Tuchel: Não teremos dificuldades para dormir antes do confronto contra o México... e estou ciente da gravidade da arma mortal deles

O treino da seleção da Inglaterra foi realizado no centro de treinamento do clube Pumas Onam, e Tuchel admitiu que os jogadores sentiram os efeitos da altitude, mas acredita que eles vão se adaptar gradualmente ao ritmo da partida de domingo.

Tuchel declarou: “Sabem de uma coisa? Nós realmente sentimos isso, mesmo sem treinar. Eu, por exemplo, senti uma leve dor de cabeça no quarto do hotel o dia todo. Não dormi tão bem quanto nos dias anteriores, mas não há nada com que não se possa lidar e se adaptar”.

E continuou: “Acho que os jogadores sentiram a altitude nos primeiros minutos do treino e, à medida que o tempo passou, conseguiram lidar melhor com a situação. Essa é a realidade, e não podemos nos adaptar fisicamente à situação tão rapidamente”.

E continuou: “É fisicamente impossível, mas estamos aqui um dia antes para, pelo menos, experimentar esse clima, para que amanhã, durante os aquecimentos, não tenhamos que passar por essa experiência pela primeira vez. Faremos os aquecimentos amanhã, especialmente com a bola no ar e com um pouco de falta de ar”.

E completou: “Acho que não é por acaso que a seleção do México costuma começar suas partidas em casa com força ofensiva, muita pressão e um estilo extremamente ofensivo, pois acredito que os primeiros 15 a 20 minutos podem ser os mais difíceis para nós. Assim que superarmos isso — e já experimentamos um pouco isso hoje —, acredito que estaremos em boa posição.”