Tuttosport - Modric e o Milan: ainda não está tudo decidido. Ele conversará com o novo técnico Glasner e tomará uma decisão

A história de Luka Modric no Milan chegou ao fim, ou talvez não. Apesar de não ter conseguido a classificação para a próxima Liga dos Campeões, que se esvaiu na última rodada com a derrota no Meazza contra o Cagliari, o croata ainda não decidiu se vai renovar o contrato com os rossoneri, que expira no próximo dia 30 de junho. Aos 40 anos, ele não quer se precipitar; agora tem a Copa do Mundo pela frente e, depois, decidirá o que fazer. Até o momento, as opções são quatro: ficar em Milão por mais uma temporada, encerrar a carreira no Dinamo Zagreb de Zorro Boban, voltar ao Real Madrid para assumir um cargo na diretoria ou na comissão técnica, ou dizer basta ao futebol e aproveitar a família. Tudo está em aberto; as chances de vê-lo ainda no Milan são limitadas, mas existem.



