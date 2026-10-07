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Paris Saint-Germain v Riyadh XI - Winter Tour 2023 Day 2Getty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Um cenário imaginário: a aposentadoria de Messi e Cristiano Ronaldo em uma única partida

Especiais e Opinião
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Isso poderia ter acontecido?

No mundo do futebol, as trajetórias de alguns craques se cruzam em momentos diferentes de suas vidas, com um deles começando a carreira enquanto o outro a encerra ou se aproxima disso, o que torna a comparação entre eles extremamente difícil, devido às diferenças de circunstâncias e de adversários.

Mas o primeiro quarto do século XXI foi testemunha de um acontecimento excepcional, no qual se cruzaram as trajetórias de dois dos melhores craques do futebol de todos os tempos, se é que não foram os melhores de todos.

  • Messi e Ronaldo: um só caminho

    Lionel Messi e Cristiano Ronaldo tiveram suas estrelas despontando poucos anos após o início do terceiro milênio, entrando em uma disputa acirrada que permanece até os dias de hoje, embora um deles já tenha iniciado sua quinta década de vida e o outro esteja encerrando a quarta.

    Ao longo de quase 20 anos de rivalidade, os caminhos dos dois craques se cruzaram no Campeonato Espanhol durante 9 temporadas, nas quais Ronaldo liderou o Real Madrid para enfrentar a avalanche do Barcelona, que arrastava tudo pela frente sob o comando de Messi.

    Os dois jogadores se enfrentaram nos pódios individuais por mais de 15 anos, mais precisamente no trono da Bola de Ouro, onde Messi a arrebatou de Ronaldo 8 vezes, contra 5 troféus individuais para o craque português.

    Ronaldo e Messi deixaram o Campeonato Espanhol em busca de um destino europeu que os recompensasse pela história que deixaram em La Liga, mas acabaram se despedindo de todo o Velho Continente para iniciar uma nova era nos campeonatos saudita e americano.

    No cenário internacional, os dois jogadores enfrentaram um fracasso retumbante por mais de 10 anos, antes de Ronaldo quebrar o jejum ao conquistar a "Eurocopa 2016" e, em seguida, a Liga das Nações da Europa de 2019, sendo acompanhado por Messi, que conquistou a Copa América de 2021.

    "La Pulga" aplicou o golpe de misericórdia ao sagrar-se campeão da Copa do Mundo de 2022 no Catar, seguida da Finalíssima em 2023 e da Copa América de 2024, antes de "El Don" encerrar seus títulos internacionais com a Liga das Nações da Europa de 2025.

  • A última parada de Messi

    Parecia claro que a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, encerraria essa trajetória semelhante e entrelaçada no cenário internacional, já que esse Mundial foi o último dos dois craques nos gramados do futebol.

    E com todos reconhecendo que a Copa do Mundo de 2026 é a última na carreira dos dois craques, eles poderiam ter encerrado essa longa rivalidade que os uniu com uma partida histórica, baixando a cortina sobre suas carreiras internacionais.

    Messi, de fato, decidiu se aposentar da seleção na primeira data após o fim da Copa do Mundo de 2026, durante este mês de outubro, mas essa despedida veio por meio de um amistoso contra a seleção do Benin.

    Esse desfecho poderia ter sido histórico, por meio de uma única partida em que se enfrentassem as seleções da Argentina e de Portugal, sendo testemunha do fim da trajetória internacional de dois dos melhores jogadores da história.

  • A traição de Jorge Jesus

    Isso era possível, principalmente porque alguns relatos falaram sobre o desejo de Cristiano Ronaldo também de se aposentar da seleção, disputando sua última partida com a seleção de Portugal, contra o País de Gales, pela Liga das Nações da Europa, na capital portuguesa, Lisboa.

    Contudo, o que inicialmente frustrou esse cenário imaginário foi Jorge Jesus, o treinador da seleção de Portugal, quando afastou Cristiano Ronaldo da ideia de aposentadoria pela seleção e pediu que ele seguisse sua trajetória com o "Brasil da Europa" até momento posterior, segundo declarações do "Dom".

    Cristiano Ronaldo afirmou que estava preparado para se aposentar da seleção após a Copa do Mundo, mas foi Jesus quem o convenceu a continuar, antes de descumprir sua promessa com ele por duas vezes, fazendo eclodir a crise que ocorreu entre ambos no último período.

    Por conta disso, Cristiano Ronaldo está agora ameaçado de ter se aposentado no âmbito da seleção de forma efetiva, sem que isso tenha ocorrido na partida ou da maneira que condiz com sua brilhante trajetória com a seleção de Portugal, diante de sua crise com Jesus.

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  • Obstáculos no caminho

    Mas, mesmo que isso não acontecesse, o caminho para uma partida entre Portugal e Argentina não estava pavimentado, por causa da Liga das Nações da UEFA, cujas partidas ocuparam completamente a última data Fifa, sem haver tempo para a realização de outro jogo.

    Além disso, seria difícil que Cristiano Ronaldo ou Messi disputassem sua última partida pela seleção de seu país — aquela que marcaria sua aposentadoria internacional — no campo de seu rival, seja em Portugal ou na Argentina, o que atrapalharia a ideia de realizar a partida.

    Mesmo que a partida fosse disputada em um estádio neutro histórico, como Wembley ou um dos estádios espanhóis que testemunharam sua maior história, isso privaria os dois craques de disputar suas últimas partidas internacionais em casa.