A derrota por 3 a 0 diante do Brighton não foi apenas um tropeço passageiro em uma temporada que o Arsenal havia começado de forma perfeita, mas se transformou em um verdadeiro teste para o projeto de Mikel Arteta, que busca reformular sua equipe e levá-la a uma nova fase de evolução tática. Após anos de trabalho na construção de uma identidade clara que tornou o Arsenal um dos adversários mais difíceis da Premier League, o técnico espanhol parece disposto a abrir mão de alguns dos métodos que fizeram seu sucesso, em busca de soluções mais flexíveis e com maior capacidade de impor o controle.

Mas a renovação nem sempre traz os resultados esperados desde o início, e o confronto com o Brighton mostrou que a aventura tática que concede ao Arsenal mais opções ofensivas pode abrir as portas para problemas que a equipe não estava acostumada a enfrentar. Entre o desejo de continuar evoluindo e a necessidade de preservar o equilíbrio, Arteta se vê diante de uma pergunta decisiva: como manter suas ambições sem dar aos adversários a oportunidade de explorar os pontos fracos que surgiram em seu novo sistema?

Desde que assumiu o comando do Arsenal em dezembro de 2019, Arteta trabalhou no desenvolvimento de sua equipe por meio de várias etapas, aproveitando as mudanças ocorridas em sua escalação e a experiência adquirida ao longo de sua trajetória no Emirates Stadium, segundo informou a emissora britânica BBC.

No início, a equipe precisava de uma reconstrução completa e da recuperação da confiança em si mesma, por isso o técnico espanhol não hesitou em adotar métodos defensivos mais conservadores, incluindo jogar com cinco defensores em algumas partidas. A prioridade naquele momento era recuperar o equilíbrio e conquistar resultados, o que foi coroado com a conquista da Copa da Inglaterra em sua primeira temporada.

Com o passar do tempo, Arteta começou a desenvolver uma identidade ofensiva mais fluida, baseada na posse de bola, nas movimentações recíprocas e na capacidade de criar oportunidades por meio de passes curtos. Os contornos dessa transformação ficaram claros em 2022, quando o Arsenal se tornou mais ousado em avançar rumo ao gol dos adversários, apoiando-se em um grupo de jogadores jovens que deram à equipe velocidade e dinamismo.

Mas a evolução não parou por aí, pois Arteta mais tarde se voltou para a construção de uma equipe mais sólida, capaz de controlar o ritmo das partidas e reduzir as oscilações, além de possuir a força física necessária para enfrentar os adversários nas mais diversas circunstâncias.

E agora, parece que o técnico espanhol busca lançar uma nova versão do Arsenal, baseada no aumento da flexibilidade tática e na criação de soluções adicionais na construção do jogo, para que a equipe não se torne refém de um único estilo fácil de ser estudado e neutralizado pelos adversários.

A sensação de liberdade após a conquista do título da Premier League pode dar a Arteta um espaço maior para arriscar, seja na escolha dos jogadores ou na distribuição das funções dentro de campo. No entanto, essa ousadia tem dois lados; ela pode abrir caminho para sucessos maiores, mas também pode levar a derrotas dolorosas quando as novas ideias não funcionam da maneira desejada.

"O Brighton foi realmente excelente", admitiu Arteta após a derrota de sua equipe por três gols a zero antes da data Fifa, em uma partida na qual Fabian Hürzeler conseguiu impor seu estilo ao atual campeão.

O Brighton não se limitou a tentar conter o perigo do Arsenal ou esperar por seus erros, mas entrou no confronto com um plano ousado, baseado na pressão intensa, nas movimentações organizadas e na capacidade de transição rápida entre defesa e ataque. O resultado foi uma das derrotas mais dolorosas do Arsenal, não apenas por causa do placar, mas porque a equipe pareceu incapaz de impor seu estilo habitual ou de encontrar os espaços de que precisa para desenvolver seus ataques.

E a derrota veio em um momento que ampliou o volume de questionamentos sobre o novo projeto, especialmente porque o Arsenal havia vencido todas as suas partidas anteriores nesta temporada. Por isso, a derrota não foi uma prova suficiente do fracasso das mudanças táticas, mas revelou com clareza que o caminho rumo ao aprimoramento do sistema não estará isento de obstáculos.

O maior desafio imposto pelo Brighton foi privar os jogadores de Arteta do tempo e do espaço necessários para construir o jogo com tranquilidade, e obrigá-los a tomar decisões rápidas sob pressão. E aqui ficou evidente a importância das novas funções que o técnico espanhol concede a seus jogadores, especialmente na região do meio-campo, onde o sucesso do sistema depende em grande parte da precisão do posicionamento, da velocidade dos passes e da capacidade de superar a primeira pressão do adversário.