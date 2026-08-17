Traduzindo,

um zagueiro, capaz de construir desde trás, um ala para atuar por toda a faixa, que possa puxar para dentro e trazer bônus, e um meia-atacante. O homem capaz de jogar atrás do centroavante é a prioridade: perdido Karetsas, que escolheu o Borussia Dortmund, o nome mais quente hoje é o de Nwaneri, que ontem nem sequer foi para o banco no Community Shield vencido pelo Arsenal contra o Manchester City. A primeira oferta de empréstimo com opção de compra por 40 milhões de euros foi devolvida ao remetente, e não está descartada uma nova tentativa nestes dias, com uma fórmula diferente. Que possa agradar aos Gunners, que gostariam de monetizar com sua venda.