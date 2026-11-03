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CM grafica Vicario 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Tuttosport: Juventus vai comprar Vicario em definitivo; veja as condições

Juventus
G. Vicario
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Campeonato Italiano

O ex-goleiro de Tottenham e Empoli convenceu a diretoria da Juventus.

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A Juventus planeja, cada vez mais, exercer a opção de compra de Guglielmo Vicario, que no domingo fez uma grande defesa em finalização de Lucca na vitória por 2 a 0 sobre o Napoli, quando o placar ainda estava 0 a 0.

O valor da opção de compra acordada com o Tottenham gira em torno de 8 milhões (sem contar os bônus). No fim do ano, com as saídas de Neto e Pinsoglio como agentes livres cada vez mais prováveis, ele será, segundo o Tuttosport, o único ponto em comum no gol. Será o titular escolhido, mas também uma referência para quem, no futuro, entre Morisco, Palmisani e Agkatsev, herdará suas responsabilidades e seus méritos.

Nascido em 1996 em Udine, Vicario disputou 12 partidas nesta temporada (1.080 minutos) com a camisa da Juventus e sofreu 13 gols. Na carreira, defendeu Fontanafredda, Venezia, Perugia, Cagliari, Empoli e Tottenham. Jogou cinco vezes pela seleção italiana e sofreu quatro gols.

  • O ACORDO ENTRE JUVENTUS E TOTTENHAM

    Confira os termos do acordo firmado no verão entre Juventus e Tottenham: "A Juventus Football Club S.p.A. informa que chegou a um acordo com o Tottenham Hotspur FC para a aquisição temporária, sem custos, até 30 de junho de 2027, dos direitos às prestações esportivas do jogador Guglielmo Vicario. O acordo também prevê a opção de a Juventus adquirir esses direitos em definitivo. O valor estipulado para a eventual aquisição definitiva é de € 8 milhões; esse valor poderá aumentar em até € 2 milhões durante a vigência do contrato do jogador, caso determinadas metas sejam alcançadas".

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