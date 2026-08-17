Semana decisiva para o mercado do Milan. Nos próximos dias, está prevista uma nova reunião entre o dono Gerry Cardinale e o técnico Ruben Amorim para discutir as últimas contratações, que precisarão ser fechadas até 31 de agosto. Segundo o Tuttosport, durante o encontro da semana passada, além de entregar a lista dos jogadores que não fazem mais parte de seu projeto (Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku), Amorim também pediu cinco ou seis reforços. É difícil que ele seja totalmente atendido, mas algo será feito. O Milan quer viver uma reta final de janela como protagonista e dar ao técnico português aquilo que ele deseja.
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Tuttosport - Milan, cúpula com Cardinale: Amorim pede 5-6 reforços
AS TRÊS PRIORIDADES DE AMORIM
Traduzindo,
um zagueiro, capaz de construir desde trás, um ala para atuar por toda a faixa, que possa puxar para dentro e trazer bônus, e um meia-atacante. O homem capaz de jogar atrás do centroavante é a prioridade: perdido Karetsas, que escolheu o Borussia Dortmund, o nome mais quente hoje é o de Nwaneri, que ontem nem sequer foi para o banco no Community Shield vencido pelo Arsenal contra o Manchester City. A primeira oferta de empréstimo com opção de compra por 40 milhões de euros foi devolvida ao remetente, e não está descartada uma nova tentativa nestes dias, com uma fórmula diferente. Que possa agradar aos Gunners, que gostariam de monetizar com sua venda.
TIAGO GABRIEL É A PRIMEIRA OPÇÃO
Na defesa, agrada muito Tiago Gabriel, zagueiro português de 21 anos do Lecce, que quer entre 25 e 30 milhões de euros por seu passe. Valor alto demais para o Milan, que tenta baixar o preço incluindo na negociação o meio-campista Bondo ou o defensor Terracciano. Olho na Premier League: Tiago Gabriel agrada muito a Bournemouth, Brentford e, sobretudo, Crystal Palace, que vendeu Lacroix ao Chelsea e procura um substituto.
ALA DE MEIO-CAMPO: OS NOMES
Para a função de ala de meio-campo, atenção ao nome de Nicola Zalewski, nascido em 2002 e pertencente à Atalanta, que pode jogar tanto pela direita quanto pela esquerda. Em Bérgamo, com a chegada de Sarri ao comando, o ex-Roma perdeu a vaga de titular por razões táticas. Pode sair, um ano depois de sua chegada à Atalanta. Os outros nomes ligados ao AC Milan, Dodò, da Fiorentina, e Nuno Tavares, da Lazio, hoje estão em segundo plano. Mas surpresas não estão descartadas.
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