Não há dúvida de que a partida mais destacada e aguardada pelos torcedores é o clássico que coloca frente a frente as equipes do Al-Hilal e do Al-Fateh, no estádio do clube da capital, em Riade.

As duas equipes possuem diversos talentos jovens, e não há dúvida de que o mais destacado é o atacante vindo de Cabo Verde, Jefferson Ramos, que ocupa a terceira posição na artilharia da competição, com 6 gols.

Mas, se o talento de En-Nass é evidente, o Al-Fateh conta em suas fileiras com outro mágico, que, com seus passes decisivos, ajudou o atacante africano a figurar entre os artilheiros da atual edição da competição.

Falamos aqui de Montassar Al-Shaqaq, que conseguiu dar 3 assistências para gols durante a atual temporada do Campeonato Saudita Sub-21, ocupando a terceira posição na lista dos maiores garçons da competição.

E não há dúvida de que uma partida diante de uma equipe do porte do Al-Hilal é uma oportunidade ideal para qualquer jogador mostrar seu talento a todos, especialmente se for dotado de um grande talento como o de Montassar Al-Shaqaq.