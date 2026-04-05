Um massacre anunciado... Oito vítimas no Manchester United em nome do negócio dos sonhos

Parece que o Manchester United está prestes a viver um verão excepcional, que poderá remodelar completamente o time, no âmbito de um plano ousado liderado pelo novo proprietário, Sir Jim Ratcliffe, com o objetivo de promover uma revolução total dentro das paredes de “Old Trafford”.

De acordo com o que publicou o jornal britânico “Mirror”, a diretoria do clube se prepara para um mercado de transferências bastante movimentado, que testemunhará uma ampla onda de contratações acompanhada pela saída de um grande número de jogadores, no âmbito da busca por fechar um grande negócio durante o próximo verão.

Os relatos indicam que o objetivo principal é contratar uma das estrelas da Premier League, em uma transação que pode chegar a 100 milhões de libras esterlinas, o que leva a diretoria do United a considerar a venda de vários jogadores do time para garantir a liquidez necessária.

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