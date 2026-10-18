A derrota para o Venezia tornou a situação do Napoli ainda mais complicada, já que o time perdeu para um adversário que não havia somado nenhum ponto em seus seis primeiros jogos no campeonato nesta temporada.

Antes da partida, Allegri já havia igualado o pior início do Napoli em 17 anos, após sofrer quatro derrotas nos primeiros 8 jogos da equipe sob seu comando em todas as competições. Agora, o número subiu para cinco derrotas em nove partidas.

No Campeonato Italiano, o Napoli conquistou três vitórias e um empate, contra três derrotas, ficando nove pontos atrás da Inter de Milão, líder da tabela de classificação.

A equipe também sofreu duas derrotas na Liga dos Campeões, o que a coloca sob forte pressão na próxima etapa, já que não tem mais uma margem ampla para desperdiçar mais pontos caso queira se classificar às oitavas de final.

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