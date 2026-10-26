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Runjaic UdineseGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Udinese: confiança em Runjaic não tem prazo de validade

Udinese
Mercado da bola
K. Runjaic
Campeonato Italiano

A equipe friulana acumula seis derrotas consecutivas na Serie A.

A derrota em casa para o Milan ontem à noite não mudou a postura da Udinese em relação a Kosta Runjaic. Segundo a ANSA, o clube segue demonstrando confiança no técnico alemão . "Não tem prazo", é a informação que vem da direção, convicta de que ele pode encontrar soluções para sair da crise de resultados: já são seis derrotas consecutivas na Serie A.


As próximas duas partidas, porém, serão decisivas: na quarta-feira, fora de casa contra o Parma, e no sábado, em casa contra a Roma. Nelas, o treinador jogará sua permanência no comando da Udinese. Por precaução, o clube já fez sondagens preliminares com possíveis substitutos, mas não abriu negociações.

  • A tendência, de fato, é que Gino Pozzo mantenha Runjaic até junho, quando seu contrato termina, evitando uma troca no meio da temporada. Mas serão necessários resultados imediatos para afastar uma reviravolta: chegar à décima rodada com apenas 4 pontos seria perigoso demais até para o atual proprietário da equipe, que há anos assumiu do pai, Gianpaolo, a gestão do clube e de seu "gêmeo" inglês, o Watford.

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