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جلال السالم - الاتفاقx/EttifaqSa
Ahmed Mansy
Traduzido por

Um artilheiro que virou mágico: 5 estrelas que merecem ser vistas na oitava rodada da Joy Elite League

Especiais e Opinião
Jawwy Elite League U-21
Al Hilal U21 x Al Fateh U21
Al Hilal U21
Al Fateh U21
Al Ettifaq U21 x Al Taawoun U21
Al Ettifaq U21
Al Taawoun U21
Al Nassr U21 x Al Qadisiyah U21
Al Nassr U21
Al Qadisiyah U21
Arábia Saudita

Uma nova rodada da Liga de Elite Joy ganha vida, e com ela surgem novos talentos que aguardam que as torcidas vejam sua magia se espalhar pelos gramados do Reino.

A oitava rodada da Liga de Elite Joy começa amanhã, domingo, e se estende por dois dias, que podem testemunhar o nascimento de novos talentos capazes de carregar a bandeira do futebol saudita nos próximos anos.

  • Montassar Chaqaq: o mágico do Fath

    Não há dúvida de que a partida mais destacada e aguardada pelos torcedores é o clássico que coloca frente a frente as equipes do Al-Hilal e do Al-Fateh, no estádio do clube da capital, em Riade.

    As duas equipes possuem diversos talentos jovens, e não há dúvida de que o mais destacado é o atacante vindo de Cabo Verde, Jefferson Ramos, que ocupa a terceira posição na artilharia da competição, com 6 gols.

    Mas, se o talento de En-Nass é evidente, o Al-Fateh conta em suas fileiras com outro mágico, que, com seus passes decisivos, ajudou o atacante africano a figurar entre os artilheiros da atual edição da competição.

    Falamos aqui de Montassar Al-Shaqaq, que conseguiu dar 3 assistências para gols durante a atual temporada do Campeonato Saudita Sub-21, ocupando a terceira posição na lista dos maiores garçons da competição.

    E não há dúvida de que uma partida diante de uma equipe do porte do Al-Hilal é uma oportunidade ideal para qualquer jogador mostrar seu talento a todos, especialmente se for dotado de um grande talento como o de Montassar Al-Shaqaq.

  • Abdulelah Al-Ghamdi

    Mas a magia de Montasser Al-Chekak, assim como o talento goleador de Jefferson Ramos, não encontrará o caminho fácil até o gol do Al Hilal, diante da presença do brilhante goleiro Abdulilah Al-Ghamdi.

    É verdade que o Al Hilal é uma equipe ofensiva, que impõe seu domínio sobre os adversários e enche suas redes de gols, mas, ao mesmo tempo, precisa de um goleiro atento que proteja seu reduto dos contra-ataques dos rivais.

    Esse papel foi desempenhado por Al-Ghamdi da melhor forma durante a atual temporada da Liga Roshn de Elite, sendo ele o goleiro que mais manteve sua meta intacta, com 3 partidas.

    Ao longo de 6 partidas, as redes do Al Hilal sofreram apenas 6 gols, numa média de um gol por partida, e o time tem a terceira defesa mais forte, atrás de Al-Ittihad e Al-Khaleej.

    Al-Ghamdi terá um papel importante diante do Al-Fateh para privar Jefferson Ramos de suas picadas goleadoras e manter sua meta intacta pela quarta vez na atual temporada.

  • O substituto do artilheiro

    A oitava rodada da Liga Joy de Elite verá outro confronto de peso, entre as equipes do Al-Ettifaq e do Al-Taawoun, ocupantes da quinta e sexta colocações na tabela de classificação.

    O Al-Taawoun ainda sente a ausência de seu atacante Bassem Al-Oraini, artilheiro da temporada passada da Liga Joy de Elite, que foi promovido ao time principal na atual temporada da Liga Roshn.

    Mas parece que o Al-Taawoun encontrou quem substitua Al-Oraini na marcação de gols, trata-se de Abdulmajid Sharif, que marcou 4 gols durante a atual temporada do Campeonato Saudita Sub-21.

    Sharif ocupa a oitava colocação na tabela de artilheiros da competição, a apenas um gol de distância de 3 jogadores que marcaram 5 gols.

    E Abdulmajid Sharif espera voltar a aparecer com força durante o duelo contra o Al-Ettifaq, a fim de seguir na disputa pelo título de artilheiro na atual temporada.

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  • Artilheiro que se transformou em mágico

    Já no Al-Ettifaq, todas as atenções estarão voltadas para Mohammed Al-Issa, artilheiro da atual edição do Campeonato Saudita de Elite com 8 gols, mas há outro craque que foi o artilheiro do time antes de Al-Issa.

    Trata-se de Jalal Al-Salem, artilheiro do Al-Ettifaq na temporada passada do Campeonato Saudita Sub-21, que disputou o título de artilheiro da competição até as últimas rodadas.

    Apesar de esse faro de gol ter diminuído ao longo da temporada atual, por trás dele há outro faro não menos importante: a capacidade de criar gols.

    Al-Salem é considerado o jogador que mais criou gols na atual temporada do Campeonato Saudita de Elite, com 4 assistências, e não há dúvida de que ele sonha em dar a quinta assistência, e talvez também marcar, em uma partida difícil contra o Al-Taawoun.

  • Muhannad Al-Qudaibi: o mago do Al-Qadsiah

    Jalal Al-Salem não é o único a ocupar a liderança dos maiores garçons da atual temporada da Liga Joy de Elite, já que ele divide essa posição com outro mago do Al-Qadsiah, Muhannad Al-Qudhaibi.

    Na temporada passada, vários jogadores de destaque despontaram no Al-Qadsiah, especialmente no setor ofensivo, e tudo indica que Al-Qudhaibi será o principal mago da equipe oriental durante a atual temporada.

    Muhannad Al-Qudhaibi tem uma oportunidade de ouro para exibir sua magia em um duelo forte contra o Al-Nassr, no estádio deste último, em Riade.

    O Al-Nassr vem sofrendo claramente desde o início da atual temporada, sobretudo no aspecto defensivo, já que sofreu 7 gols em 5 partidas, o que representa uma chance especial para Al-Qudhaibi brilhar em um jogo grande desse porte.