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“Um final bonito” – Estrela do Man City dá forte indício de saída no verão após a conquista da final da Carabao Cup
Zagueiro holandês pensa em deixar o Etihad
Ake admitiu que não tem certeza sobre seu futuro no City após a atual temporada. O jogador de 31 anos tem sido uma figura confiável na equipe de Pep Guardiola desde que chegou do Bournemouth em 2020, acumulando 172 partidas pelo clube. No entanto, uma combinação de lesões recorrentes e uma participação reduzida nesta temporada alimentou especulações sobre seu futuro. O jogador da seleção holandesa tem ficado à margem do elenco, sendo titular em apenas quatro das 14 partidas que disputou na Premier League.
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Mensagem de despedida?
Ao refletir sobre a vitória por 2 a 0 sobre o Arsenal na final da Carabao Cup, em Wembley, no domingo, Ake deu a entender que a conquista do troféu poderia ser sua última atuação com a camisa do City. Quando questionado sobre seus planos para a próxima janela de transferências de verão, o zagueiro deu uma resposta reveladora.
“Não faço ideia, mas ganhar a Carabao certamente seria um belo final”, disse Ake ao Algemeen Dagblad enquanto cumpria compromissos com a seleção. “Ele [Guardiola] disse que estava superorgulhoso de mim e que eu fiz uma partida excelente. Passamos por tanta coisa juntos nos últimos seis anos.”
Possível mudança para a Espanha
Enquanto Ake pondera seu próximo passo, uma reportagem do Sport associou o Barcelona, gigante da La Liga, a uma possível contratação do experiente zagueiro central. Com o City possivelmente buscando renovar suas opções defensivas e equilibrar as contas, uma venda no verão de 2026 é vista cada vez mais como um desfecho realista para todas as partes. A reportagem também afirma que o diretor esportivo do Barça, Deco, é um admirador de longa data de Ake, enquanto a Catalunya Radio sugere que os blaugranas acreditam que o City possa estar disposto a deixá-lo sair por uma quantia “boa”, sem especificar um valor.
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E agora?
Por enquanto, o foco de Ake volta-se novamente para a cena internacional, já que ele se junta à seleção holandesa de Ronald Koeman para os amistosos contra a Noruega e o Equador. Depois disso, ele buscará encerrar a temporada com o City em grande estilo antes de decidir sobre seu futuro.