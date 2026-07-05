Tuchel: Não teremos dificuldades para dormir antes do confronto contra o México... e estou ciente da gravidade da arma mortal deles

Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, pediu aos seus jogadores que “não perdessem a calma”, apesar dos preparativos conturbados que antecederam o confronto contra o México nas oitavas de final da Copa do Mundo.
A delegação da seleção inglesa chegou à capital, Cidade do México, na sexta-feira, em meio a uma situação de incerteza em torno do horário de início da partida de domingo no Estádio Azteca, depois que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) discutiu a possibilidade de antecipar o jogo em seis horas devido a preocupações com a segurança dos torcedores e previsões de fortes tempestades com trovoadas, antes de decidir, por fim, não alterar o horário.
A seleção inglesa esperava manter em segredo o local de sua hospedagem, após a reclamação apresentada pelo Equador à FIFA sobre ter sofrido perturbações na noite anterior à derrota por 2 a 0 para o México na fase anterior, em consequência da queima de fogos de artifício do lado de fora do hotel onde a equipe estava hospedada.