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Último alerta no Napoli: duas partidas vão definir o futuro de Allegri

Napoli x Bodo/Glimt
Napoli
Bodo/Glimt
Liga dos Campeões
Napoli x Roma
Roma
Campeonato Italiano
M. Allegri
Itália
Noruega

A paciência está se esgotando aos poucos depois do pior início do Napoli!

A pressão sobre Massimiliano Allegri, treinador do Napoli, aumenta após a derrota diante do Venezia pelo Campeonato Italiano.

Relatos italianos indicaram nesta data que a paciência da diretoria do Napoli começou a se esgotar com Allegri, que não comandou o treino regenerativo da equipe na manhã de domingo, após a derrota por 1 a 0 para o Venezia, no sábado, por estar com gripe, conforme publicou o jornal Corriere dello Sport.


  • Início tropeçado aumenta os temores

    A derrota para o Venezia tornou a situação do Napoli ainda mais complicada, já que o time perdeu para um adversário que não havia somado nenhum ponto em seus seis primeiros jogos no campeonato nesta temporada.

    Antes da partida, Allegri já havia igualado o pior início do Napoli em 17 anos, após sofrer quatro derrotas nos primeiros 8 jogos da equipe sob seu comando em todas as competições. Agora, o número subiu para cinco derrotas em nove partidas.

    No Campeonato Italiano, o Napoli conquistou três vitórias e um empate, contra três derrotas, ficando nove pontos atrás da Inter de Milão, líder da tabela de classificação.

    A equipe também sofreu duas derrotas na Liga dos Campeões, o que a coloca sob forte pressão na próxima etapa, já que não tem mais uma margem ampla para desperdiçar mais pontos caso queira se classificar às oitavas de final.

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  • Última chance? Dois jogos podem definir o destino de Allegri

    De acordo com o que publicou o site Football Italia, citando o jornal "La Gazzetta dello Sport", a correção de rumo tornou-se uma necessidade urgente, enquanto o futuro de Allegri no comando técnico do Napoli ficou ameaçado, caso não seja obtido um resultado positivo nas duas próximas partidas.

    O Napoli começa seus testes com o confronto contra o norueguês Bodo/Glimt, na terça-feira, pela Liga dos Campeões, um jogo considerado decisivo para a equipe diante de sua situação continental complicada, especialmente porque seu adversário já havia superado a Inter de Milão, campeã do Campeonato Italiano, nas partidas de ida e volta do playoff da Liga dos Campeões na temporada passada.

    Depois disso, o Napoli enfrenta um duelo difícil contra a Roma, no sábado, 24 de outubro, no estádio Diego Armando Maradona, em outro teste contra uma equipe que vem apresentando boas atuações. Entre a queda nos resultados e a margem reduzida para recuperação, Allegri entra em uma semana de extrema importância, já que os resultados dos dois próximos confrontos podem definir o rumo de sua temporada com o Napoli, diante dos relatos que falam em aumento do risco de sua demissão.

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