Lionel Messi e Cristiano Ronaldo tiveram suas estrelas despontando poucos anos após o início do terceiro milênio, entrando em uma disputa acirrada que permanece até os dias de hoje, embora um deles já tenha iniciado sua quinta década de vida e o outro esteja encerrando a quarta.

Ao longo de quase 20 anos de rivalidade, os caminhos dos dois craques se cruzaram no Campeonato Espanhol durante 9 temporadas, nas quais Ronaldo liderou o Real Madrid para enfrentar a avalanche do Barcelona, que arrastava tudo pela frente sob o comando de Messi.

Os dois jogadores se enfrentaram nos pódios individuais por mais de 15 anos, mais precisamente no trono da Bola de Ouro, onde Messi a arrebatou de Ronaldo 8 vezes, contra 5 troféus individuais para o craque português.

Ronaldo e Messi deixaram o Campeonato Espanhol em busca de um destino europeu que os recompensasse pela história que deixaram em La Liga, mas acabaram se despedindo de todo o Velho Continente para iniciar uma nova era nos campeonatos saudita e americano.

No cenário internacional, os dois jogadores enfrentaram um fracasso retumbante por mais de 10 anos, antes de Ronaldo quebrar o jejum ao conquistar a "Eurocopa 2016" e, em seguida, a Liga das Nações da Europa de 2019, sendo acompanhado por Messi, que conquistou a Copa América de 2021.

"La Pulga" aplicou o golpe de misericórdia ao sagrar-se campeão da Copa do Mundo de 2022 no Catar, seguida da Finalíssima em 2023 e da Copa América de 2024, antes de "El Don" encerrar seus títulos internacionais com a Liga das Nações da Europa de 2025.