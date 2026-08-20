Um atacante de última hora para a Juventus. Depois de Kolo Muani e Ekhator, a Juventus quer reforçar o elenco com um novo camisa 9, que possa garantir alternativas a Spalletti. A primeira escolha é Joshua Zirkzee, de saída do Manchester United e também cobiçado pelo Napoli; entre as alternativas, segundo o que escreve hoje Tuttosport , está Mateo Retegui, ex-centroavante de Genoa e Atalanta, atualmente defendendo os sauditas do Al-Qadisiya. Um perfil apreciado, que conhece o nosso campeonato (foi o artilheiro dele em 2024-2025), mas terrivelmente difícil de alcançar, por razões econômicas. Mas nem por isso deve ser riscado da lista.
Traduzido por
Tuttosport - Juventus, em busca de um novo atacante: surge Retegui
A Juventus estuda os custos
Retegui já entrou na mira da Juventus em janeiro passado, e seu nome voltou a ganhar força nos últimos dias, sobretudo agora que a fratura na tíbia sofrida no último 20 de abril é apenas uma lembrança ruim (na segunda-feira, ele marcou dois gols na King's Cup contra o Al Tal). Por enquanto, Carnevali e, sobretudo, Ottolini, que o conhece desde os tempos de Gênova, estudam os custos, cientes de que nenhum clube na Europa pode lhe garantir o salário que ele recebe na Saudi Pro League, ou seja, 20 milhões de euros líquidos por temporada. O ex-artilheiro da Atalanta, que tem contrato até 2029, voltaria de bom grado para a Itália e, para atingir o objetivo, estaria disposto a reduzir seus vencimentos. Ele quer vestir a camisa de um clube prestigioso e voltar a ficar sob os holofotes da Itália de Mancini, o primeiro a acreditar nele.
Tudo depende de David
No momento, a Juventus poderia propor um empréstimo com opção de compra ou obrigação de compra, mas antes precisa resolver a questão David. O canadense está fora do projeto de Spalletti, mas, diferentemente de Openda, que escolheu sair para o Lyon, continua fazendo jogo duro e recusando todas as propostas. Ele quer ficar em Turim, brigar por suas chances. Considerando a primeira temporada decepcionante na Juventus como um período de adaptação, neste ano está convencido de poder ser um valor agregado. Sem a saída do ex-Lille, chegar a perfis como Zirzkee, Retegui ou Sorloth, outra opção que nunca saiu de cena, é uma operação economicamente insustentável.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.