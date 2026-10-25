Um Milan mais forte do que a emergência: sem cinco titulares, o time vence no Blu Energy Stadium após uma atuação sólida e de muita personalidade. O contundente 0 a 2 pode complicar a situação de Runjaic: a Udinese precisa refletir sobre as cinco derrotas consecutivas.
Udinese-Milan, as notas do CM: Bartesaghi é uma locomotiva e recebe nota 7. Modric brilha, Pulisc voltou
NOTAS DA UDINESE
Okoye 5,5: meio ponto a mais pela defesa no chute de Ramos, mas não vai bem na finalização de Jashari que acaba se tornando o gol de Hutchinson.Intermitente
Abankwah 6: tem grande porte físico e luta muito. Pelo seu lado, o Milan encontra mais dificuldade para avançar.
Kabasele 5: um dos principais responsáveis pelo apagão coletivo no gol de Pulisic, não se recupera do erro.
Palma 5: acerta uma mãozada em Ramos, talvez sem querer, e é poupado por Marcenaro. Tem dificuldades durante toda a partida.
Vojvoda 5: atuação defensiva desastrosa do ex-jogador de Como e Torino. Primeiro, dá condição a Pulisic no gol após apenas 6 minutos; depois, erra a cobertura em Tomori. Vai melhor no ataque e exige uma defesa de Maignan em chute de longe (a partir dos 63 minutos, Zaniolo 5,5: faz pouco, mas a notícia é seu retorno aos gramados)
Piotrowski 5: lento e desajeitado, encontra muita dificuldade.
Karlstrom 5,5: referência da Udinese, não consegue comandar a saída de bola da equipe. É sufocado pela pressão dos adversários. (a partir dos 83 minutos, Lovric, sem nota)
Kamara 6,5: certamente o melhor da Udinese pela maneira como avança pelo seu lado sem nunca desistir: quase todas as jogadas da equipe passam por seus pés. É incompreensível a decisão de Runjaic de substituí-lo; um minuto depois, a equipe sofre um gol (a partir dos 63 minutos, Arizala 5,5: avança pouco e sem muita qualidade)
Chakvetadze 5,5: praticamente não aparece.
Ekkelenkamp 5,5: a Udinese sente falta das jogadas do holandês, que não consegue encontrar a posição certa para fazer a diferença.
Davis 5,5: luta como um leão, mas ainda está longe, muito longe, de sua melhor condição física. (a partir dos 83 minutos, Vinciati)
Téc. Runjaic 5: sexta derrota consecutiva. A situação é crítica, e a demissão parece cada vez mais próxima.
NOTAS DO MILAN
Maignan 6: em um contexto difícil, sob protestos constantes da torcida da Udinese dirigidos a ele, mantém a concentração e aparece bem nas duas únicas finalizações perigosas da Udinese no alvo, de Vojvoda e Davis.
Tomori 6,5: também se movimenta bem como lateral, apoia o ataque e quase marca. Trava um duelo interessante e equilibrado com Kamara. (Aos 73', Musah 6: certamente útil para administrar a partida na reta final. Missão cumprida)
De Winter 6,5:Amorim exige esforço extra dele, e o jogador da seleção belga responde com grande inteligência tática. Vai muito bem também pelo alto.
Pavlovic 6: cumpre seu papel sem exagerar, tentando dosar as forças, já que não estava em suas melhores condições por causa de alguns problemas físicos. Soldadinho.
Diawara 6,5: em sua primeira partida como titular, quase de surpresa, atua com muita personalidade. Vai muito bem com e sem a bola, uma descoberta positiva.
Hutchinson 6,5: circula por toda a frente de ataque e frequentemente se desloca para o meio para causar problemas entre as linhas. No segundo tempo, parece desaparecer do jogo, mas reaparece na hora certa para completar para o gol e fazer o 2 a 0: primeiro gol na Serie A para o ponta anglo-jamaicano. (Aos 73', Loftus-Cheek entra, mas logo precisa sair por um problema muscular. (Aos 91', Comotto: estreia na Serie A para o jovem talento do Milan)
Modric 7: assistência genial para o gol de Pulisic: antecipa o movimento da defesa adversária com um toque de enorme delicadeza. Produz outras jogadas brilhantes ao longo da partida e comanda a equipe nos momentos decisivos.Lenda.
Jashari 6,5: faz um primeiro tempo mais ou menos, com a já habitual desatenção no próprio campo de ataque que deixa Vojvoda na cara do gol. Em compensação, faz uma segunda etapa de grande qualidade: é dele a finalização perigosa cujo rebote Hutchinson aproveita para definir a partida.
Bartesaghi 7: que partida do jogador formado na base do Milan, impossível de ser marcado pelos adversários. Joga avançado pela esquerda e quase marca no primeiro tempo após um ótimo passe de Tomori. Sai sob aplausos merecidos da torcida. Revigorado (aos 85', Cisse sem nota)
Pulisic 7: o domínio de primeira, amortecendo a bola, é de uma beleza rara, mas o gol é ainda mais bonito, porque tem um peso enorme na partida e nas ambições do Milan. Está voltando a ser aquele jogador decisivo de que o Milan tanto precisa.
Ramos 6: entra em um duelo duro, até demais, com os três defensores da Udinese: sofre uma pancada forte de Palma, perde a paciência e recebe cartão amarelo. Tem azar quando Okoye desvia para o travessão uma finalização que era praticamente um pênalti com a bola rolando. (aos 91', Camarda sem nota)
Técnico Amorim 7: prepara muito bem a equipe para uma partida difícil e em meio a muitos desfalques: acerta ao montar a defesa com quatro jogadores, com Tomori e Diawara avançados e Hutchinson atuando atrás dos atacantes. Segue fiel às suas ideias.
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