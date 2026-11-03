A Juventus planeja, cada vez mais, exercer a opção de compra de Guglielmo Vicario, que no domingo fez uma grande defesa em finalização de Lucca na vitória por 2 a 0 sobre o Napoli, quando o placar ainda estava 0 a 0.
O valor da opção de compra acordada com o Tottenham gira em torno de 8 milhões (sem contar os bônus). No fim do ano, com as saídas de Neto e Pinsoglio como agentes livres cada vez mais prováveis, ele será, segundo o Tuttosport, o único ponto em comum no gol. Será o titular escolhido, mas também uma referência para quem, no futuro, entre Morisco, Palmisani e Agkatsev, herdará suas responsabilidades e seus méritos.
Nascido em 1996 em Udine, Vicario disputou 12 partidas nesta temporada (1.080 minutos) com a camisa da Juventus e sofreu 13 gols. Na carreira, defendeu Fontanafredda, Venezia, Perugia, Cagliari, Empoli e Tottenham. Jogou cinco vezes pela seleção italiana e sofreu quatro gols.