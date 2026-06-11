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Grafica Modric Milan 2025 magliaCalciomercato.com

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Tuttosport - Modric e o Milan: ainda não está tudo decidido. Ele conversará com o novo técnico Glasner e tomará uma decisão

Milan
Mercado da bola
L. Modric

A história de Luka Modric no Milan chegou ao fim, ou talvez não. Apesar de não ter conseguido a classificação para a próxima Liga dos Campeões, que se esvaiu na última rodada com a derrota no Meazza contra o Cagliari, o croata ainda não decidiu se vai renovar o contrato com os rossoneri, que expira no próximo dia 30 de junho. Aos 40 anos, ele não quer se precipitar; agora tem a Copa do Mundo pela frente e, depois, decidirá o que fazer. Até o momento, as opções são quatro: ficar em Milão por mais uma temporada, encerrar a carreira no Dinamo Zagreb de Zorro Boban, voltar ao Real Madrid para assumir um cargo na diretoria ou na comissão técnica, ou dizer basta ao futebol e aproveitar a família. Tudo está em aberto; as chances de vê-lo ainda no Milan são limitadas, mas existem.


  • VAI CONVERSAR COM GLASNER

    Segundo o que publica o Tuttosport, o ex-jogador do Tottenham e do Real Madrid,vencedor da Bola de Ouro em 2018, aguarda para conversar com os responsáveis pelo novo projeto técnico, incluindo o provável novo treinador, Oliver Glasner. Só após essa conversa é que ele tomará uma decisão. Assim como aconteceu no ano passado com Tare e Allegri, Modric não pedirá nenhum tipo de garantia. Jogar pelo Milan foi para ele um sonho e um privilégio; ele só ficará se ainda puder se sentir útil. E se o Milan realmente lutar para voltar a ser grande. Ele não precisa de dinheiro e não quer tirar espaço de ninguém. Para o Milan, ele quer ser um trunfo, não um obstáculo.

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  • O BALANÇO NO MILAN

    No ano passado, Modric disputou 34 partidas e marcou dois gols, contra o Bologna e o Pisa. Segundo o site Calcio e Finanza, seu salário foi de 3,5 milhões de euros líquidos, o que representa um custo total – considerando o valor bruto – de 6,48 milhões de euros.