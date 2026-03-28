Durante a pausa para os jogos das seleções, os olhos estão sempre voltados para os jogadores da Série A que entram em campo, com os clubes torcendo para que seus jogadores não se machuquem. Na Udinese, porém, o alarme soou durante um amistoso: no confronto contra o Pordenone, Thomas Kristensen sofreu uma lesão muscular que coloca em dúvida sua participação na retomada do campeonato. O zagueiro dinamarquês começou como titular com a braçadeira de capitão no braço, mas no intervalo foi obrigado a permanecer no vestiário, dando lugar a Kamara.
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Udinese, Kristensen se lesiona em amistoso: o que se sabe sobre o Como e quem pode jogar em seu lugar
A LESÃO DE KRISTENSEN
A partida terminou em 1 a 0 graças a um gol de Piotrowski poucos minutos antes do apito final, mas a preocupação de Runjaic recai sobre o estado de Kristensen: nas próximas horas, o jogador passará por exames específicos para avaliar a gravidade da lesão muscular no flexor da coxa direita e, sobretudo, o tempo de recuperação; enquanto isso, o técnico estuda possíveis substitutos para a partida do campeonato contra o Como, marcada para o dia seguinte à Páscoa, segunda-feira, 6 de abril, considerando que Zemura também está fora devido a um problema na coxa.
QUEM PODE JOGAR NO LUGAR DE KRISTENSEN NO UDINESE
Há algumas semanas, foi Bertola quem se lesionou, sendo obrigado a sair da partida contra a Fiorentina devido a um problema no tornozelo direito. Naquela ocasião, Runjaic colocou Mlacic, que havia estreado no campeonato na partida contra a Fiorentina e depois foi titular pela primeira vez no confronto seguinte contra a Atalanta; com a emergência na defesa, onde também faltava Solet, na derrota para a Juventus, a zaga foi formada por Ehizibue, Kabasele e Kristensen. Com o retorno de Bertola e Solet, que, salvo surpresas, serão titulares, caso Kristensen não consiga jogar contra o Como, entrará em campo um entre Ehizibue, Kabasele e Mlacic.