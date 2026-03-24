“Um final bonito” – Estrela do Man City dá forte indício de saída no verão após a conquista da final da Carabao Cup

Ao refletir sobre a vitória por 2 a 0 sobre o Arsenal na final da Carabao Cup, em Wembley, no domingo, Ake deu a entender que a conquista do troféu poderia ser sua última atuação com a camisa do City. Quando questionado sobre seus planos para a próxima janela de transferências de verão, o zagueiro deu uma resposta reveladora.

“Não faço ideia, mas ganhar a Carabao certamente seria um belo final”, disse Ake ao Algemeen Dagblad enquanto cumpria compromissos com a seleção. “Ele [Guardiola] disse que estava superorgulhoso de mim e que eu fiz uma partida excelente. Passamos por tanta coisa juntos nos últimos seis anos.”