De acordo com o que publicou o site Football Italia, citando o jornal "La Gazzetta dello Sport", a correção de rumo tornou-se uma necessidade urgente, enquanto o futuro de Allegri no comando técnico do Napoli ficou ameaçado, caso não seja obtido um resultado positivo nas duas próximas partidas.
O Napoli começa seus testes com o confronto contra o norueguês Bodo/Glimt, na terça-feira, pela Liga dos Campeões, um jogo considerado decisivo para a equipe diante de sua situação continental complicada, especialmente porque seu adversário já havia superado a Inter de Milão, campeã do Campeonato Italiano, nas partidas de ida e volta do playoff da Liga dos Campeões na temporada passada.
Depois disso, o Napoli enfrenta um duelo difícil contra a Roma, no sábado, 24 de outubro, no estádio Diego Armando Maradona, em outro teste contra uma equipe que vem apresentando boas atuações. Entre a queda nos resultados e a margem reduzida para recuperação, Allegri entra em uma semana de extrema importância, já que os resultados dos dois próximos confrontos podem definir o rumo de sua temporada com o Napoli, diante dos relatos que falam em aumento do risco de sua demissão.
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