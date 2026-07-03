Pois, ao contrário do que a Sky informa, o jornal *Bild* relata que não há nenhuma “cláusula de rescisão” por escrito no contrato de Klopp como diretor de futebol global da Red Bull, válido até 2029. A Sky sempre havia informado que Klopp havia incluído uma “opção de saída” em seu contrato com o RB, para o caso de receber uma ligação da DFB.
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Um acontecimento sem precedentes na história! Jürgen Klopp parece estar forçando a DFB a tomar uma medida histórica
No entanto, aparentemente não é esse o caso. A DFB seria, portanto, forçada a dar um passo histórico e inédito: nunca antes a federação pagou uma indenização por um técnico da seleção nacional, mas, no caso de Klopp, isso terá que acontecer. O jornal *Bild* informa que os dirigentes da Red Bull estão exigindo uma quantia na casa dos milhões de um dígito para que Klopp possa rescindir seu contrato atual e se tornar o novo técnico da seleção nacional.
Matthäus, recordista de partidas pela seleção, também observou ao jornal “Bild” que Klopp certamente não aceitaria o salário de Julian Nagelsmann, que acaba de se demitir. Nagelsmann recebia um salário de sete milhões de euros por ano após a renovação de seu contrato até 2028; Klopp ganha, supostamente, entre oito e 15 milhões de euros na Red Bull. No Liverpool, ele recebia 18 milhões por ano.
“O salário dele não será o de Nagelsmann, disso tenho certeza. Já conversei com algumas pessoas sobre isso. Klopp não irá para a DFB pelo salário anual que recebe na RB”, afirmou Matthäus: “Não há como se falar em um salário anual na casa dos milhões de um único dígito.”
- Getty Images
Klopp está “pronto” para assumir o cargo de técnico da seleção alemã — conversas com a diretoria da DFB estão prestes a acontecer
Klopp já teria sinalizado à DFB sua disposição em assumir a seleção alemã como sucessor de Nagelsmann. A própria DFB divulgou essa informação após a renúncia de Nagelsmann. “A diretoria da DFB buscará agora dialogar com Jürgen Klopp. Ele já sinalizou, em princípio, sua disposição em assumir o cargo”, afirmou um comunicado divulgado na sexta-feira.
Segundo o jornal “Bild”, o desejo da federação, que mais uma vez passa por uma crise, seria apresentar Klopp como novo técnico da seleção alemã nas próximas cinco semanas. O cargo vago deve ser preenchido até o início de agosto, no máximo. Já em 24 de setembro, Klopp poderia fazer sua estreia no comando da Alemanha.
Nessa ocasião, a seleção da DFB enfrentará a Holanda na estreia da Liga das Nações. Três dias depois, a Alemanha receberá a Grécia. Até o final do ano, ainda estão previstos mais quatro jogos internacionais.
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