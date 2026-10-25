Okoye 5,5: meio ponto a mais pela defesa no chute de Ramos, mas não vai bem na finalização de Jashari que acaba se tornando o gol de Hutchinson.Intermitente

Abankwah 6: tem grande porte físico e luta muito. Pelo seu lado, o Milan encontra mais dificuldade para avançar.

Kabasele 5: um dos principais responsáveis pelo apagão coletivo no gol de Pulisic, não se recupera do erro.

Palma 5: acerta uma mãozada em Ramos, talvez sem querer, e é poupado por Marcenaro. Tem dificuldades durante toda a partida.

Vojvoda 5: atuação defensiva desastrosa do ex-jogador de Como e Torino. Primeiro, dá condição a Pulisic no gol após apenas 6 minutos; depois, erra a cobertura em Tomori. Vai melhor no ataque e exige uma defesa de Maignan em chute de longe (a partir dos 63 minutos, Zaniolo 5,5: faz pouco, mas a notícia é seu retorno aos gramados)

Piotrowski 5: lento e desajeitado, encontra muita dificuldade.

Karlstrom 5,5: referência da Udinese, não consegue comandar a saída de bola da equipe. É sufocado pela pressão dos adversários. (a partir dos 83 minutos, Lovric, sem nota)

Kamara 6,5: certamente o melhor da Udinese pela maneira como avança pelo seu lado sem nunca desistir: quase todas as jogadas da equipe passam por seus pés. É incompreensível a decisão de Runjaic de substituí-lo; um minuto depois, a equipe sofre um gol (a partir dos 63 minutos, Arizala 5,5: avança pouco e sem muita qualidade)

Chakvetadze 5,5: praticamente não aparece.

Ekkelenkamp 5,5: a Udinese sente falta das jogadas do holandês, que não consegue encontrar a posição certa para fazer a diferença.

Davis 5,5: luta como um leão, mas ainda está longe, muito longe, de sua melhor condição física. (a partir dos 83 minutos, Vinciati)

Téc. Runjaic 5: sexta derrota consecutiva. A situação é crítica, e a demissão parece cada vez mais próxima.