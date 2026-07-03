Um acontecimento sem precedentes na história! Jürgen Klopp parece estar forçando a DFB a tomar uma medida histórica

No entanto, aparentemente não é esse o caso. A DFB seria, portanto, forçada a dar um passo histórico e inédito: nunca antes a federação pagou uma indenização por um técnico da seleção nacional, mas, no caso de Klopp, isso terá que acontecer. O jornal *Bild* informa que os dirigentes da Red Bull estão exigindo uma quantia na casa dos milhões de um dígito para que Klopp possa rescindir seu contrato atual e se tornar o novo técnico da seleção nacional.

Matthäus, recordista de partidas pela seleção, também observou ao jornal “Bild” que Klopp certamente não aceitaria o salário de Julian Nagelsmann, que acaba de se demitir. Nagelsmann recebia um salário de sete milhões de euros por ano após a renovação de seu contrato até 2028; Klopp ganha, supostamente, entre oito e 15 milhões de euros na Red Bull. No Liverpool, ele recebia 18 milhões por ano.

“O salário dele não será o de Nagelsmann, disso tenho certeza. Já conversei com algumas pessoas sobre isso. Klopp não irá para a DFB pelo salário anual que recebe na RB”, afirmou Matthäus: “Não há como se falar em um salário anual na casa dos milhões de um único dígito.”