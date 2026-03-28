Udinese, Kristensen se lesiona em amistoso: o que se sabe sobre o Como e quem pode jogar em seu lugar

Há algumas semanas, foi Bertola quem se lesionou, sendo obrigado a sair da partida contra a Fiorentina devido a um problema no tornozelo direito. Naquela ocasião, Runjaic colocou Mlacic, que havia estreado no campeonato na partida contra a Fiorentina e depois foi titular pela primeira vez no confronto seguinte contra a Atalanta; com a emergência na defesa, onde também faltava Solet, na derrota para a Juventus, a zaga foi formada por Ehizibue, Kabasele e Kristensen. Com o retorno de Bertola e Solet, que, salvo surpresas, serão titulares, caso Kristensen não consiga jogar contra o Como, entrará em campo um entre Ehizibue, Kabasele e Mlacic.