Udinese: confiança em Runjaic não tem prazo de validade

A derrota em casa para o Milan ontem à noite não mudou a postura da Udinese em relação a Kosta Runjaic. Segundo a ANSA, o clube segue demonstrando confiança no técnico alemão . "Não tem prazo", é a informação que vem da direção, convicta de que ele pode encontrar soluções para sair da crise de resultados: já são seis derrotas consecutivas na Serie A.





As próximas duas partidas, porém, serão decisivas: na quarta-feira, fora de casa contra o Parma, e no sábado, em casa contra a Roma. Nelas, o treinador jogará sua permanência no comando da Udinese. Por precaução, o clube já fez sondagens preliminares com possíveis substitutos, mas não abriu negociações.