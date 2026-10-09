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Mikel Arteta - ميكيل أرتيتا - Kooora OnlyKooora.com
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Um golpe que expôs as falhas: Arteta vai pagar o preço de sua nova aposta?

Especiais e Opinião
M. Arteta
Arsenal x Leeds
Arsenal
Leeds
Premier League
Espanha
England
Egito
Argélia
Marrocos

Derrota por 3 a 0 esconde uma transformação maior

A derrota por 3 a 0 diante do Brighton não foi apenas um tropeço passageiro em uma temporada que o Arsenal havia começado de forma perfeita, mas se transformou em um verdadeiro teste para o projeto de Mikel Arteta, que busca reformular sua equipe e levá-la a uma nova fase de evolução tática. Após anos de trabalho na construção de uma identidade clara que tornou o Arsenal um dos adversários mais difíceis da Premier League, o técnico espanhol parece disposto a abrir mão de alguns dos métodos que fizeram seu sucesso, em busca de soluções mais flexíveis e com maior capacidade de impor o controle.

Mas a renovação nem sempre traz os resultados esperados desde o início, e o confronto com o Brighton mostrou que a aventura tática que concede ao Arsenal mais opções ofensivas pode abrir as portas para problemas que a equipe não estava acostumada a enfrentar. Entre o desejo de continuar evoluindo e a necessidade de preservar o equilíbrio, Arteta se vê diante de uma pergunta decisiva: como manter suas ambições sem dar aos adversários a oportunidade de explorar os pontos fracos que surgiram em seu novo sistema?

Desde que assumiu o comando do Arsenal em dezembro de 2019, Arteta trabalhou no desenvolvimento de sua equipe por meio de várias etapas, aproveitando as mudanças ocorridas em sua escalação e a experiência adquirida ao longo de sua trajetória no Emirates Stadium, segundo informou a emissora britânica BBC.

No início, a equipe precisava de uma reconstrução completa e da recuperação da confiança em si mesma, por isso o técnico espanhol não hesitou em adotar métodos defensivos mais conservadores, incluindo jogar com cinco defensores em algumas partidas. A prioridade naquele momento era recuperar o equilíbrio e conquistar resultados, o que foi coroado com a conquista da Copa da Inglaterra em sua primeira temporada.

Com o passar do tempo, Arteta começou a desenvolver uma identidade ofensiva mais fluida, baseada na posse de bola, nas movimentações recíprocas e na capacidade de criar oportunidades por meio de passes curtos. Os contornos dessa transformação ficaram claros em 2022, quando o Arsenal se tornou mais ousado em avançar rumo ao gol dos adversários, apoiando-se em um grupo de jogadores jovens que deram à equipe velocidade e dinamismo.

Mas a evolução não parou por aí, pois Arteta mais tarde se voltou para a construção de uma equipe mais sólida, capaz de controlar o ritmo das partidas e reduzir as oscilações, além de possuir a força física necessária para enfrentar os adversários nas mais diversas circunstâncias.

E agora, parece que o técnico espanhol busca lançar uma nova versão do Arsenal, baseada no aumento da flexibilidade tática e na criação de soluções adicionais na construção do jogo, para que a equipe não se torne refém de um único estilo fácil de ser estudado e neutralizado pelos adversários.

A sensação de liberdade após a conquista do título da Premier League pode dar a Arteta um espaço maior para arriscar, seja na escolha dos jogadores ou na distribuição das funções dentro de campo. No entanto, essa ousadia tem dois lados; ela pode abrir caminho para sucessos maiores, mas também pode levar a derrotas dolorosas quando as novas ideias não funcionam da maneira desejada.

"O Brighton foi realmente excelente", admitiu Arteta após a derrota de sua equipe por três gols a zero antes da data Fifa, em uma partida na qual Fabian Hürzeler conseguiu impor seu estilo ao atual campeão.

O Brighton não se limitou a tentar conter o perigo do Arsenal ou esperar por seus erros, mas entrou no confronto com um plano ousado, baseado na pressão intensa, nas movimentações organizadas e na capacidade de transição rápida entre defesa e ataque. O resultado foi uma das derrotas mais dolorosas do Arsenal, não apenas por causa do placar, mas porque a equipe pareceu incapaz de impor seu estilo habitual ou de encontrar os espaços de que precisa para desenvolver seus ataques.

E a derrota veio em um momento que ampliou o volume de questionamentos sobre o novo projeto, especialmente porque o Arsenal havia vencido todas as suas partidas anteriores nesta temporada. Por isso, a derrota não foi uma prova suficiente do fracasso das mudanças táticas, mas revelou com clareza que o caminho rumo ao aprimoramento do sistema não estará isento de obstáculos.

O maior desafio imposto pelo Brighton foi privar os jogadores de Arteta do tempo e do espaço necessários para construir o jogo com tranquilidade, e obrigá-los a tomar decisões rápidas sob pressão. E aqui ficou evidente a importância das novas funções que o técnico espanhol concede a seus jogadores, especialmente na região do meio-campo, onde o sucesso do sistema depende em grande parte da precisão do posicionamento, da velocidade dos passes e da capacidade de superar a primeira pressão do adversário.

  • Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Mudança no coração do sistema: Rice recua e Lewis-Skelly avança

    Na temporada passada, o Arsenal apostou em Martin Zubimendi na posição de volante central, enquanto Declan Rice assumia o papel de meio-campista móvel entre as duas áreas, aproveitando sua capacidade de avançar com a bola e contribuir na pressão e na recuperação da posse.

    Com a aproximação do fim da temporada, a equipe perdeu parte de seu ímpeto, antes que a entrada de Myles Lewis-Skelly na posição de volante recuado desse ao sistema um novo fôlego, que o ajudou a recuperar sua vitalidade e a superar alguns obstáculos. Desde então, Arteta seguiu depositando sua confiança no jovem jogador nessa função, que se tornou uma das chaves importantes da nova forma de jogar do Arsenal.

    Durante a posse de bola, a equipe se apoia em um formato tático que pode ser descrito como um 3-1-6, com Rice recuando à linha de trás para formar um trio defensivo ao lado de Ezri Konsa e Gabriel Magalhães, enquanto Lewis-Skelly assume a responsabilidade de ser o único ponto de apoio no meio-campo, servindo de elo entre os setores defensivo e ofensivo.

    Essa distribuição confere ao Arsenal múltiplas opções na saída de bola de suas zonas, mas ao mesmo tempo impõe grandes responsabilidades aos jogadores, especialmente ao volante de contenção, que precisa ler as movimentações dos adversários e determinar o momento adequado para receber e tocar a bola.

    Além disso, as funções não permanecem fixas o tempo todo, já que Riccardo Calafiori, Ben White e Martin Ødegaard trocam de posições e alguns deles recuam a zonas mais profundas, o que permite formar uma base de construção de jogo composta por cinco jogadores em alguns momentos.

    Essas movimentações possibilitam ao Arsenal alternar entre dois formatos diferentes, como o 3-2 ou o 4-1, de acordo com a natureza da pressão imposta pelo adversário e com as posições dos jogadores disponíveis para receber a bola. O objetivo disso é criar superioridade numérica nas zonas adequadas e oferecer mais de uma opção de passe, para então avançar com a bola em direção às zonas do adversário, em vez de depender de bolas longas ou de jogadas individuais.


  • Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Nova arma na construção de jogadas: peça fundamental no projeto de Arteta

    Escalar Rice na última linha dá ao Arsenal uma vantagem importante relacionada à capacidade do jogador inglês de lidar com a bola sob pressão, seja por meio de passes precisos ou avançando com ela para os espaços abertos.

    Na ausência de William Saliba, Konsa tem boas qualidades na construção do jogo, mas Rice oferece um conjunto de características que tornam sua presença nessa posição extremamente útil, sobretudo quando se encontra de frente para todo o campo, com mais espaço para enxergar as movimentações dos companheiros e definir as rotas de passe.

    Esse papel difere das tarefas que o meio-campista desempenha quando recebe a bola de costas para o gol adversário, uma situação que pode limitar algumas das capacidades de Rice, apesar de sua força física e de suas habilidades nos duelos.

    Ao recuar para a última linha, o meio-campista inglês consegue aproveitar sua boa visão de jogo e sua capacidade de progredir com a bola, enquanto Lewis-Skelly assume a responsabilidade de fazer a ligação entre os setores, em uma distribuição de funções que visa dar ao Arsenal mais controle e flexibilidade.

    Mas o sucesso desse sistema continua ligado à capacidade dos jogadores de executar suas movimentações no momento certo, pois qualquer atraso no passe ou falha no posicionamento pode transformar a superioridade numérica em um ponto fraco a ser explorado pelo adversário.

    E Lewis-Skelly não conquistou seu lugar no novo sistema por acaso, mas graças a um conjunto de características que o tornam adequado para desempenhar o papel de volante de contenção nos espaços reduzidos.

    O jovem jogador tem tranquilidade quando é submetido à pressão e capacidade de manter a posse de bola, além de sua habilidade de superar os adversários nos duelos individuais. Ele também não hesita em arriscar quando a partida exige, seja por meio do drible ou de passes diretos para os atacantes.

    A importância dessas qualidades reside no fato de que o volante de contenção não precisa apenas receber a bola e passá-la ao companheiro mais próximo, mas também precisa quebrar as linhas de pressão e encontrar as rotas que permitem à equipe fazer a transição da defesa para o ataque.

    O desempenho de Lewis-Skelly nessa posição chamou a atenção de Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, que durante a data Fifa buscou reproduzir algumas das ideias de Arteta no uso do jogador.

    Em contrapartida, foi atribuído a Elliot Anderson um papel semelhante ao de Rice, dentro de uma última linha composta por três jogadores, em uma tentativa de aproveitar as vantagens oferecidas por essa distribuição tática.

    Esse interesse confirma que o papel desempenhado por Lewis-Skelly vai além de simplesmente ocupar uma nova posição, tornando-se parte de uma ideia tática que pode ser aproveitada em diferentes níveis.

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-ARSENALAFP

    Por que o Arsenal tropeçou diante do Brighton?

    Um dos principais problemas enfrentados pelo Arsenal diante do Brighton foi a ausência de Lewis-Skelly na posição de volante de contenção, com Bruno Guimarães assumindo essa função em seu lugar.

    Levando em conta a natureza da função e suas exigências, a mudança afetou a capacidade da equipe de lidar com a pressão, especialmente porque o Brighton apostou em uma alta intensidade de movimentações, tanto durante a posse de bola quanto nas tentativas de recuperá-la.

    Os jogadores do Arsenal precisaram de habilidades técnicas apuradas, posicionamento ideal e rapidez de tempo nas movimentações, além de uma consciência constante das posições dos companheiros, para conseguir sair com a bola de espaços reduzidos.

    É natural que Guimarães precise de tempo para se adaptar às exigências da função, mas colocá-lo nessa missão diante de uma equipe que domina a marcação individual com tamanha eficiência o submeteu a um teste difícil, sobretudo porque Lewis-Skelly já havia adquirido maior experiência no desempenho dessa função dentro do sistema de Arteta.

    O problema não se limitou à identidade do jogador que ocupou a posição, mas se estendeu à capacidade do Arsenal de tomar as decisões corretas sob pressão. O estilo do Brighton provocou hesitação nos jogadores da equipe londrina e os obrigou a passar a bola em condições para as quais não estavam preparados.

    Arteta afirmou após a partida que o problema apareceu já no primeiro lateral, explicando que sua equipe se colocou em situações difíceis diversas vezes, antes de ressaltar a necessidade de sair com a bola com maior rapidez, considerando isso uma das lições mais importantes aprendidas no confronto.

    Durante o jogo, o Arsenal perdeu diversas bolas em razão de passes imprecisos, apesar de sua fama pela capacidade de levar vantagem nos duelos individuais. Em contrapartida, o Brighton conseguiu intensificar a pressão sobre o portador da bola, reduzir os espaços disponíveis para ele e obrigar os jogadores de Arteta a tomar decisões precipitadas.

    O Brighton também não apostava na pressão contínua a todo instante, mas lidou com a partida de forma inteligente: recuava, por vezes, para zonas mais profundas, antes de atacar os jogadores do Arsenal quando enxergava a oportunidade adequada.

    Talvez o Arsenal esperasse se encontrar no cenário habitual, no qual domina a bola no terço ofensivo e enfrenta uma defesa recuada que exige passes curtos e movimentações alternadas para ser penetrada.

    Mas o Brighton se recusou a seguir esse cenário e apostou em uma organização defensiva que lhe permitia transformar-se rapidamente em uma marcação individual, incumbindo os jogadores de vigiar seus adversários e limitar as opções de passe disponíveis para eles.

    Dessa forma, Hürzeler privou os jogadores do Arsenal de encontrar um companheiro desmarcado no qual pudessem se apoiar para construir o ataque, obrigando-os a buscar soluções alternativas que não estavam facilmente disponíveis.

    O Brighton conseguiu impor ao adversário um estilo pouco habitual, de modo que o Arsenal não pôde criar as condições que prefere para sair com a bola ou controlar o ritmo da partida.

    E é aí que reside o perigo da marcação homem a homem quando executada de forma impecável: ela não se limita a reduzir os espaços, mas coloca cada jogador diante da responsabilidade de tomar uma decisão rápida sob pressão direta, e testa a capacidade da equipe de se movimentar coletivamente para romper a marcação.

    Para o Arsenal, enfrentar esse tipo de pressão exige mais do que simplesmente melhorar a precisão dos passes, pois a equipe precisa de movimentações antecipadas e troca contínua de posições, além de ter ousadia suficiente para superar o adversário em vez de se contentar com passes seguros.


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  • Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Arteta diante de um desafio recorrente: a busca por novas soluções

    Apesar da dureza da derrota, o histórico de Arteta aponta sua capacidade de lidar com os desafios táticos e extrair lições das partidas difíceis.

    Na temporada passada, o Arsenal enfrentou um desafio semelhante durante a final da Copa da Liga, quando o Manchester City apostou em uma organização defensiva diferente, segundo um desenho tático 4-2-4, com foco na marcação por zona e no fechamento dos espaços que levavam ao gol pela região central.

    Esse estilo permitiu aos zagueiros do Arsenal manter a bola em algumas regiões, mas limitou sua capacidade de avançar e criar chances a partir do meio-campo, o que tornou a penetração no sistema defensivo uma tarefa complexa.

    Enzo Maresca voltou a aplicar uma ideia semelhante diante do Arsenal na partida da Supercopa da Inglaterra nesta temporada, aproveitando a eficácia que havia demonstrado contra a equipe londrina.

    Mas o resultado desta vez foi diferente, pois o Arsenal entrou no confronto mais bem preparado e dispôs de múltiplas soluções para lidar com a organização defensiva, aproveitando as capacidades técnicas de seus jogadores e a diversidade de suas funções durante a construção do jogo.

    Essa experiência revela que Arteta consegue ajustar suas ideias quando seus jogadores têm tempo suficiente para entender as mudanças e treiná-las, o que lhe dá motivo para otimismo quanto à possibilidade de resolver os problemas que surgiram diante do Brighton.

    Ainda assim, enfrentar a pressão individual organizada permanece um desafio mais complexo, porque exige capacidade de tomar decisões sob pressão direta, além da movimentação coletiva simultânea para explorar qualquer falha na marcação.

    As mudanças de Arteta não se limitam à construção do jogo a partir da defesa, mas se estendem à maneira como os jogadores se movimentam no terço ofensivo, especialmente pelo lado direito, onde o Arsenal passou a apostar em um formato mais flexível e menos simétrico entre os dois lados do campo.

    Kai Havertz passou a se movimentar, por vezes, em direção à linha lateral direita, enquanto Ben White avança da posição de lateral para regiões mais adiantadas, no momento em que Bukayo Saka alterna entre permanecer na ponta e entrar pela região central.

    Ao mesmo tempo, Rice e Odegaard se movimentam em direção aos espaços adequados para receber a bola e participar da construção dos ataques, o que dá à equipe opções variadas e dificulta a tarefa do adversário de definir as responsabilidades defensivas. Esse estilo tem como objetivo criar superioridade numérica em espaços reduzidos, trocar passes curtos, atrair os defensores de suas posições e, em seguida, explorar os espaços que surgem como resultado dessas movimentações.

    Essa ideia adquire importância especial diante das equipes que apostam no bloco defensivo baixo, um dos desafios que o Arsenal enfrentou nas temporadas passadas. Em vez de se contentar em tocar a bola ao redor da área, a equipe busca atrair o adversário para determinado lado e, depois, levar a bola para os espaços livres na região central ou no lado oposto.

    Essas movimentações resultaram em chances e gols ao longo da temporada atual, além de darem a Arteta meios adicionais para quebrar a organização defensiva dos adversários. Mas a flexibilidade ofensiva impõe, em contrapartida, responsabilidades defensivas maiores, pois os jogadores precisam manter o equilíbrio ao perder a bola e evitar deixar espaços amplos que possam ser explorados em contra-ataques.


  • SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Como será a resposta de Arteta? Um novo capítulo na evolução do Arsenal

    A resposta de Arteta ao que aconteceu diante do Brighton será uma etapa importante na trajetória de seu projeto, pois ele precisará definir se o problema decorre de uma má execução das novas ideias ou da necessidade de introduzir ajustes na distribuição de funções e na forma de lidar com a pressão.

    A solução pode começar com a melhoria na velocidade do passe e na movimentação sem bola, oferecendo opções adicionais ao jogador que sofre pressão, para que ele não se veja obrigado a reter a bola por muito tempo ou a tomar uma decisão precipitada.

    As mudanças no posicionamento dos meio-campistas e dos defensores também podem ajudar a criar melhores ângulos de passe e reduzir a capacidade do adversário de impor a marcação individual sobre todas as opções disponíveis.

    Isso não significa necessariamente abandonar o novo formato tático, mas sim desenvolvê-lo para que se torne mais capaz de se adaptar à diversidade de estilos dos adversários, especialmente porque o que funciona diante de uma equipe que se apoia no bloco defensivo pode não ser eficaz contra uma equipe que pressiona com força em todas as partes do campo.

    No fim das contas, a derrota para o Brighton parece ser um alerta precoce para Arteta, e não um veredito final sobre seu projeto. Afinal, uma equipe acostumada a brigar por títulos não pode se contentar em repetir os métodos que lhe deram superioridade nas temporadas passadas, diante da busca constante de seus adversários por descobrir seus pontos fracos e reduzir a distância em relação a ela.

    A mudança traz riscos evidentes e pode levar a alguns tropeços durante a fase de adaptação, mas continua sendo uma necessidade para qualquer equipe que queira manter sua posição no topo. Entre corrigir os erros e manter-se fiel às suas novas ideias, Arteta tentará transformar o choque do Brighton em uma oportunidade de reconstruir o Arsenal de forma mais variada e flexível.

    A questão não é mais apenas sobre a capacidade do Arsenal de impor seu estilo habitual, mas sobre sua capacidade de encontrar um estilo diferente quando o adversário consegue frustrar seus planos. E a resposta a essa pergunta pode definir os contornos do próximo capítulo do projeto de Arteta e revelar se sua nova aventura levará a equipe a um nível mais alto ou se o obrigará a rever seus cálculos antes que seja tarde demais.


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