador de forma definitiva, já que as previsões apontam para a possibilidade de contratação de jogadores para essa posição, especialmente se for confirmada a saída de Ogarti, além de Casemiro.

    Por outro lado, a classificação para a Liga dos Campeões é um fator decisivo para financiar esse plano ambicioso, já que o Manchester United ocupa atualmente a terceira posição na tabela da Premier League, o que reforça suas chances de retornar à competição europeia.

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  • Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Um verão escaldante... Mudanças inevitáveis

    No que diz respeito ao desempenho técnico, o capitão Bruno Fernandes continua apresentando um nível impressionante, buscando marcar gols em cinco partidas consecutivas, num momento em que a diretoria do clube já começou a pensar antecipadamente em encontrar um sucessor de longo prazo para ele.

    Nesse contexto, o nome de Matheus Fernandes, estrela do West Ham United, surgiu como uma opção forte, especialmente com a possibilidade de queda em seu valor de mercado caso sua equipe seja rebaixada, o que poderia acelerar o ritmo das negociações.

    Com a possibilidade de o time retornar às competições europeias, aumenta a necessidade de reforçar o elenco, especialmente nas linhas de ataque e defesa, diante da limitação das opções atuais em comparação com o meio-campo, o que prenuncia um verão agitado que pode testemunhar mudanças radicais dentro do clube.

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