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Hussein Hamdy

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Tuchel: Não teremos dificuldades para dormir antes do confronto contra o México... e estou ciente da gravidade da arma mortal deles

T. Tuchel
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Clima tenso

Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, pediu aos seus jogadores que “não perdessem a calma”, apesar dos preparativos conturbados que antecederam o confronto contra o México nas oitavas de final da Copa do Mundo.

A delegação da seleção inglesa chegou à capital, Cidade do México, na sexta-feira, em meio a uma situação de incerteza em torno do horário de início da partida de domingo no Estádio Azteca, depois que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) discutiu a possibilidade de antecipar o jogo em seis horas devido a preocupações com a segurança dos torcedores e previsões de fortes tempestades com trovoadas, antes de decidir, por fim, não alterar o horário.

A seleção inglesa esperava manter em segredo o local de sua hospedagem, após a reclamação apresentada pelo Equador à FIFA sobre ter sofrido perturbações na noite anterior à derrota por 2 a 0 para o México na fase anterior, em consequência da queima de fogos de artifício do lado de fora do hotel onde a equipe estava hospedada.

  • Ruído habitual

    Quando questionado sobre os preparativos complexos, Tuchel disse: “Como costuma acontecer, há muito barulho. Quando você está dentro da bolha, o ambiente é extremamente tranquilo e estável, e o foco é muito intenso”.

    E acrescentou: “Quanto maiores são os jogos e os eventos, maior é o alvoroço, e a preparação se torna mais tranquila. Acho que os jogadores não estavam cientes da possibilidade de mudança no horário de início da partida, e esse exemplo ilustra perfeitamente a necessidade de não perder a calma”.

    E continuou: “Não podemos influenciar isso. Depois de três horas e meia de voo, você pousa no México e o horário do início da partida permanece o mesmo. Não vale a pena perder a calma por causa disso. A altitude: essa é a realidade... A torcida da casa: essa é a realidade. As coisas não estão a nosso favor”.

    O técnico alemão continuou: “Precisamos superar os obstáculos, mas temos o espírito, o comprometimento, a vontade genuína e a coesão entre os membros da equipe para superar essas dificuldades. É por isso que estou otimista. Sabemos o que nos espera, os jogadores vão sentir isso, e todos nós vamos sentir amanhã, quando a energia tomar conta do estádio. Mas essa também é a beleza disso tudo. Estamos totalmente focados nas coisas que podemos influenciar”.

    • Publicidade

  • Forças Armadas do México

    O treino da seleção da Inglaterra foi realizado no centro de treinamento do clube Pumas Onam, e Tuchel admitiu que os jogadores sentiram os efeitos da altitude, mas acredita que eles vão se adaptar gradualmente ao ritmo da partida de domingo.

    Tuchel declarou: “Sabem de uma coisa? Nós realmente sentimos isso, mesmo sem treinar. Eu, por exemplo, senti uma leve dor de cabeça no quarto do hotel o dia todo. Não dormi tão bem quanto nos dias anteriores, mas não há nada com que não se possa lidar e se adaptar”.

    E continuou: “Acho que os jogadores sentiram a altitude nos primeiros minutos do treino e, à medida que o tempo passou, conseguiram lidar melhor com a situação. Essa é a realidade, e não podemos nos adaptar fisicamente à situação tão rapidamente”.

    E continuou: “É fisicamente impossível, mas estamos aqui um dia antes para, pelo menos, experimentar esse clima, para que amanhã, durante os aquecimentos, não tenhamos que passar por essa experiência pela primeira vez. Faremos os aquecimentos amanhã, especialmente com a bola no ar e com um pouco de falta de ar”.

    E completou: “Acho que não é por acaso que a seleção do México costuma começar suas partidas em casa com força ofensiva, muita pressão e um estilo extremamente ofensivo, pois acredito que os primeiros 15 a 20 minutos podem ser os mais difíceis para nós. Assim que superarmos isso — e já experimentamos um pouco isso hoje —, acredito que estaremos em boa posição.”

  • Plano de sono

    As autoridades impuseram medidas de segurança reforçadas ao redor do hotel onde a seleção inglesa está hospedada, e perguntaram a Tuchel se ele temia que a equipe sofresse com a falta de sono na noite anterior à partida, caso os torcedores mexicanos tentassem incomodá-los e perturbá-los.

    Tuchel respondeu: “Não tivemos nenhum problema ontem à noite. Acho que a FIFA lidou bem com a situação, e temos reforços de segurança ao redor do hotel, então esperamos ter uma boa noite de sono. A partida de amanhã começa exatamente às 18h, então, se perdermos algumas horas de sono, teremos tempo de sobra para recuperá-las no final da manhã.”

    E continuou: “Não quero falar sobre problemas que ainda não existem, pois isso não parece correto. O que vivi até agora foi marcado por grande respeito e emoções intensas, mas também foi extremamente encorajador para a nossa equipe”.

    E acrescentou: “Por isso, tratamos todos com muito respeito. Respeitamos o adversário e a importância da partida, e também esperamos ser tratados com respeito, o que de fato tem acontecido; portanto, falar agora sobre possíveis problemas não faz sentido para mim. E se enfrentarmos algum problema, vamos aceitá-lo”.

    E concluiu: “Essa é a abordagem para toda a competição. É uma competição difícil e exaustiva por si só, e a melhor maneira de lidar com ela é manter a calma, a serenidade e nos concentrarmos apenas em nós mesmos”.

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