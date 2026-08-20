Tuttosport - Juventus, em busca de um novo atacante: surge Retegui

Retegui já entrou na mira da Juventus em janeiro passado, e seu nome voltou a ganhar força nos últimos dias, sobretudo agora que a fratura na tíbia sofrida no último 20 de abril é apenas uma lembrança ruim (na segunda-feira, ele marcou dois gols na King's Cup contra o Al Tal). Por enquanto, Carnevali e, sobretudo, Ottolini, que o conhece desde os tempos de Gênova, estudam os custos, cientes de que nenhum clube na Europa pode lhe garantir o salário que ele recebe na Saudi Pro League, ou seja, 20 milhões de euros líquidos por temporada. O ex-artilheiro da Atalanta, que tem contrato até 2029, voltaria de bom grado para a Itália e, para atingir o objetivo, estaria disposto a reduzir seus vencimentos. Ele quer vestir a camisa de um clube prestigioso e voltar a ficar sob os holofotes da Itália de Mancini, o primeiro a acreditar nele.